Справка

Обычно мягкая вода более характерна для северных регионов России и Сибири. Там часто встречается меньшее содержание минеральных солей, что делает воду более мягкой.

Жесткая вода чаще течет в трубах жителей центральных и южных регионов России, Урала и Кавказа. Там преобладает высокое содержание кальция и магния, что делает воду более жесткой. Однако следует помнить, что химический состав воды может различаться даже в пределах одного региона из-за местных геологических особенностей.