На этот медок не раскрывай роток: только четверть банок лакомства оказались не липой

По словам ревизоров, один из главных показателей натуральности и зрелости меда, а значит, и его полезности — так называемое диастазное число. Оно может варьироваться в продукте от 0 до 50 единиц Готе, но в среднем составляет 15 единиц. В то же время ГОСТ требует, чтобы это число было не менее 8 единиц Готе, и только в акациевом меде разрешается не менее 5 единиц Готе.