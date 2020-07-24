Врачи Центра Алмазова: Коронавирус целится прямо в сердце

Коронавирус наносит серьезный удар по сердечно-сосудистой системе. Как определить сердечную недостаточность при инфицировании COVID-19 и почему так важно следить за собственным весом, «Доктору Питеру» рассказали специалисты Центра Алмазова.

Воспаление сердечной мышцы или вирусный миокардит – давно известное медикам осложнение целого ряда вирусных инфекций. Оно нередко вызывается и вирусом SARS-CoV-2. Врачи во всем мире уже зафиксировали рост случаев внезапной смерти, связанной с заболеваниями сердца. В группе риска — мужчины с повышенной массой тела, сахарным диабетом и заболеваниями сердца.

Как рассказала «Доктору Питеру» Ольга Моисеева, директор Института сердца и сосудов НМИЦ им. Алмазова, влияние нового коронавируса реализуется опосредовано через взаимодействие со специальным (ангиотензипревращающим) ферментом, который в большом количестве представлен в легких.

- Поскольку сердце и сосуды также содержат на поверхности своих клеток этот фермент, они могут стать мишенью этого вируса, - говорит Ольга Моисеева. - Сейчас данные о прямом инфицировании миокарда SARS-CoV-2 очень ограничены. Поражение миокарда связывают с повреждающим действием гипоксемии (снижения насыщения крови кислородом) в условиях тяжелой пневмонии, присоединением бактериальной инфекции, нередко приводящей к развитию сепсиса, тромбообразованием в сосудах сердца, нарушающих кровоснабжение миокарда, повышенным выбросом факторов воспаления и гормонов стресса. Поэтому у пациентов с тяжелым течением инфекции выявляется повышенный уровень тропонина, который свидетельствует о повреждении миокарда и о неблагоприятном прогнозе. Сердечно-сосудистая патология и, в первую очередь, широко распространенная артериальная гипертензия повышает риск летального исхода при COVID-19.

Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны четко соблюдать рекомендации лечащего врача. Нарастание одышки, патологическая прибавка веса, отеки могут говорить о развитии сердечной недостаточности, ее появление должно стать основанием для госпитализации. По словам Ольги Моисеевой, пациенты со сниженной сократительной способностью миокарда или расширением полостей сердца, которые впервые выявлены или быстро прогрессируют после перенесенного COVID-19, нуждаются в динамическом наблюдении с электрокардиографическим и эхокардиографическим контролем в поликлинике по месту жительства.

Особенно тяжело COVID-19 протекает на фоне разного рода хронических сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь сердечной недостаточности, когда сердце перестает перекачивать кровь в прежних объемах, и в результате внутренним органам не хватает кислорода. У человека появляется одышка, холодеют ноги и руки. Но сердечную недостаточность очень трудно определить в период пандемии, говорят врачи, так как одышка и нехватка воздуха может появиться сразу по двум причинам - поражаются легкие и плохо работает сердце.

- Клинически выраженную сердечную недостаточность имеют 23 - 42% пациентов, госпитализированных с COVID-19, и ее регистрируется чаще у умерших пациентов по сравнению с выжившими - 51,9% против 11,7%, соответственно, - говорит Мария Ситникова, руководитель научно-исследовательского отдела сердечной недостаточности, профессор кафедры внутренних болезней Института медицинского образования НМИЦ им. Алмазова. - Причины появления или прогрессирования сердечной недостаточности при COVID-19 можно поделить на 3 группы. Первая - это обострение уже существующей болезни (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, порок сердца, фибрилляция предсердий) из-за вирусной инфекции, интоксикации и лихорадки. Вторая – декомпенсация (обострение) по причинам, не связанным с вирусной инфекцией (тромбоэмболия легочных артерий, аритмияя, прием нежелательных препаратов). Третья - повреждение исходно здорового миокарда из-за инфицирования SARS-CoV-2 (миокардит, стрессорная кардиомиопатия, острая перегрузка правых камер, гипоксия миокарда, цитокиновый шторм).

По словам профессора Ситниковой, декомпенсация хронической сердечной недостаточности на фоне инфекции закономерна и будет проявляться нарастающей одышкой, вплоть до развития сердечной астмы. А при бивентрикулярной (двухжелудочковой) сердечной недостаточности будет нарастать отечный синдром, гепатомегалия (патологическое увеличение размеров печени), может появиться асцит (брюшная водянка) и гидроторакс (скопление жидкости в плевральной плоскости), а первым признаком в таком случае будет немотивированная прибавка 1,5 – 2 кг массы тела у пациента.

Ирина Фигурина

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