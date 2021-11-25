Врачи Чувашии спасли 3-месячного мальчика со 100-процентным поражением легких

Пора бы уже избавиться от иллюзии, что дети не болеют COVID-19, или, если болеют, то точно не сильно и не долго. В Городской больнице №2 в Чебоксарах оказался трехмесячный мальчик Андрюша. Состояние его врачи оценили как крайне тяжелое.
Наталия Малова
Медицина
главный врач Городской больницы №2 Чувашии, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Чувашии.
- Компьютерная томография показала 100 процентов поражения легких, — рассказала главный врач больницы, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Чувашии Наталия Малова.
Младенцу, у которого дыхательная система только-только приспособилась к работе в новых условиях — вне материнской утробы — просто было нечем дышать. Малыша поместили в реанимацию инфекционного стационара. И три недели врачи боролись за жизнь мальчика.
- Малыш постоянно получал высокопоточный кислород. Проводили консилиумы с участием главного внештатного специалиста анестезиолога-реаниматолога Минздрава Чувашии Дмитрия Лукоянова, телемедицинские консультации с анестезиологом-реаниматологом Научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Дмитрием Прометным, — перечислила врачей команды спасения малыша Наталия Малова.
Ребенка удалось стабилизировать. Его перевели в отделение. Где он лечился с мамой.
- Так получилось, что на Андрюшенька очень сильно заболел COVID-19, — рассказала мама мальчика перед выпиской. — Мы побороли эту болезнь благодаря докторам детской инфекционной больницы. Хочу сказать огромное спасибо всем докторам, за то, что вложили всю душу в нашего маленького ребенка и помогли ему.
Врачи признаются, что больные, у которых поражено более 90 процентов легких, без подачи кислорода и реанимации не выживают.
- Даже когда задействован тяжелый медицинский арсенал, спасти удается лишь треть пациентов, — говорит Наталия Малова. — Поэтому каждый случай выживания уникален.
Врач просит, чтобы родители сделали прививку от COVID-19, потому что детям ее не делают, но малыши ведь тоже находятся в группе риска — особенно это касается новорожденных.
В Чувашии в больницу за 2020 год с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» госпитализировали 845 детей и 102 родителя. 58,8 процента из маленьких пациентов были школьного возраста, 38,9 процента — подростки. У каждого третьего из них была тяжелая пневмония. К счастью, спасти удалось всех.
- Сейчас в больницу ежемесячно поступает более 100 детей и их родителей, средний срок лечения составляет 8,7 дня, — уточнила Малова.
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