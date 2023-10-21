Этим людям ни в коем случае нельзя становиться вегетарианцами, чтобы не лишиться здоровья

Одни кардинально меняют свой рацион по идеологическим соображениям и не приемлют убийства животных ни в каком виде. Другие считают, что животноводство наносит серьезный ущерб экологии, поэтому отказываются от мяса. Наконец, люди становятся вегетарианцами ради того, чтобы сохранить здоровье.
Растительная пища усваивается в организме лучше, в то время как чрезмерное употребление животных жиров плохо влияет на здоровье сосудов и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала «Доктору Питеру», в каких случаях вегетарианская диета приносит больше вреда, чем пользы.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Есть варианты
Существует несколько разновидностей вегетарианства. Например, веганы игнорируют любые животные продукты. Их рацион состоит из овощей, фруктов, злаков, сои, бобовых, грибов, семян и орехов. Приверженцы лактовегетарианства дополнительно к этому употребляют молочные продукты. Есть также лактоововегетарианство, оно разрешает есть еще и яйца.
Знак равенства не ставится
Ставить знак равенства между здоровым питанием и вегетарианством неправильно.
Во-первых, отказ от мяса сам по себе не означает, что из рациона уйдут все вредные продукты — скажем, сладости или пересоленная пища.
Во-вторых, основа здорового питания — в его разнообразии. Чтобы сохранить здоровье, человек ежедневно должен получать белки, жиры, углеводы и весь комплекс витаминов и минералов.
«Кроме того, существуют категории людей, которым вегетарианство принесет больше вреда, чем пользы», — говорит Екатерина Кашух.
Дети до 18 лет
Растущий организм особенно нуждается в полноценном питании. Питательные вещества, витамины и минералы обеспечивают нормальное интеллектуальное и физическое развитие.
Главный строительный материал организма — это белок. От него во многом зависит, будут ли кости крепкими, а мышцы и все ткани эластичными и здоровыми. Кроме того, белок важен для работы иммунной системы и пищеварения. У детей белок расходуется особенно быстро: они растут и постоянно двигаются. Но организм не вырабатывает белок и может получить его только из пищи.
«Восполнить потребность в белке только за счет растительных продуктов сложно, поэтому в рационе важно сочетать разные источники белка», — объясняет врач.
Недостаток витамина D
Точно так же с витамином D. Он вырабатывается в коже под действием УФ-лучей. Но для поддержания здоровья этого недостаточно: синтез витамина блокируют солнцезащитные кремы и закрытая одежда. Восполнить суточную потребность в этом микронутриенте можно только за счет еды. Взрослым каждый день нужно не меньше 600 МЕ витамина D, а детям — 500 МЕ.
Если витамина не хватает, это сказывается на работе иммунитета и нервной системы, состоянии кожи и общем самочувствии. Люди с дефицитом этого микронутриента часто болеют, быстро устают, страдают бессонницей.
«Витамин D есть в печени трески, красной икре, лососе, сливочном масле, яичном желтке и говяжьей печени», — говорит Екатерина Кашух.
Беременные и кормящие женщины
Во время беременности или кормления грудью потребность в микронутриентах увеличивается: питательных веществ должно хватить, чтобы обеспечить ими организм матери и ребенка.
«Женщины-вегетарианки больше подвержены анемии, которая приводит к задержкам развития у плода, осложняет течение беременности и может даже спровоцировать преждевременные роды», — комментирует Екатерина Кашух.
Витамин B12, необходимый для развития мозга и нервной системы ребенка, содержится только в продуктах животного происхождения. Дефицит этого микронутриента у матери во время беременности может привести к развитию серьезных врожденных дефектов у ребенка.
Люди с анемией
Повышенная утомляемость, слабость, бледность и головокружение могут оказаться признаками дефицита железа. Это способно привести к развитию анемии — заболевания, при котором органы и клетки страдают от недостатка кислорода. В таком состоянии вегетарианство строго противопоказано.
Железо — это минерал, благодаря которому мозг и все остальные внутренние органы получают кислород. В растениях железо тоже есть, но оно плохо усваивается: мешают фитаты. Это особые вещества, которые в природе защищают растения.
Лучше всего организм человека усваивает гемовое железо, получить которое можно только из мяса и субпродуктов, говорит специалист.
Люди с хроническими и онкологическими заболеваниями
Когда организм ослаблен болезнью, от вегетарианства стоит хотя бы на время отказаться. Кроме того, некоторые лекарства ухудшают усвоение микронутриентов, необходимых для поддержания жизни. В такой ситуации организм особенно нуждается в разнообразном и насыщенном питании. Кроме того, строгая вегетарианская диета противопоказана людям с нарушением всасывания в кишечнике.
«При этом витамины и минералы усваиваются неполностью, что еще больше усугубляет дефицит питательных веществ», — отмечает специалист.
Нужно просто разнообразие
Для поддержания здоровья питаться нужно разнообразно, добавляет врач. Можно пользоваться правилом тарелки: половину должны занимать овощи и зелень, четверть — мясо и рыба, еще одна четверть отводится злакам.
Если нет особых противопоказаний, вегетарианская диета тоже допустима. Но важно внимательно следить за уровнем ключевых витаминов и минералов и не реже чем раз в год сдавать анализ крови, чтобы оценить витаминно-минеральный статус.