Об ИВЛ и ЭКМО

Меня предупредили, что будут подключать к ИВЛ. Для начала меня ввели в искусственный сон. Я этих событий уже не помню. Потом уже выяснилось, что мой организм не хотел из этого состояния выходить. Я благодарна первой клинике за то, что они хотя бы признались, что не справляются, ИВЛ не справляется, поражение становится все больше и больше. Образовались тромбы, кислород не доходил до легких, нужен был срочно аппарат ЭКМО, который заменяет функцию легких, сердца, почек.

Решение о переводе в другую клинику принимала мама. Она срочно прилетела. Ей сложно было. Врачи говорили, мол, мы ее не довезем, остались минуты. Давайте не будем тормошить, мы потеряем ее по дороге. Речь шла о том, что мне остались минуты, что даже технически не смогут довезти. Но все же меня перевели в 52 больницу, подключили аппарат ЭКМО.

Трубка ИВЛ стояла от бедра, проходила через сердце и выходила в районе шеи. Потом меня перевели на аппарат ЭКМО и уже с другой стороны выводили. Я насчитала всего 9 шрамов.

Об осложнениях

Все осложнения, которые могли быть, они были. И кровотечения, и септический шок… Каждый день меняли стратегию по спасению меня, как пациента. И ничего не получалось. Легкие были повреждены почти на 100 процентов, на 95.

Я не была яркой представительницей людей, которые «за» прививки, сейчас, честно, не знаю. До сих пор не знаю, стала ли бы своих детей прививать.