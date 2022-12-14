Ученые из Университета Торонто назвали 7 отличительных особенностей долгожителей
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Старение — это неизбежный процесс, который коснется абсолютно каждого человека на Земле. Только одни с возрастом постоянно ходят по врачам, практически перестают себя самостоятельно обслуживать и почти не покидают квартиры. Другие же берут от жизни все: много гуляют, ходят в театры и рестораны, общаются с близкими, путешествуют. Они активны и веселы и в 70, и в 80, и даже в 90 лет.

Безусловно, многое зависит от генетики и вашей истории болезни. Но какие еще есть факторы, которые влияют на то, станет ли человек очередным долгожителем или нет? Этим вопросом озадачились ученые из Университета Торонто в Канаде. Они провели исследование, в котором принял участие 7 651 доброволец. Все участники были старше 55 лет. Окончательная выборка, однако, была ограничена людьми с отличным здоровьем на исходном уровне, что составляло 45 процентов респондентов.

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Ученые выяснили, что отличным здоровьем обладали пожилые люди, которые:

  1. никогда не курили,

  2. не имели болезней сердца,

  3. не страдали от артрита,

  4. имели относительно высокие доходы,

  5. не страдали от бессонницы,

  6. были женского пола,

  7. не страдали от лишнего веса.

Если у взрослого человека есть хотя бы половина совпадений, то шанс прожить долго существенно возрастает. Если же совпали 6-7 критериев, вас можно поздравить — наверняка вы станете долгожителем!

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— Примечательно, что половина людей в возрасте 80 лет и старше, которые приняли участие в испытании, сохраняли чрезвычайно высокий уровень когнитивного, физического и эмоционального благополучия в течение трех лет исследования. Что касается участников помоложе, — им было от 55 до 64 лет, — то 2/3 из них чувствовали себя прекрасно. И да, все они никогда не курили, следили за весом, не страдали от болезней сердца и суставов, — говорит докторант Института жизненного цикла и старения Мейбл Хо.

В ходе исследования ученые пришли еще к одному выводу: если взрослый человек будет каждый день физически активен хотя бы 30-60 минут, то он существенно увеличивает свои шансы на медленное и здоровое старение. Причем процент довольно высокий: все любители погулять, потанцевать, поплавать в бассейне стареют в 2-3 раза медленнее, чем те, кто ведет «сидячий» образ жизни.

Софья Хромова