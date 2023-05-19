Ученые выяснили, почему спонтанные покупки люди любят оплачивать наличкой

Команда исследователей изучила данные о реальных транзакциях по более чем 118 тысячам покупок. Кроме того, авторы работы организовали шесть экспериментов с участием 5 тысяч человек, играя с их чувством оправданности той или иной покупки. Так, одной части испытуемых объявили: оплата достаточно дорогого сеанса массажа необходима и оправданна, его рекомендовал терапевт. Остальным же донесли мысль: это неоправданное приобретение, пусть и довольно приятное. Ученые хотели найти взаимосвязь между покупками «невыгодных» вещей и предпочтением заплатить за них наличными деньгами или банковской карточкой.