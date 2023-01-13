5 способов укрепить иммунитет перед наступающим «кракеном»

Есть люди, которые как будто никогда не вылезают из постоянных больничных. А есть те, кто может похвастаться богатырским здоровьем, хвори их, чаще всего, обходят стороной.

В сезон ОРВИ и простуд мы особенно сильно хотим узнать секреты крепкого иммунитета. Тем более в России уже выявили первого заболевшего штаммом ковид «кракен». Иммунологи предупреждают о скором начале новой волны эпидемии.

И так, как же прокачать иммунитет перед надвигающейся опасностью? Спойлер: никакой волшебной таблетки нет, зато есть несколько простых правил, которые помогут укрепить защитные свойства организма.