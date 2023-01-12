Один из значительных показателей — способность сохранять отсроченные воспоминания. Именно его ученые называют среди предвестников деменции. Оказалось, что ранний выход на пенсию ухудшает этот параметр.

Интересно, что более сильное влияние ранняя пенсия оказала на пожилых женщин.

Выплата пенсионных пособий, кстати, наоборот, благоприятно сказывалась на состоянии здоровья. Но при этом более ранний выход на пенсию негативно влиял на ряд других аспектов. Например, на уровень социальной активности.

— В целом неблагоприятные последствия раннего выхода на пенсию для умственной и социальной активности значительно перевешивают защитный эффект программы на различные модели поведения в отношении здоровья, — отмечает Николов.

Анализ данных показал: за почти 10 лет с момента старта программы среди пожилого населения, принявшего в ней участие, когнитивные способности снизились на пятую часть стандартного отклонения.

Кстати

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