Страховые компании объяснили, кому в 2022 году окажут медицинскую помощь бесплатно

Министерство здравоохранения России продлило на год особый порядок работы медицинских учреждений (приказ №198н от 19 марта 2020 года), который направлен на снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам члена Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежды Гришиной, он предусматривает в том числе обязательное тестирование на коронавирус перед госпитализацией, размещение пациентов в отдельных боксах до получения результатов анализов, регламентирует схемы маршрутизации болеющих ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также определяет оказание первичной медпомощи пациентам с подозрениями на коронавирус на дому.
Однако, как добавляют эксперты системы ОМС, временный порядок не должен нарушать права россиян на получение бесплатной медпомощи.
Госпитализация
Экстренная медицинская помощь должна оказываться полностью и сразу же. А вот если необходимы плановое лечение или операция, вашу госпитализацию могут отложить. Руководству больниц и клиник рекомендуется рассмотреть возможность переноса сроков плановой госпитализации, но только если состояние пациента позволяет подождать. Если же ожидание помощи каким-то образом угрожает жизни и здоровью человека, то все медицинские манипуляции должны выполнить в полном объеме и без промедления.
Потенциально возможный перенос сроков госпитализации не должен касаться также людей, страдающих
онкологическими заболеваниями;
сердечно-сосудистыми заболеваниями;
эндокринными заболеваниями;
находящихся на заместительной почечной терапии (диализ).
Их лечение должно проводиться в полном объеме.
Согласно временному порядку, для плановой госпитализации по полису ОМС нужно обязательно получить направление от лечащего врача той медорганизации, к которой прикреплен пациент.
- Если все эти условия соблюдены, а пациенту пытаются отказать в необходимой медицинской помощи, незамедлительно обращайтесь в страховую медицинскую организацию, — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.
Посещения пациентов в стационарах по-прежнему остаются под запретом.
Амбулаторная помощь
Проведение профосмотров и диспансеризации в поликлиниках могут приостановить, если на территории какого-то региона введут ограничительные антикоронавирусные меры — со дня введения таких ограничений и до их отмены.
Врачам по-прежнему рекомендовано рассматривать каждого пациента с симптомами ОРВИ как потенциально зараженного коронавирусом, поэтому первичную медпомощь им будут оказывать в основном на дому.
- Это значит, что у заболевших должна быть возможность удаленно вызвать врача, дистанционно получать консультации по дальнейшему лечению и бесплатные лекарства, которые пациентам с подтвержденным COVID-19 врачи должны доставить на дом, — поясняет Михаил Пушков.
Для приема пациентов с симптомами ОРВИ непосредственно в медучреждениях определен особый режим: детей будут принимать в приемно-смотровых боксах и фильтр-боксах, взрослых — в отдельно выделенных кабинетах, расположенных около дополнительного входа.
Основные виды исследований (такие как, например, КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы и другие) будут бесплатно проводиться только при наличии направления от лечащего врача, как, впрочем, это было и до пандемии.
Скорая помощь
К пациентам с подозрением на коронавирус будут выезжать профильные бригады «03», которые должна выделить служба скорой помощи. В больницах для их приема должны предусмотреть отдельные корпуса или отделения, изолированные от других.
- Предусмотрена обязательная госпитализация всех пациентов с COVID-19 при высокой температуре и сатурации менее 93%, а граждан старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и беременных женщин — даже с легкой формой протекания инфекции, — рассказала заместитель гендиректора «Капитал-МС» Елена Третьякова.
Для пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией также разработаны специальные схемы маршрутизации, чтобы они не попадали в общие терапевтические, пульмонологические отделения и отделения анестезиологии и реанимации.
Куда жаловаться
Как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков, количество жалоб россиян на доступность и качество медпомощи по программе ОМС выросло. Только в октябре 2021 года на лечение по территориальным программам ОМС и COVID-19 пожаловались 140,2 тыс. человек.
- Страховые медицинские организации разбираются с каждым случаем нарушения прав пациентов в медорганизациях. 98% обращений в колл-центры заканчиваются быстрым решением проблемы. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации, приеме у врача-специалиста, — говорит Михаил Пушков.
Чтобы связаться со своей страховой компанией, посмотрите на полисе ОМС, в какой именно компании вы застрахованы. Возможно, там сразу будет указан телефон, куда обратиться с вопросами. Если номера нет, посмотрите на сайте страховой телефон колл-центра.
Позвоните в контакт-центр и расскажите о проблеме. Можно также отправить обращение через форму сайта.
После вашего обращения страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с местным комздравом/минздравом для решения проблемы.
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