Петербургские ученые нашли еще один механизм поражения сосудов при COVID-19 

Тяжелое течение коронавирусной инфекции может быть связано с фактором Виллебранда — одним из главных компонентов системы свертывания крови. По мнению петербургских ученых, размножение вируса вызывает микроповреждения на стенках сосудов, в ответ на которые организм выбрасывает в кровь фактор Виллебранда, пытаясь «залатать» возможные пробоины, но в результате повышает риск тромбозов.

С начала эпидемии медики по всему миру говорят, что ковид протекает у всех пациентов по-разному. Одни переносят заболевание, даже не замечая его, другие попадают в реанимации, некоторые и вовсе не выдерживают борьбы с коронавирусом и умирают. Причины столь разного течения заболевания по-прежнему точно неизвестны.

Старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов СПбГУ Анна Аксёнова предположила, что тяжелое течение COVID-19 может быть связано с фактором Виллебранда (ФВ) — одним из главных компонентов системы свертывания крови. Это гликопротеин плазмы крови, обеспечивающий прикрепление тромбоцитов к участку повреждённого сосуда.

По мнению Анны Аксёновой, в результате размножения вируса на стенках сосудах появляются микроповреждения, в ответ на которые организм выбрасывает в кровь фактор Виллебранда, пытаясь «залатать» возможные пробоины. Однако это приводит к повышению риска тромбозов, которые нередко становятся причиной смерти при COVID-19. Научная статья опубликована в журнале «Экологическая генетика».

«Этот белок синтезируется в эндотелиальных клетках и тромбоцитах, а его главная функция — формировать каркас для крепления тромбоцитов. Сегодня то, каким образом в крови регулируется уровень фактора Виллебранда, еще не до конца изучено, но известно, что в клетках эндотелия сосудов он хранится в специальных органеллах, где накапливается в виде мультимеров. Как только происходит какое-то повреждение сосуда, то, чтобы его устранить, в организме запускается каскад свертываемости крови, в котором ФВ принимает активное участие», - говорит исследовательница.

Как поясняют специалисты, уровень и активность ФВ в крови может быть разным. Как правило, низкие значения связаны с болезнью Виллебранда — наследственным заболеванием крови, для которого характерны спонтанные кровотечения. Однако и у здоровых он может отличаться: например, у афроамериканцев он выше, чем у европейцев. У мужчин выше, чем у женщин, у взрослых выше, чем у детей. Кроме того уровень ФВ у пожилых выше, чем у людей среднего возраста. Показатель разнится и в зависимости от группы крови. Так, у обладателей первой группы ниже, второй - выше.

В самом начале распространения коронавируса по миру считалось, что он поражает легкие, прикрепляясь к рецепторам ACE2 на поверхности альвеолоцитов (клеток, выстилающих легкие). Сегодня же появляется все больше исследований, что нечто подобное происходит и с клетками эндотелия — внутренней поверхности сосудов. Анна Аксёнова говорит, что так как рецептор ACE2 относится к ренин-ангиотензиновой системе (она регулирует кровяное давление), то вирус не может не оказывать действие на сосуды.

Вероятно, он может вызывать локальное воспаление стенок сосудов и капилляров, что приводит к повышенному выбросу фактора Виллебранда в кровь, который, в свою очередь, и провоцирует образование тромбов.

«Острый респираторный дистресс-синдром, который нередко развивается у пациентов с COVID-19, тоже может быть связан с фактором Виллебранда. Есть исследования, которые показывают на примере модельных животных и людей: чем выше ФВ — тем выше вероятность респираторного дистресса. Почему так происходит? Потому что легкие пронизаны капиллярами и если там возникают какие-то тромботические события, то это негативно отражается на функции тканей. Избыточная выработка ФВ может приводить к развитию тромбозов, в том числе в капиллярах легких», - рассказала Анна Аксёнова.

Эта гипотеза объясняет, почему противомалярийный препарат хлорохин показал эффективность и при лечении коронавируса. Оказывается, хлорохин влияет на процесс аутофагии в клетках — этот процесс регулирует секрецию некоторых факторов во внеклеточную среду, в том числе секрецию фактора Виллебранда.

«Я предполагаю, что уровень и активность ФВ могут являться важными прогностическими факторами заболеваемости и смертности от COVID-19, а сам он может оказаться вовлеченным в патогенез заболевания. Для того чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести масштабное и тщательное исследование уровня и активности ФВ у групп людей, инфицированных SARS-CoV-2, у которых наблюдается легкое или тяжелое течение инфекции», - говорит Анна Аксенова.

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