Этим людям ни в коем случае нельзя становиться вегетарианцами, чтобы не лишиться здоровья

Главный строительный материал организма — это белок. От него во многом зависит, будут ли кости крепкими, а мышцы и все ткани эластичными и здоровыми. Кроме того, белок важен для работы иммунной системы и пищеварения. У детей белок расходуется особенно быстро: они растут и постоянно двигаются. Но организм не вырабатывает белок и может получить его только из пищи .