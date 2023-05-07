Что будет, если съесть слишком много яиц: 5 неприятных последствий

Сколько яиц можно есть в день

Какое количество яиц в день можно считать безопасным для здоровья? Если у вас нет особенных противопоказаний, врачи рекомендуют есть до 7 яиц в неделю. Есть также исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, которое показало: употребление даже до 12 яиц в неделю никак не повлияет на риск сердечных заболеваний у людей с преддиабетом и диабетом второго типа.

В целом норма потребления яиц может быть разной в зависимости от состояния вашего здоровья. Поэтому, если есть сомнения, лучше посоветоваться с лечащим врачом.