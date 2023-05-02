Белки без желтков и еще 8 хитростей, которые помогут есть торты с пирожками и не толстеть

Кто не любит тортики и пироги! Особенно хороша домашняя выпечка. К сожалению, булочки и пирожки — лакомство достаточно калорийное. Однако есть несколько хитростей, которые помогут вам немного скорректировать любимые десерты и превратить их в полезных союзников в процессе похудения.
Например,
Еще один лайфхак для экономных — положить в тесто натертый кабачок. На вкус он практически не повлияет, а объем готовой выпечки станет только больше. В пироги или кексы можно добавить натертую морковь или тыкву. Так блюдо станет ярче, останется все таким же сладким, но еще и получит заряд ценных витаминов и бета-каротина.
Если вы очень любите сладкие пироги, но пытаетесь сократить количество добавленного сахара, попробуйте частично заменить этот ингредиент на обычное яблочное пюре. Сделать его можно самостоятельно: запеките пару яблок в духовке, пробейте блендером или раздавите вилкой. Так ваши булочки будут сладкими на вкус и при этом не такими калорийными. Кстати, в песочном тесте такое пюре поможет уменьшить количество масла, и готовое печенье будет не таким жирным.
Еще сделать вашу выпечку менее жирной поможет такой трюк: замените часть целых яиц яичными белками. А специальная бумага или силиконовый коврик дадут возможность не смазывать противень маслом.
Если говорить о начинке, то тут лучше обратить внимание на свежие и замороженные ягоды и фрукты. Вместо варенья можно также использовать самодельное пюре.
Кстати
Нередко для выпечки хозяйки используют маргарин. Чем он отличается от сливочного масла и безопасен ли для здоровья? Что все-таки лучше подходит для готовки? Ответы на эти вопросы можно узнать ЗДЕСЬ.