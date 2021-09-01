1 сентября певица МакSим проводила свою младшую дочь в школу, девочка пошла в первый класс. Казалось бы, не самое яркое событие, если не учитывать, что это первый выход в свет артистки после двух месяцев больницы, комы, аппарата ИВЛ, ЭКМО и почти тотального поражения легких. И выглядит МакSим, признаться, отлично: строгая белая блузка, черные узкие брюки, ботильоны на высоком каблуке, стильная укладка и макияж. Как будто и не было за плечами стольких дней на грани жизни и смерти.
Правда, некоторых поклонников смутило, не слишком ли быстро прошло восстановление после такого тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Даже учитывая, что Марину Абросимову (настоящее имя певицы МакSим) вели лучшие врачи и лучшие реабилитологи. Действительно ли можно так быстро вернуться к обычной жизни? На вопрос «Доктора Питера» ответил анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин.
Сергей Саяпин
медицина
врач анестезиолог-реаниматолог
«Я приведу пример одного знакомого доктора, раньше он работал в Петербурге, потом переехал в Москву. Заразился COVID-19, вначале его подключили к ИВЛ, потом к ЭКМО. Прошло уже несколько месяцев после того, как его выписали из больницы. Он до сих пор ходит с трудом. И, возможно, так будет всегда. ПИТ-синдром (после интенсивной терапии) характеризуется в том числе и потерей мышечной массы. Полноценные прогулки без сопровождающих, или без средств поддержки, например, ходунков, возможны спустя несколько месяцев, а, возможно, способности к передвижению в полной мере не восстановятся никогда».
А вот другая пациентка, 49-летняя Светлана, которая провела на ЭКМО 17 дней, рассказала, что уже спустя полтора месяца после того, как ее отключили от аппарата, она была в состоянии ходить по 2-3 километра. Восстановление у нее идет достаточно быстро.
Певица МакSим попала в больницу с поражением легких в середине июня. Вначале ее подключили к аппарату ИВЛ, а когда и он перестал справляться, перевели на ЭКМО. МакSим вывели из состояния медикаментозного сна только в конце июля. Ей предстоит длительный период реабилитации. И, судя по кадрам со школьной линейки, он проходит довольно успешно.
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