Женщина, ставшая одной из первых заразившихся коронавирусом весной 2020 года в России, и ничем серьезным не болевшая ранее, до сих пор не может справиться с постковидным синдромом. У пациентки после тяжелого COVID-19 серьезно пострадали мозг и нервная система, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
В больницу женщина попала в марте 2020 года. Ее лечили тремя видами антибиотиков, средством от малярии, противовирусными препаратами — тогда еще никто не понимал, что именно будет эффективно против COVID-19. Что-то из этого сработало — женщина поправилась. Но на этом ее беды не закончились.
Спустя два месяца после выздоровления у нее начались сильные головные боли, от которых не спасали никакие лекарства. Во время обследований в мозгу женщины обнаружили опухоль. Сначала врачи решили, что у пациентки — рак мозга, но позже диагноз уточнили. Оказалось, что это не опухоль, а большой по объему демиелинизирующий процесс.
- Представьте себе провода, которые находятся в резиновой оболочке. Так и провода защищены от влияния окружающей среды, и окружающая среда защищена от проводов, то есть от тока. Так вот и наши нервные стволы защищены от соседствующих тканей и жидкостей миелиновой оболочкой, и это важнейшее условие здорового функционирования нервной системы и всего организма. Так вот у этой бедной женщины большая часть головного мозга осталась без этой самой защитной пленки. Причем очевидно, что до ковида с ее нервной системой все было в порядке, — разъяснила Зухра Павлова.
По ее словам, c подобными симптомами, характерными для демиелинизирующих заболеваний — онемением рук и ног, покалыванием, мурашками и прочими парестезиями — сталкиваются многие пациенты, переболевшие COVID-19. И до сих пор нет эффективных способов восстановить мозговую оболочку, снять головные боли и апатию.
- Как вернуть женщине ее прежнюю жизнь, я не знаю, но думаю, что если бы у нее был хоть малейший шанс предотвратить болезнь тогда, весной 2020 года, она бы им воспользовалась, — говорит Зухра Павлова.
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