Петербургский реаниматолог: Амбулаторная служба города во время пандемии захлебнулась

Петербургские врачи, заразившиеся COVID-19, выздоравливают и постепенно возвращаются в строй. О том, как это происходит, рассказал «Доктору Питеру» анестезиолог-реаниматолог федеральной клиники, на базе которой развёрнут временный инфекционный стационар.

- Когда вы заболели?

- В конце апреля. В тот момент в моей клинике только разворачивался инфекционный госпиталь, отделение, в котором я работаю, еще не принимало пациентов с ковидом. Мы условно считались «чистыми». Но потом к нам попал один инфицированный пациент, и несколько сотрудников заразились. К счастью, все переболели в легкой и средней форме, и спустя пять-шесть недель снова вернулись в строй.

- Какие были симптомы?

- Болезнь началась с насморка, потом я сдал мазок, и пришел положительный ответ. Затем появилась уже более выраженная симптоматика — поднялась температура, появилась слабость, а через пару дней я потерял обоняние и чувство вкуса. Болел дома дня три, потом меня все-таки госпитализировали, так как решили сделать КТ. А это исследование быстрее и проще всего можно было сделать в стационаре. КТ показала двустороннюю пневмонию с поражением до 20% лёгочной ткани. Я пролежал еще несколько дней в больнице, второе КТ показало ухудшение, но меня все-таки выписали домой, так как начался вал пациентов в гораздо более тяжелом состоянии и требовались свободные койки.

- Сколько вы пробыли на больничном дома?

- Дома я болел четыре недели. Чтобы получить больничный лист, я должен был вызвать терапевта. Три дня подряд я безуспешно звонил в поликлинику, отправил на ее сайт электронное письмо, в котором честно рассказал, кто я такой, где заразился и для чего мне нужен терапевт. Через трое суток я должен был выйти в суточную смену, и понятно, что делать это нельзя, чтобы не заразить коллег и пациентов. Кое-как до меня все-таки дошли. Судя не только по моей ситуации, но еще десятку других примеров, которые я наблюдал, можно сделать вывод, что амбулаторная служба в Петербурге захлебнулась, не хватает людей, чтобы просто обеспечить вызовы на дом. А в воскресный день ко мне пришла молоденькая медсестра без СИЗ, только в своих очках и тонкой медицинской маске. Она сказала, что по указанию руководства в будние дни они ходят в полной экипировке, а выходные в том, что найдут сами. При этом вызовы на дом к лихорадящим пациентам и плановые заборы мазков никто не отменял. Вот такая забота о персонале.

По тому, что пишут в сопроводительных листах пациентов, которые поступают в нашу клинику, я понимаю, что амбулаторная служба в разных районах города и Ленобласти шарахается из стороны в сторону. Пишут порой откровенный бред. К примеру, на вирусную пневмонию сразу назначают антибиотики, что бессмысленно, бесполезно, а иногда и вредно. Назначают известные препараты-пустышки, которые рекламируют по телевизору.

- Как вы лечились?

- Мне повезло, я сам доктор, и все необходимые препараты мне привезли коллеги. Есть стартовая базовая терапия при легкой форме, опубликованная на сайте Минздрава - гидроксихлорохин и азитромицин. Коронавирус вызывает микротромбозы абсолютно в любой точке организма, поэтому обязательны антикоагулянты - в домашних условиях удобнее низкомолекулярные гепарины, они не требуют жёсткого контроля свёртывающей системы крови. Подкожные инъекции дважды в день я сам себе делал дома. В стационаре мы применяем различные виды антикоагулянтов и можем комбинировать пути их введения в организм.

- Считается, что ковид может достоверно подтвердить только компьютерная томография. Обязательно всем делать КТ?

- КТ — золотой стандарт диагностики. Но дело в том, что нехорошая КТ-картина может сохраняться до нескольких недель. У нас есть пациенты, которые находятся в реанимации полтора месяца, у них КТ-картина вроде бы с улучшением, если смотреть в динамике, но в целом объем поражения легких остается большим. К примеру, к нам приехал пациент, на КТ порядка 90 процентов поражения легких, спустя четыре недели у него остается около 80 процентов.

- Как можно дома следить за своим состоянием? Где эта грань, после которой надо срочно вызывать скорую?

- Дома я следил за своим состоянием так - как дышится в покое и при минимальной физической нагрузке, есть ли затруднения в дыхании, есть ли боли в грудной клетке, головокружение, чувство нехватки воздуха и так далее. У меня был пульсоксиметр, и я мог в любой момент проверить оксигенацию. И, конечно, термометрия — температура тела.

- Все переболевшие ковидом отмечают чудовищную слабость...

- Слабость приходит волнами. Один день ты бодр и весел, а на другой с дивана встать не можешь. Это состояние, судя по моим пациентам в стационаре, длится минимум две-три недели, в зависимости от возраста.

- Какие факторы, кроме возраста и хронических заболеваний, могут тяжело повлиять на течение болезни?

- Вирус проявляет себя очень индивидуально, и почему так происходит, не знает пока никто.

Происходят совершенно фантастические вещи, когда молодой человек со 100-процентным поражением легких, лежит в реанимации, дышит кислородом, который поступает ему в нос, наблюдается и его состояние относительно неплохое. А другой пациент с поражением легких 25-30 процентов находится на ИВЛ. Предвидеть течение болезни довольно сложно. Беда в том, что пациенты могут очень резко ухудшиться — буквально за несколько десятков минут.

- Неразбериха с тестами вас тоже коснулась?

- После того, как меня выписали, сотрудники поликлиники пять раз подряд брали у меня анализы на коронавирус. Спустя три недели пришел результат только на первый тест. Поняв, что ждать остальных я могу бесконечно долго (результаты остальных четырех тестов до меня так и не дошли), а время идет, мне надо выходить на работу, закрывать больничный лист, пришлось решать вопрос нелегально — сдавать тест в другом медучреждении.

- Тест на антитела сдавали?

- Да, антитела у меня есть, сдал уже плазму в Первом меде, они как раз занимаются забором и переливанием антиковидной плазмы.

- Какой период, по вашим ощущениям, мы сейчас переживаем — действительно эпидемия идет на спад?

- Вероятно, это плато, количество ежедневно госпитализируемых в городе пациентов с внебольничными пневмониями стало медленно, но все же уменьшаться.

Ирина Фигурина

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