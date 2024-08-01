Сладкая гадость в банках: Роскачество назвало марки поддельного меда

Мед покупают не только из-за сладости и приятного вкуса. Даже те, кто не очень любит этот продукт, наслышаны о его пользе для здоровья и предпочитают иметь дома хотя бы небольшой медовый запас на всякий случай. Однако результаты новой проверки Роскачества оказались неутешительными: на пользу рассчитывать особо не стоит. Стоит ли тогда удивляться, что даже при банальной простуде от выпитой на ночь чашки чая с медом вам будет ни горячо ни холодно.