3 скрытые причины, почему не получается похудеть даже с диетой и спортом

Нельзя худеть быстро. Если нужно скинуть 10 кг — это минимум история длиной в год. Если 40 кг — 4-6 лет. Долго? Возможно, но эти годы все равно пройдут. Зато в этот срок изначально включены все возможные неудачи, срывы, обстоятельства, привыкание, притирка, принятие. Срок большой, но быстрый результат всегда нестойкий. А какой смысл худеть не навсегда?

Нельзя зацикливаться на похудении, оно должно идти фоном. Таким образом, как бы это смешно ни звучало, чтобы похудеть, нужно перестать худеть. Нужно перестать думать о похудении как таковом, а сосредоточиться на ежедневных ритуалах, которые приведут тебя к этому. По сути, нужно ввести привычку делать 2-3 ежедневных ритуала (например, начать вести дневник питания) и стараться не пропускать их. То есть оптимально на снижение веса нужно тратить не более 10% психологической энергии в день.