«С такими анализами вам в космос летать», — подбодрила врач-терапевт и объявила о завершении углубленной диспансеризации. А все было так многообещающе…

Записаться на диспансеризацию для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, было достаточно легко. Один звонок в поликлинику по месту жительства и девушка-оператор уже предложила разное время для посещения. Мест было достаточно, тем более попасть на осмотр я решила в первый же день старта программы в России — 1 июля.

Потом стало немного сложнее. Врач в одной из районных поликлиник Ленинградской области призналась, программа есть, но как именно она работает, пока непонятно. Существует целый перечень требований, с которым не так-то просто разобраться. Некоторые пункты и вовсе можно трактовать по-разному. Еще один неприятный момент — проблемы со списками тех, кого необходимо приглашать на осмотр. Нужен целый отдел, который будет работать только на анализ данных и распределение пациентов по степени срочности диспансеризации.

- Вы анкету заполнили? — строго поинтересовалась терапевт.

- Какую именно? — в обычную доковидную диспансеризацию опросник заполняли прямо на приеме у врача. Вопросы стандартные: какими хроническими заболеваниями страдаю, на что жалуюсь, курю ли, употребляю ли алкоголь, есть ли в семье случаи онкологии? В этот раз такой опросник со мной должен был заполнить фельдшер, но он неожиданно выпал из цепочки из-за сотрудниц колл-центра, которые про этот пункт забыли.