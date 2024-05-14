Будто маслом смазали: почему ваши волосы быстро становятся грязными

Врачи не смогли установить связь между повышенным риском смерти от рака или сердечно-сосудистых недугов и переработанными продуктами. Однако тут есть еще один важный нюанс: если в вашем меню слишком много подобной пищи, она может вытеснить другую важную для нашего организма еду. И тогда ваш риск умереть раньше времени может существенно вырасти.