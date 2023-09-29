Не только похудеть: россияне рассказали, ради чего садятся на диету

Чаще всего россияне прибегают к диете, чтобы сбросить лишние килограммы — такой вариант выбрали 59% участников. Большинству из них перестало нравиться собственное отражение в зеркале (72%), еще 16% опрошенным вес стал мешать в жизни — появилась одышка и тяжесть в движениях. И только каждый пятый сел на диету из-за проблем со здоровьем, а каждый десятый — чтобы лучше себя чувствовать. В то же время ограничения в питании не ради похудения, а для прибавки в весе выбрали менее 1% участников.