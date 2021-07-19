«С такими анализами вам в космос летать», — подбодрила врач-терапевт и объявила о завершении углубленной диспансеризации. А все было так многообещающе…
Записаться на диспансеризацию для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, было достаточно легко. Один звонок в поликлинику по месту жительства и девушка-оператор уже предложила разное время для посещения. Мест было достаточно, тем более попасть на осмотр я решила в первый же день старта программы в России — 1 июля.
Потом стало немного сложнее. Врач в одной из районных поликлиник Ленинградской области призналась, программа есть, но как именно она работает, пока непонятно. Существует целый перечень требований, с которым не так-то просто разобраться. Некоторые пункты и вовсе можно трактовать по-разному. Еще один неприятный момент — проблемы со списками тех, кого необходимо приглашать на осмотр. Нужен целый отдел, который будет работать только на анализ данных и распределение пациентов по степени срочности диспансеризации.
- Вы анкету заполнили? — строго поинтересовалась терапевт.
- Какую именно? — в обычную доковидную диспансеризацию опросник заполняли прямо на приеме у врача. Вопросы стандартные: какими хроническими заболеваниями страдаю, на что жалуюсь, курю ли, употребляю ли алкоголь, есть ли в семье случаи онкологии? В этот раз такой опросник со мной должен был заполнить фельдшер, но он неожиданно выпал из цепочки из-за сотрудниц колл-центра, которые про этот пункт забыли.
Терапевт уточнила, на что я жалуюсь.
- Головные боли, ноги отекают, появилась тяжесть, хотя никогда не страдала от варикоза или похожих симптомов, запах практически не вернулся, общее состояние не очень, постоянная усталость… — перечисляла я.
- Вам бы с этими проблемами к психотерапевту, но у него запись почти до осени, — «порадовала» врач.
Мне дали стопку направлений на анализы крови, записали заодно на ВИЧ: вдруг в моих страданиях виноват вовсе не ковид, и направление на кардиограмму. Осмотра не было, дескать, придете с анализами, там уже решим, что делать.
Без очередей и номерочков удалось оперативно сдать кровь — всего шесть пробирок. Кардиограмму назначили за 15 минут до повторного приема терапевта, чтобы результаты были наисвежайшими.
Второй прием был еще менее динамичным, чем первый. Терапевт открыла на мониторе результаты анализов, порадовала, что все в пределах нормы: «хоть сейчас в космос». На мои вопросы, что делать с головной болью и тяжестью в ногах, посоветовала записаться к профильным специалистам.
- У вас все в порядке, у меня нет основания записывать вас на второй этап диспансеризации, — уточнила доктор.
А именно ко второму этапу относится КТ, дуплексное сканирование вен. Последнее, вероятно, могло бы ответить на вопрос, что не так с моими ногами. Но анализы крови показали, что все там так, беспокоиться не стоит.
Кого приглашают на углубленную диспансеризацию
Перенес новую коронавирусную инфекцию и имеет два и более хронических неинфекционных заболевания.
Перенес новую коронавирусную инфекцию и имеет одно хроническое неинфекционное заболевание, или оно отсутствует.
Пациенты, которые более двух лет не обращались за медпомощью.
Те, кто не попал в первые три категории.
Что входит в первый этап
Общий и биохимический анализы крови.
Сатурация.
Тест с 6-минутной ходьбой (у нашего корреспондента его не было — прим. редакции).
Спирометрия (не проводился — прим. редакции).
Прием терапевта.
Рентген грудной клетки.
Анализ на определение концентрации D-диммера в крови (вместо него сделали коагулограмму — прим. редакции).
Что входит во второй этап
Если на первом этапе врач обнаружил изменения в организме, которые требуют дополнительного осмотра, то вас отправят на второй этап.
Исследование сосудов ног.
ЭКГ (провели на первом этапе — прим. редакции).
КТ легких.
По результатам второго этапа вас могут отправить на реабилитацию.
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