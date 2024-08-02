Мыслемешалка, узлы напряжения и еще 5 причин, почему по утрам так тяжело вставать

Многие люди сталкиваются с проблемой пробуждения по утрам. Реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев делится своими знаниями и практическими советами, чтобы вы смогли просыпаться отдохнувшими и полными энергии. Итак, назовем причины непростого пробуждения.
Физический и спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу
1. Полный кишечник: тяжесть в животе
Освобожденный кишечник — основной фактор для полного расслабления вашего организма во время сна и легкого подъема утром. Полная прямая кишка — это не только источник токсинов, которые распространяются по организму ночью, но и способ давления на анус, подающий сигналы напряжения в мозг и нарушающий спокойный сон. В итоге вы просыпаетесь уставшими и раздражительными.
2. Стресс и депрессия: темные мысли, нарушающие покой
Это не просто эмоциональные состояния, они влияют на физиологические процессы в организме, отражающиеся в том числе на качестве сна и пробуждения. Когда мы испытываем стресс, наш организм выделяет гормоны, которые повышают уровень тревоги и делают сон более поверхностным и прерывистым. Депрессия также может нарушить сон и вызвать сонливость в течение дня. Люди с депрессией часто жалуются на трудности с засыпанием, прерывистый сон и ранние пробуждения.
3. Вечерний пир: мешает спать
Плотный ужин и переедание перед сном заставляют организм активно работать ночью, вызывают дискомфорт в желудке, что мешает спокойному сну, и, как следствие, ощущение тяжести и усталости утром, так как организм не получил достаточно отдыха.
4. Мыслительный поток: неумолкающий диалог в голове
Перед сном наш мозг — это словно неугомонный ребенок, который не может уснуть, пока не прокрутит все свои мысли и переживания. Когда наш мозг перед сном заполнен планами на завтра или тревожащими мыслями — такой «мыслемешалкой», он не может полностью расслабиться и отключиться, что приводит к бессоннице, поверхностному сну и сложности пробуждения утром.
5. Неправильный режим сна: нарушение природного ритма
Недостаточный или чрезмерный сон, а также нерегулярный режим сна и бодрствования могут негативно сказываться на качестве сна и оставлять ощущение усталости по утрам. Недостаточный сон лишает организм полноценного отдыха. Чрезмерный сон тоже не приносит пользы, так как может приводить к чувству сонливости и усталости в течение дня, снижает уровень энергии, в некоторых случаях может быть признаком скрытых заболеваний. Нерегулярный режим сна и бодрствования, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь в разное время каждый день, сбивает естественный биологический ритм организма, ответственный за регуляцию сна и бодрствования.
6. Недостаток движения: тело, забывшее о силе
Недостаток физической активности в течение дня может отрицательно влиять на качество сна. Отсутствие движения приводит к более поверхностному и прерывистому сну, вызывая утреннюю усталость и сонливость. Кроме того, активный образ жизни положительно влияет на пищеварительную систему, что также способствует более спокойному и глубокому сну.
7. Спазмы: невидимые узлы напряжения
Спазмы в мышцах словно маленькие демоны, которые мешают нам спокойно спать. Они вызывают дискомфорт, боль и не дают расслабиться. Их могут вызывать боль и неудобство, когда сложно найти комфортное положение для сна. Это приводит к частым пробуждениям и поверхностному сну, тело и мозг не отдыхают, поэтому утром сложно проснуться. Большинство людей сталкивается со спазмом грушевидной мышцы, мышц шейно-воротниковой зоны, мышц спины.
Пробуждение: как просыпаться легко
Создайте спокойный вечерний ритуал, который будет способствовать приятному отдыху. Примите теплую ванну с лавандовой пеной, позвольте телу расслабиться. Создайте спокойную атмосферу в комнате, послушайте приятную музыку, посмотрите легкий фильм или почитайте интересную книгу. Если перед сном вас тревожат мысли о завтрашнем дне, позвольте им уйти в тишину ночи. Несколько минут медитации или легкой растяжки перед сном помогут успокоить ум и тело, подготовив их к отдыху. Обеспечьте комфортную температуру в спальне (оптимально 18-20 градусов) и полную темноту и тишину.
Постель должна быть вашим убежищем от дневных хлопот. Матрас — не слишком жестким, но и не слишком мягким, подушки — поддерживающими шею в правильном положении, одеяло — легким и комфортным, а постельное белье и одежда для сна — из натуральных тканей, чтобы ваша кожа дышала во сне.
«Чтобы помочь телу расслабить мышцы, регулярно делайте массаж и растяжки, можно заниматься йогой или пилатесом. Эти способы помогут снять спазмы, вывести токсины и подготовить тело к спокойному сну и легкому пробуждению. Если вы испытываете дискомфорт в позвоночнике или суставах, не откладывайте визит к врачу. Реабилитолог, остеопат или невролог помогут вам определить причину недуга и подберут индивидуальный план лечения», — объяснил эксперт.
Важно понимать, что накопление токсинов в организме происходит в течение дня, а их выведение и восстановление всех систем организма происходит во время спокойного и качественного сна. Чтобы легче проснуться утром и почувствовать себя бодрым, не спешите вскакивать с кровати, дайте себе несколько минут потянуться и почувствовать себя отдохнувшим. Выпейте теплый напиток — кофе, какао или чай, чтобы взбодриться.