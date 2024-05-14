Будто маслом смазали: почему ваши волосы быстро становятся грязными

Как часто вы моете голову? Есть счастливчики, которые могут несколько дней спокойно обходиться без шампуня и выглядеть при этом отлично. А есть люди, которым необходимо мыть волосы ежедневно.
Трихологи говорят, что никаких универсальных советов по поводу правильной частоты мытья волос нет. Если у вас от рождения более жирная кожа головы, скорее всего, шевелюру приводить в порядок в любом случае придется почаще — никакие «переучивания» и даже самые дорогие шампуни не помогут.
Однако последние
Что выяснили ученые
Исследователи Гарвардского университета обнаружили: ультраобработанные продукты способны усиливать активность сальных желез и повышать жирность кожи головы.
Ученые основывают свои выводы на исследовании 115 000 взрослых американцев, за здоровьем и питанием которых следили в течение 30 лет.
Кстати, по тем же причинам ультраобработанные продукты могут навредить и коже. Из-за повышенной активности сальных желез любители фастфуда и полуфабрикатов могут страдать от прыщей, расширенных пор и неприятного жирного блеска.
Ешьте с умом
Врачи не смогли установить связь между повышенным риском смерти от рака или сердечно-сосудистых недугов и переработанными продуктами. Однако тут есть еще один важный нюанс: если в вашем меню слишком много подобной пищи, она может вытеснить другую важную для нашего организма еду. И тогда ваш риск умереть раньше времени может существенно вырасти.
Это не значит, что теперь вы должны смертельно бояться еды из супермаркета и перейти исключительно на овощную диету. Врачи советуют питаться сбалансированно. Можно, например, руководствоваться правилом 80 на 20: пусть 80% вашего меню будут составлять полезные продукты, а 20% останутся для любимой, пусть и не всегда полезной еды.
Самые популярные ультраобработанные продукты:
копченое мясо и сосиски;
магазинная выпечка;
кетчуп и майонез;
фастфуд;
чипсы;
хлопья для завтрака;
мороженое;
шоколадные батончики;
сладкие лимонады.
Бургер доведет до депрессии
Несбалансированный рацион может повлиять в том числе и на ваше ментальное здоровье. Так, есть исследование, авторы которого выяснили: ультраобработанные продукты могут повысить риск депрессии на 50%. И чем больше человек ест такую пищу, тем выше риск.
Особенно опасно в этом плане питание, богатое искусственными подсластителями. У ученых есть своя гипотеза, которая может объяснить, как переработанная еда способна вредить психическому состоянию. Узнать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.