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На этот медок не раскрывай роток: только четверть банок лакомства оказались не липой

Вместо сладкого лекарства — подделка. Накануне Медового спаса специалисты «Общественного контроля» проверили качество меда и забраковали большую часть образцов.

12 августа 20243
мед с солью польза
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Как говорят в петербургской организации потребителей «Общественный контроль», каждый год в ходе своих экспертиз они находят от 40 до 60% некачественной и небезопасной продукции под названием «мед». Очередная проверка не стала исключением.

В крупных сетевых магазинах города эксперты закупили 12 банок меда и отправили их на экспертизу в Северо-Западную испытательную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Вердикт оказался следующим: 9 из 12 образцов вовсе не мед, а фальсификат.

По словам ревизоров, один из главных показателей натуральности и зрелости меда, а значит, и его полезности — так называемое диастазное число. Оно может варьироваться в продукте от 0 до 50 единиц Готе, но в среднем составляет 15 единиц. В то же время ГОСТ требует, чтобы это число было не менее 8 единиц Готе, и только в акациевом меде разрешается не менее 5 единиц Готе.

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Как поясняют общественники, низкое диастазное число может говорить о нарушении условий производства меда или о том, что его перегрели в попытках сделать привлекательнее для покупателей. По результатам испытаний в лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных, проверку на натуральность не прошли более половины образцов закупленного меда. Причем некоторые попадают в список нарушителей не первый раз.

  1. Мед натуральный цветочный ТМ «Своя пасека» (ООО «Южная пищевая компания», Волгоград) — диастазное число менее 3 единиц Готе.

  2. Мед цветочный натуральный (ООО «Производственная компания „МС“, Санкт-Петербург) — диастазное число составило 3,9 единицы Готе.

  3. Мед натуральный липовый ТМ «Медовый спас» (ООО «Производственная компания „МС“, Санкт-Петербург) — диастазное число менее 3 единиц Готе.

  4. Мед натуральный цветочный ТМ «Моя цена» (собственная марка торговой сети «Магнит», ООО «Донской мед», Ростовская обл.) — диастазное число ниже 3 единиц Готе.

  5. Мед луговой цветочный натуральный (ООО «Пчеловод», Санкт-Петербург) — диастазное число менее 3 единиц Готе.

  6. Мед переработанный цветочный ТМ «Медовая деревня» (ООО «Прополис», Воронежская обл.) — диастазное число составило менее 3 единиц Готе.

  7. Мед цветочный сбор (ООО ПК «МР», Московская обл.), имеющий второе название мелким шрифтом на этикетке: «Изделие медовое: „мёд“ цветочный сбор».

  8. Мед цветочный «О’кей Daily» (ИП Бондаренко Н.В., Краснодарский край), на банке которого мелким шрифтом было написано также «Медовое лакомство: „Мёд цветочный“.

  9. Мед натуральный цветочный липовый ТМ «Потапыч» (ИП Макевнин А.Н., Ростовская обл.) — диастазное число в этом продукте стоимостью 760 руб./кг, оказалось менее 3 единиц Готе вместо нормы «не менее 8 единиц Готе» для меда липового.

Какие марки поддельного меда называли в Роскачестве, которое тоже недавно проверяло 16 образцов продукта, читайте ЗДЕСЬ.

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А в каких банках не липа?

Согласно протоколам испытаний, проверку на качество и соответствие обязательным требованиям прошли только три образца меда.

  • «Разнотравие» от ООО ПТК «Мастер меда» (Ленинградская обл.).

  • ТМ «Просто» от ООО ТД «Воял» (Новосибирск).

  • ТМ «Матушка пчела» от ООО «Медовый дом» (Новгородская обл.).

Автор текста:Анастасия Романова
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