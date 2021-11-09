С начала пандемии COVID-19 у рентгенологов накопилась фантастическая база данных цифровых изображений КТ. Есть там результаты, которые указывают на поражение легких. Есть — абсолютно чистые снимки. У кого-то вместо ковидной пневмонии обнаружили другие заболевания: подозрительные затемнения в легких, образования в молочных железах. То есть, эти глобальные исследования прошли не даром.
Татьяна Трофимова
Медицина
Нейрорадиолог, профессор кафедры рентгенологии и радиационной медицины ПСПбГМУ им. Павлова, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Петербурга и СЗФО
- Чтобы вы понимали объем: только через амбулаторные центры в Петербурге, куда приходили пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекция, с мая по середину октября провели более 320 тысяч исследований, — рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике по Северо-Западному федеральному округу и Комитета здравоохранения Петербурга Татьяна Трофимова. — Центры работали напряженно, многие — круглосуточно. Это безумная нагрузка на персонал. Конечно, есть эффект человеческой усталости, человеческий фактор списывать со счетов нельзя. Бывают пропуски, поэтому очень важно иметь второе мнение. Это значит, что есть второй специалист, который просматривает результаты за первым.
Но система не рассчитана на такой поток. Персонал работает с жутким перегрузом. Чтобы удостовериться в правильности диагнозов и проверить, способен ли искусственный интеллект находить ошибки и верно трактовать результаты исследований, КТ прогнали через специально обученные программы. Проект ретроспективного анализа КТ исследований провели в двух городах России — Петербурге и Нижнем Новгороде. Искали рак легких.
- Часто этот диагноз ставят довольно поздно, до года после постановки диагноза доживают только 60 процентов пациентов, — говорит Татьяна Трофимова.
Искусственный интеллект перепроверил 9035 исследований.
- Мы не брали обширные поражения легких, использовали те, где ничего не было обнаружено или установлен КТ-1 (поражения до 25 процентов — прим. ред.), — уточнила профессор. — Среди 9035 результатов программа нашла 136 случаев начального проявления рака — это шансы на выздоровление. Пусть процент не велик, но за ним стоят человеческие жизни. Рак легкого является основной причиной смерти онкологических больных в мире.
Диагноз рак легких ежегодно ставят 2,1 миллиона человек, а умирает от него — 1,8 миллиона человек. Пятилетняя выживаемость после постановки диагноза не превышает 5 процентов.
- В России потенциальная возможность получить диагноз «рак легких» есть у 24 миллионов человек, — говорит Татьяна Трофимова. — Есть определенные критерии, которые описывают, у кого самый высокий риск заболеть. 14 миллионов человек — это курильщики, 10 миллионов — пассивные курильщики. И, прежде всего, это немолодые мужчины.
Обнаруженный на ранних стадиях рак легких позволит приступить к лечению как можно раньше и увеличить шансы на жизнь. Другая сторона массовых КТ, которые проводят последние полтора года — чрезмерное облучение. Многие проходят исследования не по назначению врача, а по принципу «хочу и делаю».
- Для людей, которые входят в группу риска по раку легких в качестве скрининга предлагается делать низкодозовую КТ, она приближена к тому уровню излучения, которую вы получаете при обычной флюорографии. От последней, кстати, в мире отказываются, так как флюорография низкоинформативна, — объяснила Трофимова. — Сейчас пациентам с подозрением на вирусную пневмонию тоже норовят сделать низкодозовую КТ, я не уверена, что это правильно, чтобы увидеть изменения необходима полноценная компьютерная томография.
Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике по Северо-Западному федеральному округу и Комитета здравоохранения Петербурга уверена, что цифровизация процессов описания результатов исследований не нанесет вред не только пациентам, но и врачам. Программа способна проверять данные по международным стандартам, которые в нее загружены. И делает это, как показала практика, вполне успешно. А человеку отведена роль перепроверяющего.
- Учить программу, контролировать ее и смещаться на экспертный уровень. Не искусственный интеллект должен перепроверять человека, а наоборот, — считает Татьяна Трофимова. — Какие-то очевидные вещи будут отсеиваться, а то, что потребует внимания — это уже удел человека. Он сможет проанализировать и найти решения. С одной стороны, медицина — это ремесло. Но эту часть может на себя взять программа. С другой стороны, медицина — это искусство. За опытом стоят большие знания.
Исследователи уверены, что ретроспективный анализ снимков КТ только раком легких не ограничится.
- В пилотный проект мы заложили диагностику рака легкого, так как обычно его выявляют только на этапе распространенного процесса, поэтому роль своевременной диагностики очень важна, — говорит медицинский директор направления «онкология» «АстраЗенека», Россия и Евразия Евгения Логачева. — В сентябре 2021 года мы запустили подобный проект по направлению рака молочной железы. Наша цель — помочь выявить заболевания на тех стадиях, когда пациентам еще можно помочь.
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