1 сентября певица МакSим проводила свою младшую дочь в школу, девочка пошла в первый класс. Казалось бы, не самое яркое событие, если не учитывать, что это первый выход в свет артистки после двух месяцев больницы, комы, аппарата ИВЛ, ЭКМО и почти тотального поражения легких. И выглядит МакSим, признаться, отлично: строгая белая блузка, черные узкие брюки, ботильоны на высоком каблуке, стильная укладка и макияж. Как будто и не было за плечами стольких дней на грани жизни и смерти.

Правда, некоторых поклонников смутило, не слишком ли быстро прошло восстановление после такого тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Даже учитывая, что Марину Абросимову (настоящее имя певицы МакSим) вели лучшие врачи и лучшие реабилитологи. Действительно ли можно так быстро вернуться к обычной жизни? На вопрос «Доктора Питера» ответил анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин.