Достаточно одного раза: назван самый вредный тип наушников, который вызывает воспаление

Есть люди, которую большую часть дня проводят в наушниках: слушают подкасты и музыку, смотрят видео, общаются по телефону через гарнитуру. Безусловно, вы наверняка слышали о том, что слишком продолжительное пользование наушниками и очень громкая музыка могут навредить вашим ушам.
Однако, как отмечает кандидат медицинских наук, врач-сурдолог, оториноларинголог ГУТА КЛИНИК Марина Паукова, даже однократное использование внутриканальных наушников может спровоцировать образование серной пробки в ушах и стать причиной тяжелого воспаления.
Как поясняет врач, серная пробка может образоваться у любого человека по самым разным причинам. Чаще всего это происходит из-за неправильной гигиены — например, если вы любите чистить уши ватными палочками. Кроме того, пробки образуются из-за установки инородного тела в слуховом проходе. То есть наушники-«капельки», которые как раз вставляются в уши, заталкивают серу глубоко в слуховой проход. Со временем из-за этого у человека даже может ухудшиться слух.
В слуховом проходе есть подвижная хрящевая часть и костная, которая находится внутри черепа. И если в подвижной есть механизмы, которые позволяют избавиться от серы, то вот при попадании грязи в костную часть ухо уже не может самостоятельно избавиться от лишнего.
В норме в вашем ухе вообще не должно быть никаких посторонних тел. Как только вы вставляете наушники или беруши, вы нарушаете естественную вентиляцию органа. В слуховом канале повышается влажность, сера выделяется активней — что повышает риск образования пробки.
Кстати, слушать музыку в таких наушниках при взлете самолета — тоже плохая идея. Из-за перепада уровней давления можно заработать баротравму.
Как долго можно носить такие наушники без вреда для здоровья? Как поясняет врач, все зависит от большого количества факторов: от особенностей конкретно вашего организма до состояния окружающей среды. Например, во влажном климате или в жару вероятность образования пробки резко возрастает, пояснила врач в беседе с изданием
Гораздо безопасней для здоровья большие накладные наушники.