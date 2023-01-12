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Многие пожилые люди мечтают поскорее выйти на пенсию: больше никакой работы, можно наконец отдохнуть и заняться любимым делом, будь то рукоделие, чтение или работа в саду.

Впрочем, ученые предупреждают: слишком рано заканчивать свою трудовую деятельность не стоит. Более того, ранний выход на пенсию может ускорить процесс снижения когнитивных функций у пожилых людей.

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Ученые Пламен Николов и Шахадат Хосссейн из Бингемтонского университета изучили новую пенсионную схему для сельских жителей в Китае (NRPS) и китайское национальное долгосрочное исследование состояния здоровья и выхода на пенсию (CHARLS), его проводят для того, чтобы оценить уровень когнитивных функций людей старше 45 лет. Такую сложную работу ученые Бингемтонского университета провели для того, чтобы выяснить, как ранняя пенсия влияет на умственные способности.

В связи с демографической ситуацией в стране, резким старением населения и постепенным отказом от традиции ухаживать за пожилыми родственниками в Китае приняли новую программу, которая повлияла на возраст выхода на пенсию. Впрочем, как выяснили исследователи, она не лучшим образом повлияла на когнитивные функции пожилых граждан.

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Один из значительных показателей — способность сохранять отсроченные воспоминания. Именно его ученые называют среди предвестников деменции. Оказалось, что ранний выход на пенсию ухудшает этот параметр.

Интересно, что более сильное влияние ранняя пенсия оказала на пожилых женщин.

Выплата пенсионных пособий, кстати, наоборот, благоприятно сказывалась на состоянии здоровья. Но при этом более ранний выход на пенсию негативно влиял на ряд других аспектов. Например, на уровень социальной активности.

— В целом неблагоприятные последствия раннего выхода на пенсию для умственной и социальной активности значительно перевешивают защитный эффект программы на различные модели поведения в отношении здоровья, — отмечает Николов.

Анализ данных показал: за почти 10 лет с момента старта программы среди пожилого населения, принявшего в ней участие, когнитивные способности снизились на пятую часть стандартного отклонения.

Кстати

Многие люди гадают: в чем секрет долгожителей? Неужели все дело только в счастливом стечении обстоятельств? Есть несколько привычек, которые характерны для тех, кто не просто дожил до глубокой старости, но и сохранил ясный ум. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок