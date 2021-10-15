Рак легкого занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости и смертности среди всех онкологических заболеваний, напомнили врачи. Он этого коварного заболевания страдают во всем мире. Так, по статистике, в Великобритании рак легких диагностирован у 47 тысяч человек,
Главные симптомы, которые могут указать на опасную болезнь, весьма очевидны — это сильный кашель, постоянная боль в груди и проблемы с дыханием. Но, как правило, они появляются к тому времени, когда болезнь уже прогрессирует.
Однако есть и так называемый «тихий» симптом, который поможет поймать заболевание на ранних стадиях. И это боль в пятке. Дело в том, что специфичная боль в пятке может сигнализировать на образование тромба, который, в свою очередь, будет единственным симптомом начинающегося рака легких.
Например, 47-летний житель Сингапура страдал от сильной боли в пятке. Во время обследования у него обнаружили в стопе тромб, который образовался из-за онкологического заболевания.
Сразу паниковать не стоит: ведь боль в пятке может сигнализировать о банальной усталости и напряжении. Однако стоит обратиться к врачу, если вы испытываете следующие неприятные ощущения:
боль такая сильная, что мешает вам заниматься повседневными делами;
боль со временем усиливается или резко отпускает и потом возвращается;
боль не проходит через 2 недели после того, как появилась;
вы также ощущаете покалывание или у вас частично пропала чувствительность в ноге.
Главное правило — выждать две недели. Если боль не ушла, то нужно записаться на прием к врачу.
Медики также напомнили и о других симптомах рака легких:
постоянный сильный кашель;
боль в груди;
кашель с кровью;
стойкая одышка;
необъяснимая усталость и потеря веса;
боль во время дыхания.
Основная причина рака легких — курение. По статистике, 72% заболевших — это курильщики. Однако опасная болезнь может развиться и у тех, кто ведет исключительно здоровый образ жизни. Геномный анализ рака легких у некурильщиков показал, что большинство опухолей возникает в результате накопления мутаций, вызванных естественными процессами в организме.
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