Опухоль с волосами удалили из мозга 35-летнего мужчины в Сургуте

О необычном случае рассказал Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры. По его словам, нейрохирурги Сургутской травматологической больницы столкнулись с таким впервые в своей практике.
Хирург, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры, кандидат медицинских наук
«Эти аномалии формируются внутриутробно, чаще встречаются в яичниках и проявляются в раннем возрасте. У нашего пациента симптомы появились только в 35 лет: сильные головные боли и головокружения», —
Проведенная в больнице МРТ показала, что причиной головных болей и головокружений пациента было объемное образование в мозге: опухоль выросла размером 5 на 7 см. Хирургам удалось успешно ее удалить во время операции.
Сообщается, что сейчас местный житель чувствует себя хорошо, признаков неврологического дефицита у него нет.
Другие случаи
Медики ранее объясняли, что тератома формируется из оставшегося зачатка одной из эмбриональных тканей и может содержать не только волосы, но и, например, ногти или зубы. Как уточняли врачи, тератома может быть неразвившимся плодом близнеца человека. Новообразование, как правило, растет очень медленно и не вызывает беспокойства, пока не достигнет внушительных размеров.
В прошлом году в Домодедовскую больницу доставили 60-летнюю женщину с острой болью внизу живота и признаками сильной интоксикации. Причиной оказался разрыв тератомы, или дермоидной кисты яичника. Когда хирурги извлекли кисту и ее содержимое, вылившееся в брюшную полость, то увидели внутри зубы и внушительный сгусток волос.
Только после обращения к врачам 27-летняя жительница Липецкой области выяснила, что причиной, по которой у нее долго не получалось забеременеть, была гигантская киста яичника. Когда ее удалили, внутри врачи нашли зачатки челюсти.