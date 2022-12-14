Ученые из Университета Торонто назвали 7 отличительных особенностей долгожителей

Старение — это неизбежный процесс, который коснется абсолютно каждого человека на Земле. Только одни с возрастом постоянно ходят по врачам, практически перестают себя самостоятельно обслуживать и почти не покидают квартиры. Другие же берут от жизни все: много гуляют, ходят в театры и рестораны, общаются с близкими, путешествуют. Они активны и веселы и в 70, и в 80, и даже в 90 лет.

Безусловно, многое зависит от генетики и вашей истории болезни. Но какие еще есть факторы, которые влияют на то, станет ли человек очередным долгожителем или нет? Этим вопросом озадачились ученые из Университета Торонто в Канаде. Они провели исследование, в котором принял участие 7 651 доброволец. Все участники были старше 55 лет. Окончательная выборка, однако, была ограничена людьми с отличным здоровьем на исходном уровне, что составляло 45 процентов респондентов.