Ученые выяснили, почему спонтанные покупки люди любят оплачивать наличкой

Признайтесь, вы тоже часто покупаете какую-то ненужную ерунду во внезапном порыве или просто для того, чтобы поднять себе настроение? Но обращали ли вы внимание, как именно вы предпочитаете оплачивать такие спонтанные приобретения?
Группа исследователей из нескольких научных центров США решили выяснить, что выбирают люди, решившие внезапно купить себе что-то «невыгодное», — банковскую карту или наличные деньги.
Команда исследователей изучила данные о реальных транзакциях по более чем 118 тысячам покупок. Кроме того, авторы работы организовали шесть экспериментов с участием 5 тысяч человек, играя с их чувством оправданности той или иной покупки. Так, одной части испытуемых объявили: оплата достаточно дорогого сеанса массажа необходима и оправданна, его рекомендовал терапевт. Остальным же донесли мысль: это неоправданное приобретение, пусть и довольно приятное. Ученые хотели найти взаимосвязь между покупками «невыгодных» вещей и предпочтением заплатить за них наличными деньгами или банковской карточкой.
В итоге исследователи выяснили: люди склонны расплачиваться картой, если покупают что-то действительно нужное и по разумной цене. А вот за спонтанные и не слишком обоснованные продукты они скорее заплатят наличными деньгами — например, если решили внезапно купить вкусное и красивое пирожное.
По мнению авторов работы, все дело во внутреннем чувстве вины. Дело в том, что когда человек дает наличку, он может избавиться от чека и попросту забыть про неудачную покупку. А вот приобретение по карте останется в банковском приложении.
Кстати
Маркетологи берут на вооружение различные психологические приемы. Например, вы замечали когда-нибудь, какая музыка играет в больших магазинах? Мелодия создает определенный ритм и заставляет нас покупать больше. Запах торговые площадки тоже используют: специальные ароматизаторы призваны также замотивировать покупателя потратить больше денег. Акции и розыгрыши — еще один инструмент, стимулирующий продажи. О том, как противостоять уловкам во время шопинга, читай ЗДЕСЬ.