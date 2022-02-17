- Общая оценка ситуации в стране сейчас — нет роста заболеваемости среди школьников. Но максимальный рост среди людей старше 65 лет, — рассказывает врач Александр Соловьев. — Такая картина, очевидно, типична для регионов . Это сказывается на росте госпитализации и увеличении тяжелых пациентов. Из доклада Мурашко — 7,5% от числа нуждающихся в лечении поступают в стационары. Это много. И это, конечно, не говорит о мягкости «омикрона». И это больше, чем сообщалось в ЮАР, Дании, Великобритании и США.

Продолжается рост госпитализаций по стране (на 11% за последнюю неделю), однако в Москве — снижение на 15%.

- В дальнейшем резкого увеличения госпитализаций не должно быть, но и снижения не стоит ожидать в ближайшие недели, — считает эксперт. — Количество тяжелобольных пациентов в большинстве регионов будет увеличиваться. Также будет увеличиваться смертность.

Врач Соловьев отмечает, что одной из клинических особенностей «омикрона», по всей видимости, является утяжеление сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19 в острый период заболевания.