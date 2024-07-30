Опухоль с волосами удалили из мозга 35-летнего мужчины в Сургуте

Медики ранее объясняли, что тератома формируется из оставшегося зачатка одной из эмбриональных тканей и может содержать не только волосы, но и, например, ногти или зубы. Как уточняли врачи, тератома может быть неразвившимся плодом близнеца человека. Новообразование, как правило, растет очень медленно и не вызывает беспокойства, пока не достигнет внушительных размеров.