Врачи Чувашии спасли 3-месячного мальчика со 100-процентным поражением легких

- Компьютерная томография показала 100 процентов поражения легких, — рассказала главный врач больницы, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Чувашии Наталия Малова.

Младенцу, у которого дыхательная система только-только приспособилась к работе в новых условиях — вне материнской утробы — просто было нечем дышать. Малыша поместили в реанимацию инфекционного стационара. И три недели врачи боролись за жизнь мальчика.