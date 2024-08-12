На этот медок не раскрывай роток: только четверть банок лакомства оказались не липой

Как говорят в петербургской организации потребителей «Общественный контроль», каждый год в ходе своих экспертиз они находят от 40 до 60% некачественной и небезопасной продукции под названием «мед». Очередная
В крупных сетевых магазинах города эксперты закупили 12 банок меда и отправили их на экспертизу в Северо-Западную испытательную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Вердикт оказался следующим: 9 из 12 образцов вовсе не мед, а фальсификат.
По словам ревизоров, один из главных показателей натуральности и зрелости меда, а значит, и его полезности — так называемое диастазное число. Оно может варьироваться в продукте от 0 до 50 единиц Готе, но в среднем составляет 15 единиц. В то же время ГОСТ требует, чтобы это число было не менее 8 единиц Готе, и только в акациевом меде разрешается не менее 5 единиц Готе.
Как поясняют общественники, низкое диастазное число может говорить о нарушении условий производства меда или о том, что его перегрели в попытках сделать привлекательнее для покупателей. По результатам испытаний в лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных, проверку на натуральность не прошли более половины образцов закупленного меда. Причем некоторые попадают в список нарушителей не первый раз.
Мед натуральный цветочный ТМ «Своя пасека» (ООО «Южная пищевая компания», Волгоград) — диастазное число менее 3 единиц Готе.
Мед цветочный натуральный (ООО «Производственная компания „МС“, Санкт-Петербург) — диастазное число составило 3,9 единицы Готе.
Мед натуральный липовый ТМ «Медовый спас» (ООО «Производственная компания „МС“, Санкт-Петербург) — диастазное число менее 3 единиц Готе.
Мед натуральный цветочный ТМ «Моя цена» (собственная марка торговой сети «Магнит», ООО «Донской мед», Ростовская обл.) — диастазное число ниже 3 единиц Готе.
Мед луговой цветочный натуральный (ООО «Пчеловод», Санкт-Петербург) — диастазное число менее 3 единиц Готе.
Мед переработанный цветочный ТМ «Медовая деревня» (ООО «Прополис», Воронежская обл.) — диастазное число составило менее 3 единиц Готе.
Мед цветочный сбор (ООО ПК «МР», Московская обл.), имеющий второе название мелким шрифтом на этикетке: «Изделие медовое: „мёд“ цветочный сбор».
Мед цветочный «О’кей Daily» (ИП Бондаренко Н.В., Краснодарский край), на банке которого мелким шрифтом было написано также «Медовое лакомство: „Мёд цветочный“.
Мед натуральный цветочный липовый ТМ «Потапыч» (ИП Макевнин А.Н., Ростовская обл.) — диастазное число в этом продукте стоимостью 760 руб./кг, оказалось менее 3 единиц Готе вместо нормы «не менее 8 единиц Готе» для меда липового.
Какие марки поддельного меда называли в Роскачестве, которое тоже недавно проверяло 16 образцов продукта, читайте ЗДЕСЬ.
А в каких банках не липа?
Согласно протоколам испытаний, проверку на качество и соответствие обязательным требованиям прошли только три образца меда.
«Разнотравие» от ООО ПТК «Мастер меда» (Ленинградская обл.).
ТМ «Просто» от ООО ТД «Воял» (Новосибирск).
ТМ «Матушка пчела» от ООО «Медовый дом» (Новгородская обл.).