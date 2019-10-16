Ученые определили наиболее полезный продукт для сердца

​Добавление в рацион миндаля способно улучшить функции внутренней поверхности кровеносных сосудов, снизить «плохой» холестерин и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили исследователи колледжа Лондона. Они рекомендуют использовать миндаль в качестве перекуса.

Ученые колледжа Лондона посоветовали заменить чипсы и печенье миндалем. По их словам, этот орех идеален для сердца: регулярное употребление миндаля может улучшить функции внутренней поверхности кровеносных сосудов, снизить «плохой» холестерин и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы это доказать, они изучили данные почти семи тысяч человек. Оказалось, что большинство любителей орехов придерживаются здорового питания. Они худее и подвижнее, чем кто не ест орехи. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition.

«Потребление цельных лесных орехов, таких как миндаль, является важной частью здоровой диеты. Наше исследование показывает, что потребление миндаля у взрослых людей низкое, но те, кто действительно ест этот орех, склонны к более здоровому питанию в целом и имеют более низкое содержание жира в организме», – рассказал один из авторов исследования Уэнди Холл.

В рамках другого исследования ученые провели эксперимент: в течение шести недель добровольцы с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний употребляли миндаль и обычные закуски. Оказалось, что при замене 20% углеводов миндалем риск развития ССЗ снижается на треть.