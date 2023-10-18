Минздрав: популярное лекарство для желудка может вызвать импотенцию

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что Минздрав запретил продавать в аптеках популярные лекарства с действующим веществом ранитидин из-за опасной примеси. Под запрет попали препараты «Зантак, «Гистак», «Ацилок». Их применяли при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ.

Нашелся побочный эффект и у лекарств с активным веществом дезлоратадин в составе. Их назначают при аллергии в качестве антигистаминного средства. В Минздраве отметили, что эти препараты могут вызывать депрессию; правда, частота этой побочки неизвестна. Также дезлоратадин может вызывать синдром «сухого глаза».