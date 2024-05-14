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Будто маслом смазали: почему ваши волосы быстро становятся грязными

Если ваши волосы уже через пару часов после мытья выглядят так, будто вы смазали их сливочным маслом, возможно, во всем виноват ваш рацион, а не особенности организма.

14 мая 20241
волосы пачкаются
Источник:
iStockphoto

Как часто вы моете голову? Есть счастливчики, которые могут несколько дней спокойно обходиться без шампуня и выглядеть при этом отлично. А есть люди, которым необходимо мыть волосы ежедневно.

Трихологи говорят, что никаких универсальных советов по поводу правильной частоты мытья волос нет. Если у вас от рождения более жирная кожа головы, скорее всего, шевелюру приводить в порядок в любом случае придется почаще — никакие «переучивания» и даже самые дорогие шампуни не помогут.

Однако последние исследования показывают: в некоторых случаях ваши волосы могут пачкаться быстрее из-за особенностей рациона.

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Что выяснили ученые

Исследователи Гарвардского университета обнаружили: ультраобработанные продукты способны усиливать активность сальных желез и повышать жирность кожи головы.

Ученые основывают свои выводы на исследовании 115 000 взрослых американцев, за здоровьем и питанием которых следили в течение 30 лет.

Кстати, по тем же причинам ультраобработанные продукты могут навредить и коже. Из-за повышенной активности сальных желез любители фастфуда и полуфабрикатов могут страдать от прыщей, расширенных пор и неприятного жирного блеска.

Ешьте с умом

Врачи не смогли установить связь между повышенным риском смерти от рака или сердечно-сосудистых недугов и переработанными продуктами. Однако тут есть еще один важный нюанс: если в вашем меню слишком много подобной пищи, она может вытеснить другую важную для нашего организма еду. И тогда ваш риск умереть раньше времени может существенно вырасти.

Это не значит, что теперь вы должны смертельно бояться еды из супермаркета и перейти исключительно на овощную диету. Врачи советуют питаться сбалансированно. Можно, например, руководствоваться правилом 80 на 20: пусть 80% вашего меню будут составлять полезные продукты, а 20% останутся для любимой, пусть и не всегда полезной еды.

Самые популярные ультраобработанные продукты:

  • копченое мясо и сосиски;

  • магазинная выпечка;

  • кетчуп и майонез;

  • фастфуд;

  • чипсы;

  • хлопья для завтрака;

  • мороженое;

  • шоколадные батончики;

  • сладкие лимонады.

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Бургер доведет до депрессии

Несбалансированный рацион может повлиять в том числе и на ваше ментальное здоровье. Так, есть исследование, авторы которого выяснили: ультраобработанные продукты могут повысить риск депрессии на 50%. И чем больше человек ест такую пищу, тем выше риск.

Особенно опасно в этом плане питание, богатое искусственными подсластителями. У ученых есть своя гипотеза, которая может объяснить, как переработанная еда способна вредить психическому состоянию. Узнать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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