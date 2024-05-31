Стилист принцессы Дианы назвал 6 хитростей, как уберечь волосы от солнца и жары

Самое главное — придерживайтесь своего обычно режима мытья головы даже в отпуске или на даче, не стоит лениться.

Если вы искупались в бассейне или море, то обязательно полностью примите душ. При этом тщательно промойте волосы шампунем по всей длине, не надо наносить средство только на корни. Не забудьте про кондиционер, распределяйте его вдоль линии роста волоса, уделяя особое внимание кончикам.

После того как вы вышли из бассейна, искупались в море или же сильно вспотели, вымойте волосы шампунем дважды. Это поможет очистить кожу головы от песка, хлорки и пота.

Перед тем как отправиться в бассейн, нанесите на волосы немного кондиционера, уделяя особое внимание кончикам. Так вы защитите их от хлорки — следовательно, сохраните мягкость и блеск.

Еще одно важное правило: перед купанием в море или бассейне смочите волосы проточной водой. Это поможет им не впитывать хлорку и грязь, словно губка.