Базой для исследования стали итоги наблюдения в период с 2003 по 2017 год за 32 тысячами женщинами в возрасте 42-62 лет. Интересно, что к началу эксперимента ни одна из участниц от депрессии не страдала, однако через 14 лет диагноз получили более 2100 женщин.