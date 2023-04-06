Агрессия и полный крах в любви: как может сложиться жизнь мальчика, который рос без матери

Почему ребенку так важна мама

Во время беременности и в первый год жизни ребенка мама и малыш находятся в полном слиянии.

«Хотя роды — это первое телесное отделение друг от друга, ребенку требуется почти год, чтобы понять, что у него есть свое собственное тело. Вспомните, как заинтересованно и увлеченно трехмесячный малыш рассматривает свои ручки, как он удивляется и пугается, когда неожиданно бьет сам себя, с каким восторгом он достает игрушку и подносит к себе, — все это говорит о том, что для новорожденного не существует телесных границ. Он воспринимает себя как весь мир. И в его мире также тотально присутствует мама», — говорит психолог.

Кроме телесного слияния, между мамой и ребенком есть тесная эмоциональная связь. Мать интуитивно знает, чего хочет ребенок, когда плачет, — кушать или на ручки. Ребенок чувствует ее объятия, ласку и заботу. Все эти поглаживания, поцелуи, агуканья с малышом дают ему понять на бессознательном уровне: «С тобой все в порядке, ты в безопасности, я тебя люблю». Таким образом, у ребенка формируется базовое доверие к миру: мир добрый, в нем меня ждут, я нормальный и достоин счастья.

Это одна из основ, которая формирует психику ребенка любого пола и впоследствии дает ему возможность спокойно идти и исследовать мир. Сначала в песочницу ― изучать песок и червяков, позже ― искать пути реализации, экспериментировать, действовать.