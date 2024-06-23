Многие слышали о жесткой и мягкой воде. Первая провоцирует образование накипи в трубах и на бытовой технике, вторая более дружелюбна к системам водоснабжения. В России распространение мягкой и жесткой воды зависит от геологических особенностей конкретных регионов. Многие замечали, что в одном городе после мытья волосы становятся как мочалка — жесткими и непослушными, в другом — эффект обратный.
В чем на самом деле разница между жесткой и мягкой водой и как она влияет на наши кожу и волосы? На вопросы ответил врач.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
«Качество воды, которую мы используем для умывания, душа и ухода за волосами, имеет существенное значение для здоровья кожи и волос, — признает врач Михаил Кутушов. — Основное различие между мягкой и жесткой водой заключается в содержании минеральных солей, особенно кальция и магния. Жесткая вода содержит высокие уровни этих минералов».
Справка
Обычно мягкая вода более характерна для северных регионов России и Сибири. Там часто встречается меньшее содержание минеральных солей, что делает воду более мягкой.
Жесткая вода чаще течет в трубах жителей центральных и южных регионов России, Урала и Кавказа. Там преобладает высокое содержание кальция и магния, что делает воду более жесткой. Однако следует помнить, что химический состав воды может различаться даже в пределах одного региона из-за местных геологических особенностей.
Вода «плохая» и «хорошая»
«После мытья волос в жесткой воде на них и на коже может оставаться часть минеральных солей — это способствует сухости кожи и тусклости волос, — объясняет Михаил Кутушов. — Кроме того, жесткая вода может оставлять на теле человека ощущение липкости после мытья и ухудшать состояние эпидермиса».
Мягкая вода содержит меньше минеральных солей, что делает ее более щадящей для кожи и волос.
«Мягкая вода обычно обладает более нежным действием, помогая сохранить естественный баланс кожи и волос. Поэтому большинство людей считают, что мягкая вода лучше подходит для сохранения здоровья кожи», — говорит врач.
Советы врача
Чтобы минимизировать воздействие жесткой воды, существует несколько способов.
«Например, можно использовать фильтры для воды или специальные продукты для ее смягчения во время мытья, — говорит Михаил Кутушов. — Также существуют специальные шампуни и кондиционеры, разработанные для борьбы с негативными последствиями воздействия жесткой воды для волос».
Кроме того, после душа полезно наносить увлажняющие средства на кожу и использовать маски для волос, чтобы компенсировать ее сухость.
«В целом важно следить за качеством воды, которую вы используете для ухода за собой, особенно когда речь идет о коже и волосах. Помните, что поддержание здоровья тела начинается с правильного ухода и правильного выбора косметических продуктов, соответствующих типу воды, которую вы используете», — резюмирует врач.