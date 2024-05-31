Стилист принцессы Дианы назвал 6 хитростей, как уберечь волосы от солнца и жары

Ники Кларк — знаменитый стилист-парикмахер из Лондона, он работает в сфере красоты уже много лет. Эксперт делал прически и укладки знаменитостям, среди которых принцесса Диана, актриса Гвинет Пэлтроу, певец Джордж Майкл и другие.
Многолетний опыт эксперта показывает, что дорогостоящие средства для ухода не справятся со своей задачей, если человек не соблюдает основные правила. А они, как и все гениальное, очень просты.
Самое главное — придерживайтесь своего обычно режима мытья головы даже в отпуске или на даче, не стоит лениться.
Если вы искупались в бассейне или море, то обязательно полностью примите душ. При этом тщательно промойте волосы шампунем по всей длине, не надо наносить средство только на корни. Не забудьте про кондиционер, распределяйте его вдоль линии роста волоса, уделяя особое внимание кончикам.
После того как вы вышли из бассейна, искупались в море или же сильно вспотели, вымойте волосы шампунем дважды. Это поможет очистить кожу головы от песка, хлорки и пота.
Перед тем как отправиться в бассейн, нанесите на волосы немного кондиционера, уделяя особое внимание кончикам. Так вы защитите их от хлорки — следовательно, сохраните мягкость и блеск.
Еще одно важное правило: перед купанием в море или бассейне смочите волосы проточной водой. Это поможет им не впитывать хлорку и грязь, словно губка.
В период отпуска можно купить специальный несмываемый кондиционер для волос и пользоваться им каждый день. Он сохранит влагу, а также убережет волосы от пересушивания и хлора.
Как сделать волосы гуще и сильнее
Даже если ваши волосы совсем не похожи на локоны девушек из рекламы шампуня, то не спешите расстраиваться, говорит доктор Берг. Это можно исправить. Получить густые и блестящие волосы очень даже реально, достаточно знать некоторые правила. Подробная бьюти-инструкция находится ЗДЕСЬ.
И, конечно, не стоит забывать про грамотный подбор шампуней и кондиционеров. Несмотря на то что из России ушли любимые многими бренды, отчаиваться не стоит. Среди отечественных производителей тоже есть достойные, вы точно сможете найти подходящий вам шампунь и кондиционер для волос. Ведь главное — знать, где искать. Косметолог Ксения Титова составила рейтинг уходовой косметики для волос, вам осталось только ознакомиться со списком и решить, какой бренд лучше подойдет по характеристикам и цене.