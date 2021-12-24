Страховые компании объяснили, кому в 2022 году окажут медицинскую помощь бесплатно

Врачам по-прежнему рекомендовано рассматривать каждого пациента с симптомами ОРВИ как потенциально зараженного коронавирусом , поэтому первичную медпомощь им будут оказывать в основном на дому.

- Это значит, что у заболевших должна быть возможность удаленно вызвать врача, дистанционно получать консультации по дальнейшему лечению и бесплатные лекарства, которые пациентам с подтвержденным COVID-19 врачи должны доставить на дом, — поясняет Михаил Пушков.

Для приема пациентов с симптомами ОРВИ непосредственно в медучреждениях определен особый режим : детей будут принимать в приемно-смотровых боксах и фильтр-боксах, взрослых — в отдельно выделенных кабинетах, расположенных около дополнительного входа.

Основные виды исследований (такие как, например, КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы и другие) будут бесплатно проводиться только при наличии направления от лечащего врача, как, впрочем, это было и до пандемии.