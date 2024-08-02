Мыслемешалка, узлы напряжения и еще 5 причин, почему по утрам так тяжело вставать

Недостаточный или чрезмерный сон, а также нерегулярный режим сна и бодрствования могут негативно сказываться на качестве сна и оставлять ощущение усталости по утрам. Недостаточный сон лишает организм полноценного отдыха. Чрезмерный сон тоже не приносит пользы, так как может приводить к чувству сонливости и усталости в течение дня, снижает уровень энергии, в некоторых случаях может быть признаком скрытых заболеваний. Нерегулярный режим сна и бодрствования, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь в разное время каждый день, сбивает естественный биологический ритм организма, ответственный за регуляцию сна и бодрствования.