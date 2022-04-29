Гипертония

По словам диетолога Галины Ильенко, в такой лапше обычно очень много соли. А это очень сильно бьет по здоровью сердечно-сосудистой системы.

Переизбыток натрия в рационе — одна из распространенных причин повышенного давления. Кроме того, как выяснили британские ученые, чайная ложка соли в день повышает риск инсульта и инфаркта на 18 процентов. Дело в том, что соль удерживает воду в организме, что увеличивает давление на сосуды.

Конечно, совсем без соли человек жить не может. Только вот в некоторых продуктах ее слишком много — в том числе и в «Дошираке».