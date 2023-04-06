Ученые выяснили, какой запах в машине успокоит даже самого агрессивного водителя

Автомобильный освежитель воздуха с каким запахом способен вернуть спокойствие даже самому агрессивному водителю, выяснили исследователи Нортумбрийского университета. Свои выводы они опубликовали в журнале
Эксперимент проводили на автомобильном симуляторе. Его участниками стали несколько десятков британских студентов старше 18 лет. О том, что с их помощью будут исследовать, они не знали.
Эксперимент «с душком»
После пробного заезда за рулем автомобиля в виртуальной реальности водителей попросили оценить свое настроение по пятибалльной шкале — насколько сильно они чувствуют агрессию, спокойствие, счастье или напряжение.
На втором этапе исследования участников разделили на две группы: одни вдыхали запах определенного ароматического масла через установленный рядом диффузор, другие — нет.
После пяти минут спокойного вождения участникам эксперимента «включали» стрессовую ситуацию на дороге. Водителям пришлось столкнуться с агрессивным поведением других участников движения: они могли резко затормозить перед ними или подрезать, не включив поворотник. Таких «происшествий» во время теста каждый участник испытал порядка трех десятков.
Исследователи в это время фиксировали агрессивное поведение самих участников исследования: резкие крики, грубые жесты, ругательства и так далее. После столь нервной поездки водителей снова попросили оценить свое психическое состояние.
Оказалось, что участники группы, которые вдыхали аромат из диффузора, проявляли агрессивное поведение за рулем в среднем на 16,7% реже, чем те, кто не подвергался его воздействию. Также они были более бдительными при вождении и менее подвержены стрессу.
Так какой же запах снижает агрессивность за рулем?
«Это был аромат перечной мяты, — сообщили авторы исследования. — Мы доказали, что он значительно снижает агрессивное поведение при вождении. Именно его стоит ежедневно использовать, чтобы уменьшить проявления гнева за рулем и агрессивность вождения».
Исследователи объяснили, что запах мяты оказывает антидепрессивное и успокаивающее действие на мозг, что и влияет на степень агрессивного поведения на дороге.
Добавим, что с маслами надо быть очень осторожными астматикам и тем, кто склонен к аллергии.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что для уменьшения стресса на работе отлично помогает запах розы. Это доказали исследователи из Ирана.
Добавим также, что другие известные «успокоители» нервов — лаванда, хвоя (это доказали ученые), розмарин, апельсин.
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