В тревожные и непростые времена многим невольно приходится переквалифицироватся в «сам себе психологов», чтобы справляться с наплывом эмоций и не погружаться в негатив.
На самом деле, в помощь тем, кто «не вывозит» есть простые психологические упражнения и практики, которые вполне можно применять самостоятельно и поддержать близких, если накрывает стресс.
Семейный психолог с 20-ти летним стажем, педагог и публицист, основатель Института Развития Семейного Устройства (ИРСУ).t.me/lpetranovskaya
Борьба или избегание
- Сильный стресс возникает в ответ на ситуацию, которую наша психика трактует как угрозу жизни, здоровью, привязанности, благополучию и так далее, —
Психолог обращает внимание, что при любой реакции на стресс у человека, главная задача близких — поддержать его, создать безопасную, доверительную обстановку. Это всегда должно предшествовать обсуждению проблемы по существу.
- То есть, видя перед собой человека в состоянии стресса, мы сначала заботимся о нормализации его эмоционального и физического самочувствия, и только потом переходим к обсуждению дел. Это возможно, только если мы сами будем в спокойном, устойчивом состоянии и не будем заражаться чувствами человека в стрессе, — поясняет психолог.
По словам Петрановской, о нормализации состояния человека в стрессе говорит то, что он вновь «в контакте» — обсуждает планы, предлагает действия, возможно, проявляет сильные чувства, злится или плачет.
Как вернуть энергию и спокойствие — 4 практики
«Тайный друг»
Вечером все тянут записки с именами других членов семьи. На следующий день задача каждого — делать все хорошее и приятное для своего «подопечного», но так, чтобы он не догадался, кто это для него делает. Вечером все обсуждают, кто что делал, кто про что догадался.
«Сегодня мне понравилось…»
Вечером за столом все по кругу говорят о том, что хорошего было за день, что понравилось.
«Приятные ощущения»
Все по очереди называют какое-то приятное ощущение, проходя несколько кругов:
зрительное (смотреть на огонь, щуриться на солнце, смотреть на звезды…),
слуховое (слушать дождь, барабаны, мурлыканье кошки…),
тактильное (чувствовать теплую землю, снег, шелк…),
обоняние (кофе, трава, духи), вкус (мята, шоколад, малина..).
«Я сегодня молодец»
Все по очереди продолжают фразу «Я сегодня молодец, потому что…» Остальные его поддерживают: «Да, это круто! Ничего себе!»
- Важно! Во время ресурсных практик никто никого не критикует, не поправляет и не воспитывает, — уточняет Людмила Петрановская. — Можно совмещать их с вечерним чаем или с укладыванием. Можно завести отдельный ритуал, например, посиделки на балконе со свечами.
Ранее психолог Александр Клочков рассказал, как справиться с тревогой и эмоциями. По его словам, не надо примерять на себя чувства других: «У каждого своя жизнь, даже если это родные и близкие нам люди. Мы можем сочувствовать, быть рядом, но не брать себе их чувства, не пытаться примерять их одежду на себя. Это позволяет сохранять спокойствие и возможность руководить ситуацией».