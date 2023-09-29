Не только похудеть: россияне рассказали, ради чего садятся на диету

Около 2,5 тысячи россиян поучаствовали в сентябрьском опросе на сайте «Здоровье Mail.ru» (проект VK), рассказав о том, соблюдают ли они диету и если да, то для чего. И вот какие результаты
Большинство россиян хотя бы раз в жизни сидели на диете — так ответили 58% респондентов. Всю жизнь придерживаются диетического питания 2% опрошенных. Между тем 40% участников, что немало, признались в том, что никогда не ограничивали себя в еде.
Чаще всего россияне прибегают к диете, чтобы сбросить лишние килограммы — такой вариант выбрали 59% участников. Большинству из них перестало нравиться собственное отражение в зеркале (72%), еще 16% опрошенным вес стал мешать в жизни — появилась одышка и тяжесть в движениях. И только каждый пятый сел на диету из-за проблем со здоровьем, а каждый десятый — чтобы лучше себя чувствовать. В то же время ограничения в питании не ради похудения, а для прибавки в весе выбрали менее 1% участников.
Чаще всего в качестве диеты россияне отказываются от сладкого и мучного — так делал каждый третий (32%). Еще 20% респондентов ответили, что считают калории, а 11% просто придерживаются здорового сбалансированного питания. На интервальном голодании сидели 12% опрошенных, на монодиетах (яблоках, кефире или огурцах) — около 6%.
Интересно, что с врачом подбирал себе диету только каждый пятый (22%). А что же остальные?
32% выбрали себе диету самостоятельно, исходя из собственных представлений о питании.
17% вдохновились режимом питания из Интернета.
8% — из ТВ-программы или книги.
12% — прислушались к совету друзей.
Около 2% сделали это по рекомендации известного блогера.