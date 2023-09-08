Ест понемногу и прячется под стол: признаки, что у вашего кота что-то болит

Любой владелец кота скажет вам, что питомцы часто ведут себя так, будто понимают человеческую речь. Увы, сами сказать наши коты ничего не могут, даже если им больно и плохо. Они неспособны попросить о помощи, так что придется самим следить за их состоянием.
Но как распознать, что котик чувствует себя не очень хорошо? Объясняет ветеринар Евгения Гусева.
Ветеринарный врач бренда супер-премиальных кормов для животных AlphaPet
Основные признаки, которые должны насторожить владельца и будут первыми звоночками для похода ко врачу, это:
отсутствие аппетита;
большое желание спрятаться, скрыться, залезть под диван или стул. Создать для себя зону недосягаемости.
Также есть симптомы, которые говорят, что посещение врача необходимо. Они могут не влиять на общее состояние, но показывать, что животное не в порядке.
Диарея. Если у животного возникают проблемы со стулом с периодичностью раз в месяц и чаще, стоит посетить ветеринарного врача и проверить питомца на проблемы с ЖКТ.
Рвота, даже если это происходит на регулярной основе и кажется нормальным. При хорошем самочувствии и пищеварении у кошки не должно возникать рвотных рефлексов, а комки шерсти должны перевариваться.
Существует ряд симптомов, которые будут признаком и следствием хронических заболеваний. Например, взъерошенная неаккуратная шерсть, потеря аппетита и веса. Можно заметить, что кошка в таком состоянии вроде бы ест, но очень маленькими порциями — это может указывать на сахарный диабет и проблемы с почками.
Также есть заболевания мочевыделительного тракта, мочекаменная болезнь, идиопатический цистит у кошек. Обычно один из первых симптомов — кошка прячется от владельца, избегает любых контактов, испытывает страх при мочеиспускании и регулярно «жалуется» во время похода в туалет, издавая специфические звуки.
Если вдруг кошка или кот справили нужду в неспециальном для этого месте, хотя обычно такого не делают, скорее всего, это будет также являться признаком проблем с мочеиспусканием, так как обычно животные намеренно облегчают свое состояние при справлении нужды, садясь на чистые мягкие поверхности.
Очень важно обращать внимание на аппетит. Если кошка не ест более 8-11 часов, то это действительно является признаком плохого самочувствия. Кошки не могут голодать более 11 часов, это приводит к необратимым последствиям в клетках кишечника и снижению его всасывающей способности.