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Лишний вес — это только цветочки: ученые выяснили, что с нашей психикой делает фастфуд

На наше психическое здоровье могут влиять порой совсем неочевидные вещи. Например, выбор продуктов для ежедневного рациона.

29 сентября 2023
депрессия
Источник:
iStockphoto

Ментальное здоровье важно не меньше, чем физическое. К счастью, в последние годы люди стали куда чаще обращать на него внимание и обращаться за помощью. А идея, что депрессия рождается исключительно от безделья, канула в прошлое.

Впрочем, ученые все еще продолжают изучать, почему у людей развивается депрессия. Новое исследование, о котором в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова, показало: популярные продукты тоже могут повышать риск развития недуга.

Симптомы депрессии

  • Отсутствие энергии. Вам становится тяжело выполнять даже самые простые бытовые задачи.

  • Вам очень тяжело сосредоточиться.

  • Вас не покидает постоянное чувство беспокойства.

  • Вы не хотите общаться с людьми, даже с самыми близкими.

  • Вы перестали следить за собой.

  • Ваш сон изменился: вы спите слишком много или, наоборот, страдаете от бессонницы.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Как отмечает врач, речь идет об ультрапереработанной еде и химически обработанных напитках, то есть о фастфуде, полуфабрикатах и сладкой газировке. Ученые узнали, что потребление такой пищи повышает риск развития депрессии на 50%.

Базой для исследования стали итоги наблюдения в период с 2003 по 2017 год за 32 тысячами женщинами в возрасте 42-62 лет. Интересно, что к началу эксперимента ни одна из участниц от депрессии не страдала, однако через 14 лет диагноз получили более 2100 женщин.

Авторы работы проанализировали данные и пришли к выводу: вероятность впасть в депрессию на 50% больше у тех, кто предпочитает фастфуд. Причем чем больше человек позволяет себе есть такую еду, тем выше риск. Особенно опасно в этом плане питание, богатое искусственными подсластителями.

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Как именно работает этот механизм и почему конкретные продукты повышают риск депрессии, до конца неясно. У ученых есть гипотеза, что трансжиры могут увеличивать хроническое воспаление организма, которое связано с депрессией. Еще одна теория: обработанная и рафинированная пища может выводить магний из организма. Этот элемент очень важен для нормальной работы нервной системы.

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Павлова отмечает: самая простая и понятная еда — самая лучшая.

«От яйца всмятку, помидорчика-огурчика, кусочка хорошего хлеба, подсушенного в тостере, еще ни у кого депрессия не наступала. Скорее, наоборот», — отмечает эндокринолог.

Автор текста:Дарья Гапионок
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