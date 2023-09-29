Ментальное здоровье важно не меньше, чем физическое. К счастью, в последние годы люди стали куда чаще обращать на него внимание и обращаться за помощью. А идея, что депрессия рождается исключительно от безделья, канула в прошлое.
Впрочем, ученые все еще продолжают изучать, почему у людей развивается депрессия. Новое исследование, о котором в своем
Симптомы депрессии
Отсутствие энергии. Вам становится тяжело выполнять даже самые простые бытовые задачи.
Вам очень тяжело сосредоточиться.
Вас не покидает постоянное чувство беспокойства.
Вы не хотите общаться с людьми, даже с самыми близкими.
Вы перестали следить за собой.
Ваш сон изменился: вы спите слишком много или, наоборот, страдаете от бессонницы.
Как отмечает врач, речь идет об ультрапереработанной еде и химически обработанных напитках, то есть о фастфуде, полуфабрикатах и сладкой газировке. Ученые узнали, что потребление такой пищи повышает риск развития депрессии на 50%.
Базой для исследования стали итоги наблюдения в период с 2003 по 2017 год за 32 тысячами женщинами в возрасте 42-62 лет. Интересно, что к началу эксперимента ни одна из участниц от депрессии не страдала, однако через 14 лет диагноз получили более 2100 женщин.
Авторы работы проанализировали данные и пришли к выводу: вероятность впасть в депрессию на 50% больше у тех, кто предпочитает фастфуд. Причем чем больше человек позволяет себе есть такую еду, тем выше риск. Особенно опасно в этом плане питание, богатое искусственными подсластителями.
Как именно работает этот механизм и почему конкретные продукты повышают риск депрессии, до конца неясно. У ученых есть гипотеза, что трансжиры могут увеличивать хроническое воспаление организма, которое связано с депрессией. Еще одна теория: обработанная и рафинированная пища может выводить магний из организма. Этот элемент очень важен для нормальной работы нервной системы.
Павлова отмечает: самая простая и понятная еда — самая лучшая.
«От яйца всмятку, помидорчика-огурчика, кусочка хорошего хлеба, подсушенного в тостере, еще ни у кого депрессия не наступала. Скорее, наоборот», — отмечает эндокринолог.