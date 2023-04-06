Ученые выяснили, какой запах в машине успокоит даже самого агрессивного водителя

Эксперимент «с душком»

После пробного заезда за рулем автомобиля в виртуальной реальности водителей попросили оценить свое настроение по пятибалльной шкале — насколько сильно они чувствуют агрессию, спокойствие, счастье или напряжение.

На втором этапе исследования участников разделили на две группы: одни вдыхали запах определенного ароматического масла через установленный рядом диффузор, другие — нет.

После пяти минут спокойного вождения участникам эксперимента «включали» стрессовую ситуацию на дороге. Водителям пришлось столкнуться с агрессивным поведением других участников движения: они могли резко затормозить перед ними или подрезать, не включив поворотник. Таких «происшествий» во время теста каждый участник испытал порядка трех десятков.

Исследователи в это время фиксировали агрессивное поведение самих участников исследования: резкие крики, грубые жесты, ругательства и так далее. После столь нервной поездки водителей снова попросили оценить свое психическое состояние.