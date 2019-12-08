Осеннее меню: Рассказываем, какие продукты помогут справиться с плохим настроением и вирусами

Осенью очень важно разнообразить свой рацион и наполнить его полезными продуктами, которые помогут держать организм в тонусе. По мнению специалистов, именно в этот период необходима еда для хорошего настроения (она поможет поднять уровень серотонина), а также продукты, богатые витамином D и жирами.

Эксперты Роскачества рассказали, какие продукты должны входить в осенний рацион. Сейчас световые дни становятся короче, желание съесть что-то углеводное, особенно сладкое, усиливается. По словам специалистов, тяга к жирной и сладкой пище осенью — явление вполне объяснимое.

«Осенью организм усиленно выделяет мелатонин, этот гормон клонит нас в сон, снижает скорость реакций. В то же время производство серотонина уменьшается, в результате чего настроение падает. Чтобы поднять уровень серотонина, организм посылает соответствующие сигналы, которые и провоцируют желание съесть сладкую, жирную пищу. Попробуйте чаще включать в рацион овощи и фрукты: яблоки, груши, перцы, цуккини, тыкву», — объясняет спортивный диетолог, нутрициолог Арина Тертышная.

Чтобы улучшить настроение и противостоять желанию есть неполезные продукты, специалисты рекомендуют есть жирные сорта рыбы (сельдь, лосось), бананы, молочные продукты (не обезжиренные), авокадо, листовую зелень, мясо птицы, горький шоколад, хлеб из муки грубого помола.

Именно осенью мы можем купить самые полезные фрукты и овощи, так как они выращены не в парниках. Нутрициологи Роскачества объяснили, что растительная пища – щедрый источник биологически активных соединений, полезных для сосудов, сердца, мозга и поддержания хорошего настроения. К слову, быстрозамороженные овощи по своей питательной ценности и по содержанию витаминов практически не уступают свежим.

Витамину D в осеннем рационе необходимо уделить особое внимание.

"Мы все в дефиците, но у кого-то абсолютный дефицит витамина D, а у кого-то пограничное состояние. Поэтому покупайте и ешьте продукты, богатые этим витамином: жирную рыбу, сливочное масло. Ложками есть масло, понятно, не стоит, десяти граммов в день будет достаточно. Либо предусмотрите дополнительный прием этого витамина в таблетках", - говорит нутрициолог Арина Тертышная.

Важно помнить, что дозировка витамина D зависит от возраста.

"Витамин D рекомендовано употреблять 1000 МЕ (международная единца измерения в фармакологии - Прим. ред.) в сутки детям до трех лет. Для более старшего возраста дозы подбираются индивидуально (по результатам анализа крови), так как они зависят от усвояемости организмом. Для взрослых суточная доза - от 3000–4000 МЕ. Дозировка масляного и водного раствора по 500 МЕ. Детям по 3–4 капли в сутки, а взрослым – по 6–8 капель. Есть также препарат в таблетках, в нем 1000 МЕ. Принимать его нужно согласно инструкции" - рассказала педиатр, аллерголог-иммунолог Екатерина Морозова.

Ещё один важный ингридиент осеннего меню - жиры. Это не только универсальный источник энергии, жиры еще помогают оставаться сытым долгое время.

"Если не углубляться в химию, насыщенные и ненасыщенные жиры отличаются структурой молекул. В питании современного человека присутствует гораздо большее количество насыщенных жиров (жирное мясо, молочные продукты, сливочное масло). При формировании сбалансированной диеты отлично работает не урезание доли насыщенных жиров в рационе, а увеличение доли полиненасыщенных. То есть постарайтесь добавить в свой рацион больше жирной рыбы, орехов, семечек, растительных масел холодного отжима. Тогда естественным образом уменьшится доля жирного мяса и молочных продуктов. Однако помните, что совсем отказываться от насыщенных жиров не стоит. Они тоже важны для правильной работы нашего организма", - советует нутрициолог Нагима Семчукова.

Жиры, по сравнению с белками и углеводами, дают больше энергии, участвуют в синтезе гормонов, формируют мозг и нервную систему, мембрану клеток, необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E, K).

Также все слышали о незаменимых жирных кислотах – линолевой (омега-6) и альфа-линоленовой (омега-3), – которые наш организм не способен синтезировать самостоятельно. Поэтому они и называются незаменимыми. Откуда же нам их получить? Из растительного масла, яиц, орехов, семечек, жирной и полужирной морской рыбы, фасоли, цветной капусты.

© Доктор Питер