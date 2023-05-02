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Белки без желтков и еще 8 хитростей, которые помогут есть торты с пирожками и не толстеть

Если вы решили сбросить лишний вес, совершенно необязательно навсегда прощаться с любимыми пирогами. Достаточно просто научиться готовить их более полезные варианты.

2 мая 2023
пирог
Источник:
unsplash.com

Кто не любит тортики и пироги! Особенно хороша домашняя выпечка. К сожалению, булочки и пирожки — лакомство достаточно калорийное. Однако есть несколько хитростей, которые помогут вам немного скорректировать любимые десерты и превратить их в полезных союзников в процессе похудения.

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Например, эксперты Роспотребнадзора советуют заменить часть муки молотыми отрубями. Так вы добавите в готовое блюдо больше клетчатки, что пойдет на пользу пищеварению и поможет снизить калорийность выпечки. Еще можно заменить муку на цельнозерновую, в ней остаются все полезные свойства зерен. Также можно поэкспериментировать и добавить в тесто вместо муки овсяные хлопья.

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Еще один лайфхак для экономных — положить в тесто натертый кабачок. На вкус он практически не повлияет, а объем готовой выпечки станет только больше. В пироги или кексы можно добавить натертую морковь или тыкву. Так блюдо станет ярче, останется все таким же сладким, но еще и получит заряд ценных витаминов и бета-каротина.

Если вы очень любите сладкие пироги, но пытаетесь сократить количество добавленного сахара, попробуйте частично заменить этот ингредиент на обычное яблочное пюре. Сделать его можно самостоятельно: запеките пару яблок в духовке, пробейте блендером или раздавите вилкой. Так ваши булочки будут сладкими на вкус и при этом не такими калорийными. Кстати, в песочном тесте такое пюре поможет уменьшить количество масла, и готовое печенье будет не таким жирным.

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Еще сделать вашу выпечку менее жирной поможет такой трюк: замените часть целых яиц яичными белками. А специальная бумага или силиконовый коврик дадут возможность не смазывать противень маслом.

Если говорить о начинке, то тут лучше обратить внимание на свежие и замороженные ягоды и фрукты. Вместо варенья можно также использовать самодельное пюре.

Кстати

Нередко для выпечки хозяйки используют маргарин. Чем он отличается от сливочного масла и безопасен ли для здоровья? Что все-таки лучше подходит для готовки? Ответы на эти вопросы можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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