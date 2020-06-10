Ковидные стационары Петербурга по-прежнему переполнены, а заболеваемость снижается

В Петербурге, как и во всей России, эпидемия коронавируса резко пошла на спад, подтверждение – данные статистики. «Доктор Питер» выяснил, сколько сегодня петербуржцев лечатся в ковидных стационарах и почему мы говорим о снижении заболеваемости, когда они переполнены.

Регистрация заболеваний, вызванных COVID-19, в Петербурге по официальным данным медленно, но неуклонно снижается. На графиках видно, как с 21 мая по 5 июня число подтвержденных лабораторно заражений колебалось от 408 до 378 ежедневно. А потом начало опускаться активнее и за пять следующих дней достигло 313 выявленных инфицированных. Учитывая, что все положительные результаты мазков на ковид перепроверяет Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, они попадают в статистику в лучшем случае в течение недели. То есть это не вчерашние и не сегодняшние цифры. И с момента объявления даты проведения Парада Победы и всенародного голосования за изменения в Конституции, число зараженных COVID-19 в Петербурге внезапно серьезно уменьшается. Правда, для этого нет никаких медицинских причин, считают врачи. Они говорят: «Никто и не ждал продления ограничений на более долгий срок. Они нужны были, чтобы дать возможность системе здравоохранения подготовиться к массовой заболеваемости, нарастить количество инфекционных коек так, чтобы половина из них оставалась в резерве. Понятно же, что от вируса всем спрятаться не удастся».

Но заболеваемость в Петербурге по-прежнему высокая, и сколько не открывай ковидных больниц, они быстро заполняются под завязку. Единственное, что радует, это возвращение к периоду, когда Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению, сообщал, что ежедневно в городе госпитализируется 650 человек. Потому что потом число вырастало до 800 и выше.

По данным «Доктора Питера», на утро 10 июня за последние сутки госпитализированы во все стационары по экстренным показаниям с коронавирусом или пневмониями 622 петербуржца и 21 житель Ленобласти.

Если не считать «Ленэкспо», куда пациенты категорически не хотят переезжать из стационаров и госпитализироваться по скорой, многие больницы перегружены – одни на 100 пациентов, другие на 300. То есть до освобождения 50% ковидных коек Петербургу еще очень и очень далеко.

«Доктор Питер» выяснил, что происходит в 14 основных стационарах (из 23), принимающих петербуржцев, инфицированных новым коронавирусом. Получилась такая вот картина:

Городская инфекционная больница им. Боткина

Госпитализированных 508 пациентов, при том, что больница рассчитана на 600 мест. Из них с подтвержденным ковидом 326. Тяжелых 100, на ИВЛ - 18. За минувшие сутки поступили 33 человека, выписаны вчера 44, готовятся к выписке 20.

Покровская больница

Всего 651 пациент, перегруз - 108. У 580 – пневмонии, у 71 подтвержден COVID-19. Тяжелых – 43 пациента, из них 26 - на ИВЛ. Выписаны 71, были назначены на выписку сегодня – 25 человек.

Больница святого Георгия

Всего 625 пациентов, перегруз – 146 человек. За сутки поступили 100. Тяжелых – 205, из них 65 в реанимации. Выписаны накануне – 78, запланированы к выписке на сегодня 44.

Городская многопрофильная больница №2

Всего 1011 при том, что в условиях инфекционного стационара больница рассчитана максимум на 960 коек. С подтвержденным ковидом – 554, тяжелых и крайне тяжелых – 303, из них на ИВЛ - 43. По скорой за сутки поступили 86 пациентов, выписаны 80.

Александровская больница

Всего 836 пациентов, перегруз – 336 человек. С пневмониями 578, подтвержденным ковидом – 258. Тяжёлых 223, из них в отделении реанимации – 86 человек, на ИВЛ – 50. Вчера доставили еще 87 пациентов. Выбыло 63 человека, на сегодня запланирована выписка еще 55.

Городская больница №38 им. Семашко

На 231 койке лечатся 310 человек, из них 302 – с пневмонией, 305 с подтвержденным ковидом. Легких нет, тяжелых - 112, на аппаратах ИВЛ – 12 человек, свободных нет. За сутки выписаны 23 пациента, планируется к выписке сегодня 20.

Городская больница №15

434 пациентов всего, перегруз - 44 человека. 87 - тяжелых. Все реанимации заняты, на ИВЛ – 27 человек. За минувшие сутки по скорой поступили 5 пациентов выписаны 12.

ПСПбГМУ им.Павлова

На 250 койках – 280 человек, все с пневмониями, ковид подтвержден у 237. Тяжёлых и крайне тяжёлых - 81 пациент, в реанимации - 38, на ИВЛ – 16 из них, 14 аппаратов свободны. За минувшие сутки госпитализированы 22 человека, выписаны 36, планируются к выписке еще 20.

НМИЦ им. Алмазова

На 500 койках – 457 пациентов, из них ковид подтвержден у 178. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 121 человек, на аппаратах ИВЛ 29 из них. За минувшие сутки поступили 31 человек, выписано 48, планируется к выписке 28 сегодня.

Городская клиническая больница №122 им. Соколова

352 госпитализированных (рассчитана на 350 инфекционных коек), с выявленным COVID-19 – 263, Тяжёлых и крайне тяжёлых – 54, в реанимации - 19 пациентов. Выписано 20 человек, запланировано еще 15.

Мариинская больница

Госпитализированных – 738, ковид подтвержден у 95. Тяжелых 243, из них 60 – в реанимации, 59 на ИВЛ. За минувшие сутки выписали 71 пациента, утром были запланированы к выписке 57.

Городская больница №40

Всего 130 пациентов, из них 69 тяжелых – 45 на аппаратах ИВЛ, выписаны 9, планируется еще 5 на выписку.

В «Заре» - 584 пациента, из них с подтвержденным ковидом 372. Поступили за сутки 58, выписано 46, на выписку запланированы 30 человек. Есть свободные места (!) – 16.

Городская больница №20

Всего 370 пациентов, из них 21 тяжелый, свободных ИВЛ нет, ковид подтвержден у 22. Выписаны за сутки шестеро, еще 10 подготовлены к выписке на сегодня.

На второй площадке – поликлиника №42, рассчитанной на 250 коек лечатся 187 человек, из них 36 – тяжелые, с подтвержденным ковидом – 18. В качестве стационара для пациентов с коронавирусом поликлиника работает недавно, поэтому выписка невелика – за сутки выписан 1 человек, запланировано еще пятеро.

Госпиталь для ветеранов войн на Народной

Лечится 1119 человек, при том, что даже в обычном режиме (в инфекционном количество коек сокращается почти на треть) в стационаре чуть менее тысячи коек. Ковид подтвержден у 844 человек. У 46 человек состояние тяжелое, 20 из них – на ИВЛ. Остальные – среднетяжелые, в том числе на площадке в Ленэкспо. За прошедшие сутки выписаны 76 человек, запланировано к выписке еще 59.

В Ленэкспо на тысяче коек – 553 пациента, из них всего 40 легких. Выписаны 43, запланированы к выписке на сегодня 36.

Ирина Багликова

© Доктор Питер