Глава НМИЦ кардиологии: Начало года было очень обнадеживающим, в мае-июне смертность от болезней сердца выросла

За первые три месяца этого года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снизилась по сравнению с прошлым годом на 7,5%. По словам главы НМИЦ кардиологии Сергея Бойцова, это «не часто наблюдаемое явление». Но пандемия внесла свои коррективы. В мае-июне показатели выросли и могут продолжить рост в июле.

По словам генерального директора НМИЦ кардиологии, главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, в первом квартале 2020 года в России в целом и практически во всех федеральных округах серьезно снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по словам специалиста, такое снижение в начале года - не частое явление.

- Начало года было очень обнадеживающим. Весь первый квартал мы наблюдали выраженное снижение общей смертности и смертности от болезней системы кровообращения. Причем это касалось буквально всех федеральных округов и абсолютного большинства субъектов РФ, - сказал Сергей Бойцов. - Если говорить о смертности от болезней системы кровообращения, то за январь-март – это минус 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. Смертность от инфаркта миокарда уменьшилась на 9,2%. Это не часто наблюдаемое явление, поскольку обычно первый квартал очень тревожен. Как правило, мы не наблюдаем снижения смертности, а даже иногда видим рост, что в значительной степени определяется эпидемией гриппа и температурой воздуха. Холода имеют значимое влияние на смертность, особенно среди пожилого населения. В этом году эти факторы в большинстве регионов не работали. Я не исключаю, что в какой-то степени начали работать и наши региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

После начала пандемии ситуация изменилась, но не сразу. По словам Сергея Бойцова, еще в апреле ожидаемого роста числа смертей не произошло. Врачи увидели его в мае-июне и ожидают продолжения в июле.

- Как ни странно, мы ждали уже (в апреле) роста смертей от болезней системы кровообращения, но в общем степень снижения январь-апрель была сопоставима со степенью снижения в январе-марте относительно прошлого года. (…) Хотя немалая часть пациентов, имеющих высокий сердечно-сосудистый риск, с тяжелой формой хронических заболеваний, безусловно, умирали по причине коронавирусной инфекции, где сердечно-сосудистая патология была фактором, отягчающим течение заболевание. Тем не менее мы понимали, что имело место уменьшение обращения пациентов за медпомощью по поводу обострения заболеваний, особенно это касалось острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST (соответствует периоду сердечного цикла, когда оба желудочка полностью охвачены возбуждением - Прим. ред.) – это нестабильные стенокардии, мелкоочаговые инфаркты миокарда. Понимали, что это отодвигаемая на какое-то время проблема. Пока мы не имеем официальных данных Росстата, но по информации ЗАГСов мы видим, что и в мае, и в июне формируется тенденция к росту смертности от болезней системы кровообращения, - говорит эксперт.

Июльская смертность тоже вызывает у кардиологов тревогу – рост может продолжиться. Однако, по мнению Сергея Бойцова, если вторая волна коронавируса в стране не начнется, есть надежды выровнять ситуацию. «Обычно вторая половина года в плане смертности от болезней системы кровообращения более благоприятна, чем первая», - сказал кардиолог.

По словам Евгения Шляхто, генерального директора НМИЦ им. Алмазова, огромный вклад в смертность вносят хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Это хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, так называемая мерцательная аритмия. Специалист считает, что на их профилактике и лечении необходимо сейчас сделать акцент, чтобы добиться снижения смертности. Как отметил эксперт, острый инфаркт миокарда вносит в смертность только 5-7% и даже снижение на 50% смертности от инфаркта не сильно повлияет на общую картину.

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