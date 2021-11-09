- Чтобы вы понимали объем: только через амбулаторные центры в Петербурге, куда приходили пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекция, с мая по середину октября провели более 320 тысяч исследований , — рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике по Северо-Западному федеральному округу и Комитета здравоохранения Петербурга Татьяна Трофимова. — Центры работали напряженно, многие — круглосуточно. Это безумная нагрузка на персонал. Конечно, есть эффект человеческой усталости, человеческий фактор списывать со счетов нельзя. Бывают пропуски, поэтому очень важно иметь второе мнение. Это значит, что есть второй специалист, который просматривает результаты за первым.

Но система не рассчитана на такой поток. Персонал работает с жутким перегрузом. Чтобы удостовериться в правильности диагнозов и проверить, способен ли искусственный интеллект находить ошибки и верно трактовать результаты исследований, КТ прогнали через специально обученные программы. Проект ретроспективного анализа КТ исследований провели в двух городах России — Петербурге и Нижнем Новгороде. Искали рак легких.