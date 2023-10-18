Минздрав: популярное лекарство для желудка может вызвать импотенцию

Минздрав вновь предупреждает о найденном возможном побочном эффекте препаратов — ингибиторов протонной помпы, таких как омепразол, декслансопразол, эзомепразол, пантопразол. Об этом говорится в письме директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий.
Рекомендуется внести в инструкцию к этим препаратам новое побочное действие — эректильная дисфункция, говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, частота возникновения эректильной дисфункции неизвестна.
В Минздраве сообщают, что информация должна быть внесена в перечень нежелательных реакций после употребления лекарства, не требующих прекращения введения препарата и немедленного обращения к врачу.
Добавим, что ингибиторы протонной помпы нередко назначают врачи при гастритах, а также чтобы защитить желудок, если пациент принимает обезболивающие НПВС, да и сами пациенты могут «прописать» себе, когда беспокоит изжога.
Побочный эффект: не первый случай
Ранее у омепразола была выявлена еще одна побочка. В Минздраве предупредили, что долгий прием подобных препаратов увеличивает риск развития патологии почек — острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что Минздрав запретил продавать в аптеках популярные лекарства с действующим веществом ранитидин из-за опасной примеси. Под запрет попали препараты «Зантак, «Гистак», «Ацилок». Их применяли при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ.
Нашелся побочный эффект и у лекарств с активным веществом дезлоратадин в составе. Их назначают при аллергии в качестве антигистаминного средства. В Минздраве отметили, что эти препараты могут вызывать депрессию; правда, частота этой побочки неизвестна. Также дезлоратадин может вызывать синдром «сухого глаза».
Побочные действия были обнаружены у ропинирола — препарата для терапии болезни Паркинсона. Это спонтанная эрекция и икота.
Бесполезный препарат
Ранее сообщалось, что совершенно бесполезно в составе таблеток от насморка вещество фенилэфрин. Это доказали в том числе три крупных клинических испытания, заявили в FDA.
Перорально и в низких дозах таблетки с фенилэфрином справляются с насморком не лучше плацебо. При этом речь о назальных спреях с ним в составе не идет: они дают нужный эффект.