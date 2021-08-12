В больницу женщина попала в марте 2020 года. Ее лечили тремя видами антибиотиков, средством от малярии, противовирусными препаратами — тогда еще никто не понимал, что именно будет эффективно против COVID-19. Что-то из этого сработало — женщина поправилась. Но на этом ее беды не закончились.

Спустя два месяца после выздоровления у нее начались сильные головные боли, от которых не спасали никакие лекарства. Во время обследований в мозгу женщины обнаружили опухоль. Сначала врачи решили, что у пациентки — рак мозга, но позже диагноз уточнили. Оказалось, что это не опухоль, а большой по объему демиелинизирующий процесс.

- Представьте себе провода, которые находятся в резиновой оболочке. Так и провода защищены от влияния окружающей среды, и окружающая среда защищена от проводов, то есть от тока. Так вот и наши нервные стволы защищены от соседствующих тканей и жидкостей миелиновой оболочкой, и это важнейшее условие здорового функционирования нервной системы и всего организма. Так вот у этой бедной женщины большая часть головного мозга осталась без этой самой защитной пленки. Причем очевидно, что до ковида с ее нервной системой все было в порядке, — разъяснила Зухра Павлова.