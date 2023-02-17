Достаточно одного раза: назван самый вредный тип наушников, который вызывает воспаление

В слуховом проходе есть подвижная хрящевая часть и костная, которая находится внутри черепа. И если в подвижной есть механизмы, которые позволяют избавиться от серы, то вот при попадании грязи в костную часть ухо уже не может самостоятельно избавиться от лишнего.

В норме в вашем ухе вообще не должно быть никаких посторонних тел. Как только вы вставляете наушники или беруши, вы нарушаете естественную вентиляцию органа. В слуховом канале повышается влажность, сера выделяется активней — что повышает риск образования пробки.

Кстати, слушать музыку в таких наушниках при взлете самолета — тоже плохая идея. Из-за перепада уровней давления можно заработать баротравму.