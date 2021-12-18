«Не выживет»

Все случилось в пятницу. Вадим довольно поздно вернулся с работы, было часов десять вечера, когда ему позвонил из Петербурга Ириней.

- Он сказал, что целый день пытался разыскать Милану, не мог до нее дозвониться, а потом сообщили, что она в Мариинской больнице и все плохо, — вспоминает тот поздний вечер Вадим.

Вадим с женой Еленой, матерью Миланы, утром в субботу уже стояли у дверей консульства России в Эстонии. Несмотря на то, что был выходной день, визы им сделали уже к вечеру. В тот же день Вадим и Елена выехали в Петербург.

- А в воскресенье начался наш «петербургский этап», — ведет отсчет истории борьбы Вадим.

К Милане родителей не пустили. Девушка была в реанимации. Прогнозов врачи, можно сказать, не давали. Кроме одного — «не выживет». Шансов не давали, да и общались довольно сухо. Родителям очень нужна была хоть какая-то информация. Но самое главное — они хотели видеть дочь.