10 фраз-табу, которые вы никогда не должны говорить своим родителям

Никто не хочет стареть, но рано или поздно процессы угасания в организме запускаются. Касаются они как физиологической, так и психической сферы: человек становится менее энергичным и выносливым, более чувствительным и тревожным, ухудшаются когнитивные функции. Определенные личностные черты могут стать более выраженными, что способно выводить близких из себя, — например, ворчливость.
Анастасия Наталевич, клинический психолог, старший психолог наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева, отмечает, что в общении с пожилыми родителями всегда стоит помнить об этих вещах и проявлять эмпатию. А еще — о том, что они могут проживать возрастной кризис и поэтому вести себя более странно, чем обычно. Некоторые фразы, уверена эксперт, лишь положат начало ссоре.
1. «Если бы не ты, я бы уже давно добился успеха (продал квартиру, женился)»
Проще всего переложить свои личные неудачи на плечи родителей, связать их с детскими травмами и методами воспитания. Не спорим, корреляция действительно может быть, и все же заявлять такое родителям не слишком корректно. Во-первых, они уже ничего не могут изменить и вы их только обидите. Во-вторых, вы уже взрослый человек и давно несете ответственность за собственную жизнь.
2. «Вы испортили мне жизнь»
Смотрите описание выше. Здесь мы приводим самый жесткий вариант обвинения, который не может не вызвать бурного возмущения. Ведь вы как будто хотите, чтобы ваша мать или отец страдали от чувства вины, думая, что ваша жизнь не складывается именно из-за них.
3. «Моего друга родители любили больше»
Никому не понравится сравнение с кем-то еще, даже не важно по какому параметру, особенно если сопоставление не в его пользу. Пожилые люди и так часто страдают от меланхолии и чувства утраты собственной значимости, а тут еще и вы говорите, что они не справились с одной из ключевых своих функций — родительской.
4. «Давай я сам это сделаю»
Взрослым детям часто хочется заботиться о родителях, и иногда роли меняются диаметрально. Однако увлекаться этим не стоит: трудовая и социальная активность для пожилых людей жизненно необходима, так они чувствуют, что еще «в строю», что они сохраняют автономию и самостоятельность. Мало кому понравится ощущение собственной беспомощности.
5. «Опять ты про похороны, давай сменим тему»
Тема смерти мало кому может показаться приятной, а пожилые люди ее часто педалируют. И цель отнюдь не в том, чтобы вызывать у вас жалость, им действительно важно обдумать все то, что произойдет после их ухода из жизни. Близкие же обычно расстраиваются и уклоняются от обсуждения этой темы.
Нужно постараться поддержать эту тему по мере ваших сил. Если же вам тяжело, объясните отцу или матери, что разговор вас очень расстраивает и пугает. Но обязательно выслушайте их.
6. «Оставь себе, мне ничего не нужно»
Родители часто пытаются что-то подарить нам, даже если нам это не нужно или вкусы совершенно расходятся. Однако отказ может обидеть и оскорбить: пожилым людям кажется, что они уже ничего не могут сделать такого, чтобы позаботиться о вас или обрадовать.
7. «Зачем тебе это? Перестань, отдохни»
С возрастом люди могут находить новые, порой неожиданные хобби. Кто-то записывается на бачату, кто-то одержим дачей. Взрослые дети могут иронизировать и недоумевать, зачем это все нужно, и советовать отцу или матери бросить эти глупости и побольше отдыхать. На деле же новая деятельность хорошо стимулирует как физическую, так и психическую активность, человеку легче поддерживать социальные связи — и в итоге он чувствует себя лучше.
8. «Поторопись», «Как ты не видишь?», «Почему ты этого не помнишь?»
Будет верхом бестактности указывать человеку старше 60 лет на то, что у него ужасные память, зрение или скорость реакции. Он не несет ответственности за эти процессы и, разумеется, рад им еще меньше, чем вы. Не говорите пренебрежительно, будьте более терпеливым. Проявляйте заботу и уважайте возраст.
9. «Я так занят, еще долго не сможем увидеться»
Пожилым людям очень важно внимание близких. Чем чаще мы им пишем и звоним, тем больше они чувствуют свою значимость. Да, у них больше свободного времени, чем у вас, однако постарайтесь выделять для них время и регулярно видеться. Если вы забываете о пожилых родителях, они чувствуют себя ненужными.
Чаще говорите, что вы скучаете, планируйте визиты.
10. «Обойдусь без твоих советов»
Да, советы родителей периодически кажутся неуместными, и вряд ли представители предыдущих поколений имеют представление об этичности, границах и прочем. Их жизненный опыт сильно отличается от вашего, и вас это может раздражать. Однако постарайтесь не обесценивать их опыт, послушайте их мнение, попробуйте извлечь из их рекомендаций что-то важное. Даже если пользоваться их советами вы не будете, выслушайте внимательно.