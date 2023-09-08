Ест понемногу и прячется под стол: признаки, что у вашего кота что-то болит

Любой владелец кота скажет вам, что питомцы часто ведут себя так, будто понимают человеческую речь. Увы, сами сказать наши коты ничего не могут, даже если им больно и плохо. Они неспособны попросить о помощи, так что придется самим следить за их состоянием.