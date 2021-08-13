Ученые выяснили, что общий дневной расход энергии и «базальный метаболизм» — энергия, необходимая для выполнения основных функций (дыхание, пищеварение, кровообращение) — увеличиваются вместе с изменением размеров тела. Но при этом новорожденным детям в возрасте до месяца требуется примерно такое же количество энергии в день, что и взрослым, а вот у годовалых малышей это значение резко возрастает — примерно на 50% по сравнению со взрослыми.

Исследователи добавили, что общий ежедневный расход энергии медленно снижается в детстве и подростковом возрасте — примерно на 3% в год, чтобы к 20 годам достичь уровня взрослого. Затем метаболизм выравнивается и находится на плато примерно до 60 лет, после чего снова начинает снижаться. При этом, общий расход энергии остается стабильным даже во время беременности.

Ученые опровергли и распространенное мнение, что из-за бурного метаболизма детям в возрасте 12-17 лет нужно много еды. Они заявили, что метаболизм подростков лишь немногим выше метаболизма взрослых.

- Если им и нужно есть больше, чем взрослым, то лишь незначительно, — отмечает Спикмен.

По его словам, главной неожиданностью для ученых стал вывод, что метаболизм остается постоянным у людей в возрасте от 20 до 60 лет.

- Ранее высказывалось предположение, что метаболизм может замедлиться к 30 годам, — сказал он. — Но мы не нашли никаких доказательств, подтверждающих это. Так что, если вы набираете вес и ваша талия исчезает к сорока годам, то это, вероятно, связано с тем, что вы едите много, а энергии расходуете мало.