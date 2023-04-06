Агрессия и полный крах в любви: как может сложиться жизнь мальчика, который рос без матери

Отсутствие матери по-разному влияет на жизнь взрослого человека. Здесь важны несколько факторов: в каком возрасте ребенка мамы не стало, по каким причинам это случилось, индивидуальные особенности личности ребенка и был ли рядом тот, кто заменил ему мать, объясняет психолог Татьяна Лобода.
Клинический психолог, семейный системный психолог
Почему ребенку так важна мама
Во время беременности и в первый год жизни ребенка мама и малыш находятся в полном слиянии.
«Хотя роды — это первое телесное отделение друг от друга, ребенку требуется почти год, чтобы понять, что у него есть свое собственное тело. Вспомните, как заинтересованно и увлеченно трехмесячный малыш рассматривает свои ручки, как он удивляется и пугается, когда неожиданно бьет сам себя, с каким восторгом он достает игрушку и подносит к себе, — все это говорит о том, что для новорожденного не существует телесных границ. Он воспринимает себя как весь мир. И в его мире также тотально присутствует мама», — говорит психолог.
Кроме телесного слияния, между мамой и ребенком есть тесная эмоциональная связь. Мать интуитивно знает, чего хочет ребенок, когда плачет, — кушать или на ручки. Ребенок чувствует ее объятия, ласку и заботу. Все эти поглаживания, поцелуи, агуканья с малышом дают ему понять на бессознательном уровне: «С тобой все в порядке, ты в безопасности, я тебя люблю». Таким образом, у ребенка формируется базовое доверие к миру: мир добрый, в нем меня ждут, я нормальный и достоин счастья.
Это одна из основ, которая формирует психику ребенка любого пола и впоследствии дает ему возможность спокойно идти и исследовать мир. Сначала в песочницу ― изучать песок и червяков, позже ― искать пути реализации, экспериментировать, действовать.
Как отсутствие матери влияет на жизнь во взрослом возрасте
Если у ребенка нет рядом мамы, то это точно не пройдет бесследно. Появится масса проблем, которые существенно усложнят мальчику, а потом и мужчине жизнь.
Проблемы с самооценкой
Если мальчик не получил базового принятия и безусловной любви, у него может сформироваться самоощущение «я плохой, нелюбимый, ненужный, недостойный любви». Во взрослом возрасте это чаще всего проявляется в агрессии: «Если мама меня не любила, значит, я буду наказывать всех остальных и демонстрировать агрессивное поведение по отношению к ним».
«Также может проявляться и аутоагрессия (на себя самого): „Если я плохой, меня нужно наказать, и я сам себя наказываю собственным поведением, разрушающим мое тело или психику“», — говорит психолог.
Сложности в карьере
Не получив базового доверия и безусловной любви в детстве, мужчина недооценивает себя, может годами сидеть на нелюбимой и низкооплачиваемой работе, думая, что не достоин лучшего.
Он также боится пробовать новое, действовать по-другому. Почему? В детстве, когда мальчик изучает мир, он падает, разбивает коленки, у него не получается поделка или что-то еще, и с этой болью и горечью он приходит к маме, а та его успокаивает, обнимает, целует и продолжает любить. Материнская любовь дает ребенку веру в себя, веру, что, даже совершая ошибки, он любим.
Если подобного в детстве не было, то у человека появляется так называемый внутренний перфекционист и внутренний критик, который всегда недоволен результатом, постоянно ругает и критикует себя. В конечном итоге это может привести к прокрастинации и неспособности ничего изменить в своей жизни.
Есть и другая крайность. Взрослому человеку хочется доказать, что мама была не права, бросив его когда-то. Такие люди достигают небывалых высот в бизнесе, науке, спорте. Но, к сожалению, им всегда этого недостаточно, и они не чувствуют себя счастливыми. Несмотря на деньги, славу, награды, мама не появляется в их жизни, поэтому душевная пустота так и остается незаполненной.
А что с личной жизнью?
По мере взросления мальчик начинает понимать, что мама, как и он сам, ― отдельный человек. У нее есть свои интересы, увлечения, обязанности. Мама уже не прибегает по первому зову. Она учит его ждать, терпеть, коммуницировать.
«Если мальчик растет в полной семье, где есть оба родителя, то он видит их взаимоотношения. Именно они формируют его картину мира: что такое хорошо и что такое плохо. Как улаживаются конфликты, бывают ли они вообще или это табу, как мирятся, договариваются, распределяют время, ресурсы, обязанности и права», — объясняет Татьяна Лобода.
Мальчик видит реальную женщину, которая живет рядом с ним, и реальные отношения между родителями. Тогда и в своей личной жизни он не ждет идеальную женщину или ту, которая будет любить и принимать его безусловно, как мама.
Отсутствие матери и опыта наблюдения за отношениями матери и отца толкает мужчину на вечный поиск эмоциональной близости и безусловной любви, недополученной в детстве, от своей спутницы. Любая женщина — это прежде всего партнер, и она любит мужчину условно и за что-то, это не мать. Таким образом возникают созависимые отношения, угодливость, жертвенность. Мужчина перестает думать о себе, все его силы направлены на удовлетворение потребностей женщины.
С другой стороны, это может приводить к неспособности к длительным отношениям, проблемам, постоянным проверкам и придиркам к женщине.
Что делать, чтобы восполнить пробел
В психологии есть такой термин как замещающая материнская фигура. Эта любая женщина — няня, бабушка, тетя, которая кормит ребенка, заботится о нем, дарит ему объятия и поцелуи, успокаивает его. В более взрослом возрасте нужна уже не просто бабушка или няня, а женщина, которая имеет личные взаимоотношения с отцом, чтобы ребенок мог сформировать у себя картину отношений мужчины и женщины.
А если не было замещающей материнской фигуры, да и папа никого в дом не привел?
«Тут на помощь придет психотерапия. На консультацию ходят не психи, а здоровые люди, которые испытывают трудности в той или иной сфере жизни. И как раз психолог может помочь решить проблемы, которые описаны выше. Консультант выступает в роли заботливого и любящего родителя. Клиент отыгрывает детскую позицию с психологом, формирует новые модели поведения», — рассказывает эксперт.
Психолог безоценочно, некритично и без поучающих лекций, как правильно жить, продолжает «любить» и принимать взрослого человека. Таким образом взращивается внутренняя родительская фигура, которая помогает человеку строить жизнь по своему желанию. Внутренняя фигура закрывает потребность в безусловном принятии, эта функция не ложится на женщину в близких отношениях. Она же дает уверенность в собственных силах и разрешает изменять свою жизнь в лучшую сторону.
Жизнь может создать для ребенка сложные условия. Выросший мальчик не может изменить прошлое, но в его силах трансформировать собственный опыт и использовать его на благо своей жизни в настоящем, заключила психолог.