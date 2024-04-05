10 фраз-табу, которые вы никогда не должны говорить своим родителям

Проще всего переложить свои личные неудачи на плечи родителей, связать их с детскими травмами и методами воспитания. Не спорим, корреляция действительно может быть, и все же заявлять такое родителям не слишком корректно . Во-первых, они уже ничего не могут изменить и вы их только обидите. Во-вторых, вы уже взрослый человек и давно несете ответственность за собственную жизнь.