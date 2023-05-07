Что будет, если съесть слишком много яиц: 5 неприятных последствий

Главное правило здорового питания — все хорошо в меру. Вы не умрете и не посадите свое здоровье из-за одного бургера или пирожного. И наоборот, переизбыток даже самых полезных продуктов может серьезно навредить вашему здоровью.
Например — куриные яйца. Они богаты холином, витаминами, белком и минералами, идеально подходят для сытного завтрака, однако это вовсе не значит, что есть их можно в неограниченном количестве, иначе последствия будут далеко не самыми приятными.
Сколько яиц можно есть в день
Какое количество яиц в день можно считать безопасным для здоровья? Если у вас нет особенных противопоказаний, врачи рекомендуют есть до 7 яиц в неделю. Есть также исследование, опубликованное в
В целом норма потребления яиц может быть разной в зависимости от состояния вашего здоровья. Поэтому, если есть сомнения, лучше посоветоваться с лечащим врачом.
У вас может подскочить холестерин
Не стоит считать яйца сами по себе холестериновой бомбой. В умеренных количествах они помогают, наоборот, снижать уровень «плохого» холестерина в крови. К тому же на риск развития атеросклероза влияют также образ жизни человека в целом, его семейный анамнез и качество рациона. Однако факт остается фактом: в яйцах есть холестерин, его довольно много. Если съесть их больше пары штук за сутки, вы можете превысить свою суточную норму.
Вы поставите сердце и сосуды под удар
Два вареных яйца за завтраком вашему сердцу вреда не нанесут. А вот если вы любитель пожарить яичницу из четырех яиц на масле и с беконом, то тут уже стоит побеспокоиться о своем здоровье.
Вы можете потолстеть
В одном вареном яйце среднего размера не так уж и много калорий: всего 157 ккал на 100 граммов продукта. Проблема в том, что многие люди считают, будто от полезных продуктов набрать вес невозможно. Но если вы едите слишком много яиц, да еще и совмещаете их с тяжелыми продуктами вроде жирной колбасы, масленых драников, покупных соусов или кофе с сиропом, то есть риск, что ваш завтрак станет слишком калорийным. А там и до прибавки веса недалеко.
Вы можете увеличить риск развития диабета
Опять же в умеренном количестве яйца, как показывают исследования, улучшают самочувствие диабетиков. А вот переизбыток яиц, как выяснили ученые в рамках исследования, опубликованного
Вы можете заработать вредные пищевые привычки
Свойства яиц отчасти зависят от способа их приготовления. Если вы привыкли жарить яйца на большом количестве сливочного масла, добавляя много соли, жареное обработанное мясо или колбасу, это негативно скажется на вашем здоровье. Особенно если завтракать таким блюдом вы будете на ежедневной основе.