Сладкая гадость в банках: Роскачество назвало марки поддельного меда

Мед покупают не только из-за сладости и приятного вкуса. Даже те, кто не очень любит этот продукт, наслышаны о его пользе для здоровья и предпочитают иметь дома хотя бы небольшой медовый запас на всякий случай. Однако результаты новой проверки Роскачества оказались неутешительными: на пользу рассчитывать особо не стоит. Стоит ли тогда удивляться, что даже при банальной простуде от выпитой на ночь чашки чая с медом вам будет ни горячо ни холодно.
На этот раз Роскачество исследовало фасованный недорогой мед 16 торговых марок, который произвели в Воронежской, Московской, Новосибирской и Новгородской областях. Закупки специалисты делали в крупных сетевых магазинах столицы и Подмосковья.
«Из 16 торговых марок обязательным требованиям не отвечал ни один из исследованных продуктов», —
Так, при проверке специалисты Роскачества обнаружили три вида фальсификации популярного продукта.
Первый — несоответствие нормативам ГОСТа по соотношению фруктозы и глюкозы. Как отмечают в Роскачестве, с 1 сентября 2024 года медом нельзя будет называть продукцию, в которую был добавлен сахарно-фруктозный сироп. Результаты исследования показали, что смесью меда с сахарным сиропом на деле оказались 12 образцов:
«Медовая долина» (цветочный, разнотравье).
«Каждый день» (цветочный монофлорный фасованный: гречишный).
Spar (цветочный).
«365 дней» (цветочный).
«Наша Сибирь» (цветочный, «полевые просторы»).
«Наша Сибирь» (цветочный, «горный»).
«Дедушкин улей» (цветочный монофлорный фасованный — липовый).
«О'кей Daily» (цветочный).
«Просто» (цветочный, разнотравье).
«Медовый край» (натуральный цветочный фасованный: разнотравье).
«Медовый край» (цветочный монофлорный фасованный: липовый).
«Медовая долина» (натуральный цветочный липовый).
Второй тип фальсификации эксперты определили по содержанию пролина — аминокислоты, которая говорит о зрелости меда. Эта аминокислота полезна для здоровья: она помогает стимулировать образование коллагена, хорошо влияет на ногти и хрящевую ткань.
«Если мед отобран незрелым, или он фальсифицирован, или перегретый, то содержание пролина в нем будет низким», — уточнили в Роскачестве.
Лабораторные испытания показали, что нехарактерное для натурального меда содержание аминокислоты есть в образцах 6 торговых марок, а именно:
«Дедушкин улей» (цветочный монофлорный фасованный: липовый).
«365 дней» (цветочный).
«Медовый край» (цветочный монофлорный фасованный: липовый).
«Наша Сибирь» (цветочный «полевые просторы).
«О’кей Daily» (цветочный).
«Просто» (цветочный, разнотравье).
Наконец, третий тип фальсификации — несоответствие заявленному ботаническому происхождению меда. Это определяли по содержанию фермента диастазы, которое у разных видов меда разное. Так, выяснилось, что мед 12 торговых марок на самом деле был не тем, который заявлялся на упаковке. К примеру, мед, который производители 10 марок назвали «натуральным цветочным», по факту оказался подсолнечниковым.
«В ходе исследования выявлены основные фальсификаторы, производящие продукты под своим брендом или собственной торговой маркой: ООО «Медовая долина», ООО «Медовый дом», ООО «ТД «Воял», — сделали вывод в Роскачестве.