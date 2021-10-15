Рак легкого занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости и смертности среди всех онкологических заболеваний, напомнили врачи. Он этого коварного заболевания страдают во всем мире. Так, по статистике, в Великобритании рак легких диагностирован у 47 тысяч человек, пишет издание Express.

Главные симптомы, которые могут указать на опасную болезнь, весьма очевидны — это сильный кашель, постоянная боль в груди и проблемы с дыханием. Но, как правило, они появляются к тому времени, когда болезнь уже прогрессирует.

Однако есть и так называемый «тихий» симптом, который поможет поймать заболевание на ранних стадиях. И это боль в пятке. Дело в том, что специфичная боль в пятке может сигнализировать на образование тромба, который, в свою очередь, будет единственным симптомом начинающегося рака легких.

Например, 47-летний житель Сингапура страдал от сильной боли в пятке. Во время обследования у него обнаружили в стопе тромб, который образовался из-за онкологического заболевания.

Сразу паниковать не стоит: ведь боль в пятке может сигнализировать о банальной усталости и напряжении. Однако стоит обратиться к врачу, если вы испытываете следующие неприятные ощущения :

боль такая сильная, что мешает вам заниматься повседневными делами;

боль со временем усиливается или резко отпускает и потом возвращается;

боль не проходит через 2 недели после того, как появилась;

вы также ощущаете покалывание или у вас частично пропала чувствительность в ноге.