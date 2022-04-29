Лапша быстрого приготовления мало у кого ассоциируется со здоровым питанием. Обычно мы едим ее от безысходности: в поезде или в любом другом месте, где еду надо приготовить в «полевых условиях» — и быстро. Еще «Доширак» и «Роллтон» очень любят студенты — дешево и сердито. Однако врачи уверены: питаться одной лапшой очень вредно.
Атеросклероз и цирроз
По словам диетолога Михаила Гинзбурга, самое опасное, что есть в лапше быстрого приготовления — трансжиры. В нашем организме они не участвуют в энергетическом обмене и откладываются во внутренних органах — печени и сосудах.
При этом, как отметил специалист в эфире телеканала
Врач-диетолог
Гипертония
По словам диетолога Галины Ильенко, в такой лапше обычно очень много соли. А это очень сильно бьет по здоровью сердечно-сосудистой системы.
Переизбыток натрия в рационе — одна из распространенных причин повышенного давления. Кроме того, как выяснили британские ученые, чайная ложка соли в день повышает риск инсульта и инфаркта на 18 процентов. Дело в том, что соль удерживает воду в организме, что увеличивает давление на сосуды.
Конечно, совсем без соли человек жить не может. Только вот в некоторых продуктах ее слишком много — в том числе и в «Дошираке».
Диабет и ожирение
В лапше быстрого приготовления, отмечает Ильенко, есть ингредиент, который очень хорошо усваивается — мука высшего сорта. В нашем теле она быстро расщепляется на составляющие. Конечным продуктом будет сахар. Он повысит в крови уровень глюкозы. Из-за этого поджелудочная железа сбросит инсулин, чтобы погасить пиковый взлет сахаров.
Если есть лапшу часто, цепочка будет постоянно повторяться: мука-сахар-инсулин. Это может привести к развитию сахарного диабета и ожирению.
Кстати, есть еще одна причина, по которой «Доширак» — плохой выбор для худеющих. Такая лапша — источник «пустых калорий»: по желудочно-кишечному тракту она проходит слишком быстро, пищевых волокон в ней мало. Значит, продолжительного насыщения блюдо не даст.
Кстати
Впрочем, перебарщивать не стоит даже с самыми полезными продуктами питания. Например, специалисты не рекомендуют есть яйца каждый день. О том, почему и как лучше всего готовить омлеты, чтобы сохранить здоровье, читай ЗДЕСЬ.