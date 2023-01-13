5 способов укрепить иммунитет перед наступающим «кракеном»

Есть люди, которые как будто никогда не вылезают из постоянных больничных. А есть те, кто может похвастаться богатырским здоровьем, хвори их, чаще всего, обходят стороной.
В сезон ОРВИ и простуд мы особенно сильно хотим узнать секреты крепкого иммунитета. Тем более в России уже выявили первого заболевшего штаммом ковид «кракен». Иммунологи предупреждают о скором начале новой волны эпидемии.
И так, как же прокачать иммунитет перед надвигающейся опасностью? Спойлер: никакой волшебной таблетки нет, зато есть несколько простых правил, которые помогут укрепить защитные свойства организма.
Как работает иммунитет
Иммунная система человека состоит из клеток с антигенами. Антигены — это белки, которые должны распознавать бактерии, токсины и вирусы, а затем заниматься запуском иммунного ответа. Организм ликвидирует «непрошеных гостей» с помощью лейкоцитов-макрофагов и лимфоцитов Т и B.
Чтобы иммунитет работал как часы и своевременно реагировал на вирусы, весь организм должен быть здоров. Именно поэтому врачи так много говорят о важности образа жизни. Если в вашем теле что-то не в порядке, иммунитет будет хуже работать — и риск заболеть окажется куда выше.
Теперь разберемся, что же надо делать, чтобы не допустить проблем с иммунитетом.
Крепко спать
Если вы регулярно не высыпаетесь, частым простудам удивляться не приходится. Дело в том, что именно сон дает нашему телу возможность восстановиться, отдохнуть, привести в норму функционирование всех систем. То, как работает ваша пищеварительная, эндокринная и нервная системы, напрямую влияет на ваш иммунитет.
Переизбыток андрогенных гормонов, например, провоцирует нарушения бактериальной флоры наших слизистых. А это, в свою очередь, приводит к размножению микробов.
Поэтому если не хотите часто болеть — постарайтесь спать не меньше 7-9 часов.
Кстати, не менее важно давать себе отдыхать в течение дня. Работа через силу тоже может ослабить ваш иммунитет.
Работа со стрессом
Безусловно, совсем без стресса жить у современного человека не получится. Однако важно помнить: главный гормон стресса кортизол заставляет наш иммунитет работать хуже. В условиях тревоги лимфоциты делятся медленнее, в организме вырабатывается меньше иммуноглобулинов. Последнее влияет на риск развития инфекционных болезней и даже рака.
Раз стресса избежать полностью невозможно, научитесь управлять им. Вот ЗДЕСЬ можно почитать о том, что поможет справляться со стрессом.
Правильное питание
Избыток жира в организме ослабляет ваш иммунитет: иммунные клетки производятся в меньших количествах, иммунный ответ падает. Впрочем, радикальные диеты тоже могут навредить: дефицит витаминов и питательных веществ не лучшим образом сказывается на иммунитете.
Так что важно прийти к балансу: не голодать и питаться разнообразно, но умеренно.
Секс
Ученые выяснили: люди с высокой сексуальной активностью, которые регулярно занимаются любовью с постоянным партнером, имеют до 30 % больше антител. Кроме того, оргазм помогает снизить уровень кортизола в крови.
А еще во время секса в организме выделяются пролактин и окситоцин, которые также помогают снизить уровень стресса.
Спорт
Наше тело нуждается в умеренных физических нагрузках. Движение регулирует работу всех систем организма и способствует повышению активности лимфоцитов, которые отвечают за защиту организма от инфекций, пишет издание