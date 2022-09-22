Борьба или избегание

- Сильный стресс возникает в ответ на ситуацию, которую наша психика трактует как угрозу жизни, здоровью, привязанности, благополучию и так далее, — рассказала в своем телеграм-канале семейный психолог Людмила Петрановская. — Есть две основные реакции на стресс: борьба с угрозой или избегание угрозы. Это может быть вообще привычная жизненная стратегия данного человека, или она может включаться именно в стрессовой ситуации. В каждой стратегии есть эффективная, рациональная часть, помогающая решать проблему, и есть то, что создает новые трудности.

Психолог обращает внимание, что при любой реакции на стресс у человека, главная задача близких — поддержать его, создать безопасную, доверительную обстановку. Это всегда должно предшествовать обсуждению проблемы по существу.

- То есть, видя перед собой человека в состоянии стресса, мы сначала заботимся о нормализации его эмоционального и физического самочувствия, и только потом переходим к обсуждению дел. Это возможно, только если мы сами будем в спокойном, устойчивом состоянии и не будем заражаться чувствами человека в стрессе, — поясняет психолог.

По словам Петрановской, о нормализации состояния человека в стрессе говорит то, что он вновь «в контакте» — обсуждает планы, предлагает действия, возможно, проявляет сильные чувства, злится или плачет.