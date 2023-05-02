Белки без желтков и еще 8 хитростей, которые помогут есть торты с пирожками и не толстеть

Если вы очень любите сладкие пироги, но пытаетесь сократить количество добавленного сахара, попробуйте частично заменить этот ингредиент на обычное яблочное пюре. Сделать его можно самостоятельно: запеките пару яблок в духовке, пробейте блендером или раздавите вилкой. Так ваши булочки будут сладкими на вкус и при этом не такими калорийными. Кстати, в песочном тесте такое пюре поможет уменьшить количество масла, и готовое печенье будет не таким жирным.