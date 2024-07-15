3 скрытые причины, почему не получается похудеть даже с диетой и спортом

Так хочется быть стройной, но что делать, если самой похудеть никак не получается? Для начала стоит разобраться, что вы едите, расходуете ли полученные в течение дня калории.
Если вы убеждены, что все делаете правильно, проверьте, не забываете ли вы о трех возможных препятствиях. Неочевидные причины, почему не получается похудеть,
Три скрытые причины
1. Вы неправильно рассчитываете время приема пищи
Многие знают о плюсах и минусах интервального голодания. Увлекаться им и ограничивать себя в еде на долгий промежуток времени, при этом исключая все углеводы из рациона, — не лучший способ сохранить здоровье. Но факт и то, что есть на ночь очень вредно. Это мешает качественному сну, может вызвать проблемы с ЖКТ. Так в какое же именно время следует закрывать кухню на ночь?
Диетолог Кортни Кассис считает, что важен промежуток между последним приемом пищи вечером и первым — следующим утром. Он должен быть 12 часов. Учитывая, что отказываться от завтрака нельзя, рассчитайте это время под свой режим дня.
«12 часов между приемами пищи — все, что вам нужно, чтобы помочь своему организму перейти в режим сжигания жира, — объяснила она. — Это доказано учеными
2. У вас есть дефицит питательных веществ
«Дефицит витаминов группы В, магния или витамина D могут нарушать обмен веществ, из-за чего похудеть становится действительно сложно, — сказала диетолог Кассис. — Недостаток витамина D, по данным
3. Вы не готовите еду сами
Вы загоняете себя в ловушку, если выбираете готовую еду. По словам диетолога, когда человек имеет большой выбор, стоя у прилавка в магазине или заказывая еду через приложение, у него гораздо больше шансов принять неверное решение, соблазниться на вредные блюда.
«С учетом сумасшедшего графика, большого стресса и желания перекусить в течение дня, лучше планировать свой рацион заранее — брать с собой полезные перекусы и точно знать, что дома у вас нет вредных продуктов, чтобы не сбиться с пути», — добавила она.
Мнение врача: «Не похудеешь, если очень сильно этого хочешь»
Петербургский врач Филипп Кузьменко, который сам смог сбросить лишний вес, в своем блоге
Нельзя худеть быстро. Если нужно скинуть 10 кг — это минимум история длиной в год. Если 40 кг — 4-6 лет. Долго? Возможно, но эти годы все равно пройдут. Зато в этот срок изначально включены все возможные неудачи, срывы, обстоятельства, привыкание, притирка, принятие. Срок большой, но быстрый результат всегда нестойкий. А какой смысл худеть не навсегда?
Нельзя зацикливаться на похудении, оно должно идти фоном. Таким образом, как бы это смешно ни звучало, чтобы похудеть, нужно перестать худеть. Нужно перестать думать о похудении как таковом, а сосредоточиться на ежедневных ритуалах, которые приведут тебя к этому. По сути, нужно ввести привычку делать 2-3 ежедневных ритуала (например, начать вести дневник питания) и стараться не пропускать их. То есть оптимально на снижение веса нужно тратить не более 10% психологической энергии в день.