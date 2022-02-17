В регионах России снимают коронавирусные ограничения, сокращают ковидные койки, возвращают плановую медпомощь в поликлиниках, все чаще звучат мнения, что волна «омикрона» пошла на спад и станет последней в пандемию. Но медики, аналитики и врачи из «красных зон» больниц не всегда разделяют этот условный оптимизм.
Так, известный петербургский врач-реаниматолог Сергей Саяпин
Сергей Саяпин
медицина
врач анестезиолог-реаниматолог
- Поражение легких этот самый штамм вызывает, конечно, реже «дельты», но когда вызывает, то объем его — мое почтение, — говорит врач-реаниматолог. — Особенно оттеняет количество ТЯЖЕЛО болеющих факт смены вектора настроения руководства здравоохранением города с паники на шапкозакидательство. Тут и коллективный иммунитет 100% (на самом деле — кто ж нам скажет), и «несущественные», по мнению Башкетовой, экономические и людские потери в Санкт-Петербурге за два года пандемии (об этом глава Роспотребнадзора заявила на заседании ЗАКСа — прим.ред.).
Мне это напоминает термин из детства — «зайчиться». Из серии: «как мы этот коронавирус — одной рукой!» Я искренне желаю, чтобы хотя бы раз за последние два морально очень тяжелых года эти самые чиновники оказались правы…
Смертность будет расти
Пятая волна коронавируса в России вполне очевидно пошла на спад — и это видно по динамике не только столиц, но и регионов. Впрочем, это не означает, что в больницы будет попадать меньше людей, уверены некоторые врачи и эксперты. Они дают не самые оптимистичные прогнозы и по поводу смертности в России в ближайшие недели.
Александр Соловьев
медицина
врач, руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМАwww.facebook.com/alexander.solovyev.7906
- Общая оценка ситуации в стране сейчас — нет роста заболеваемости среди школьников. Но максимальный рост среди людей старше 65 лет, —
Продолжается рост госпитализаций по стране (на 11% за последнюю неделю), однако в Москве — снижение на 15%.
- В дальнейшем резкого увеличения госпитализаций не должно быть, но и снижения не стоит ожидать в ближайшие недели, — считает эксперт. — Количество тяжелобольных пациентов в большинстве регионов будет увеличиваться. Также будет увеличиваться смертность.
Врач Соловьев отмечает, что одной из клинических особенностей «омикрона», по всей видимости, является утяжеление сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19 в острый период заболевания.
- Высокие риски смерти будут сохраняться для госпитализированных пациентов и после госпитализации, особенно в первые месяцы, — предупреждает доктор. — Рост смертности от COVID-19 наблюдается в большинстве стран после 4-5 недель распространения «омикрона».
Коронавирус — что будет дальше
- Вариант «омикрона» ВА.2 будет влиять на эпидемиологическую ситуацию по мере его широкого распространения. В большей степени это влияние начнет проявляться к началу марта и в течение марта, — считает Александр Сольвьев. — Но существенного ухудшения при этом не будет.
Врач считает, что распространению нового подвида «омикрона» может способствовать сокращение тестирования на ковид людей с симптомами ОРВИ, полный возврат к очному обучению, пренебрежение масками и респираторами в транспорте и низкий темп ревакцинации.
- Это будет влиять на уровень госпитализации, количество тяжелых пациентов и смертность, — говорит эксперт. — Удручает, что нет обсуждений дальнейшей стратегии борьбы с пандемией и минимизации воздействия вируса.
Прогноз шестой волны
Ученые петербургского Политеха дали прогноз шестой волны коронавируса. Она может накрыть Петербург уже летом. Ее сила будет зависеть от новых мутаций вируса.
«До лета коронавирус точно не отступит… спуск будет более пологий, чем подъем. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас, — рассказал РИА „
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