На свободу – без коронавируса. Как мир выходит из карантина

​Эпидемиологи из британского Имперского колледжа заявили, что карантин, объявленный из-за эпидемии коронавируса, спас более трех миллионов жителей 11 стран Европы. Сегодня мир понемногу выходит из коронавирусного заточения. Петербург тоже планирует поэтапное снятие ограничений. Как это происходит в мире, узнал «Доктор Питер».

Исследователи проанализировали эпидситуацию в 11 европейских странах: Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Великобритании в период с начала пандемии по 4 мая. По оценке ученых, если бы карантина не было, к началу мая умерли бы 3,2 млн человек. Больше половины летальных исходов — около 1,7 млн — пришлось бы на Великобританию, Францию и Италию.

Италия: «Пока не обнимаются и не целуются»

Только в Италии благодаря ограничительным мерам было спасено 630 тысяч человек. На сегодня в Италии подтверждено более 235 тысяч случаев заражения, умерли 34,1 тысячи человек. Здесь масштабный карантин был введен с 9 марта. Страна долго и упорно боролась с инфекцией. Но все закончилось.

Италия начала постепенно выходить из карантина в 20-х числах мая. В начале июня были сняты последние ограничения. Разрешены похороны, свадьбы, семейные торжества. Открылись магазины, салоны красоты, рестораны, музеи, билеты в которые надо покупать онлайн. С 3 июня открылись границы. Отельеры уже ждут гостей из стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Сами итальянцы могут путешествовать по своей стране и по миру. Кинозалы и концертные площадки заработают с 15 июня.

- В первые дни после выхода из карантина все побежали в парикмахерские и кафе, - рассказывает Мария Брин, жительница Рима. - Это было счастье. Но люди продолжают держать дистанцию везде — в офисе, в автобусе, на пляже. Итальянцы не целуются и не обнимаются сейчас, как прежде. Эпидемия отучила всех от этой, как оказалось, «вредной привычки».

«С сентября дети будут учиться так, как и раньше, - рассказывает о новых правилах на своей странице в Фейсбуке российский журналист Андрей Мальгин, живущий в Тоскане. - Естественно, с соблюдением дистанции (у каждого ученика должно быть личных 2 кв.м). Вариант с обязательной перегородкой из плексигласа между учениками не был одобрен. Тем не менее в некоторых школах, не дожидаясь указаний сверху, уже заказали парты с перегородками, предназначенные изначально для лингафонных кабинетов. Школам также рекомендовано начинать первый урок в разное время для разных классов, чтобы избежать скопления учеников на входе. То есть, например, первые классы начинают учиться в 8.00, вторые – в 8.30, третьи – в 9.00 и так далее. В столовую ученики разных классов также будут ходить в разное время, а еще лучше, если школа организует питание в индивидуальных коробках, как например, в самолетах. Тогда необходимость идти в столовую вообще отпадает. Коробки привезут на тележке в класс. Сохраняется без изменений и система школьных автобусов, которые собирают детей по домам и отвозят в школу. Единственное новшество: в автобусе школьник должен быть в маске».

Франция: «Открывается Эйфелева башня»

25 июня после трехмесячного перерыва с некоторыми ограничениями открывается Эйфелева башня. И это, пожалуй, главный признак того, что жизнь во Франции налаживается. Уже открыты парки, рестораны, музеи. Нет ограничений в поездках внутри страны. Заработали школы, разрешены свадебные и траурные церемонии с участием не более 10 человек. Такое же численное ограничение действует в кафе и ресторанах, за одним столом могут собраться максимум 10 гостей, меню одноразовое или на доске, официанты в масках. От самих посетителей требуется надевать маску только при входе, сидеть за столом можно уже без средств индивидуальной защиты.

До 22 июня под запретом кинотеатры, дискотеки, стадионы. По-прежнему невозможны соревнования по коллективным и контактным видам спорта. Но планируется, что уже к началу июля все ограничения в Париже будут сняты.

Выход из карантина начался еще 11 мая — в режиме самоизоляции граждане прожили почти два месяца. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, сейчас на 100 тысяч человек во Франции только 6 болеют коронавирусом. Общее количество заболевших на сегодня — 155 136 человек, погибших 29319.

Великобритания: «Ученые пугают второй волной»

Некоторое время британские власти размышляли о том, стоит ли вводить карантин, по примеру Швеции планируя пустить все на самотек в надежде, что таким образом сформируется популяционный иммунитет. Но после того, как ученые Imperial College London (ICL) под руководством профессора Найла Фергюсона предсказали Великобритании 510 тысяч жертв пандемии, в стране был установлен один из самых жестких в Европе карантинов.

В начале июня власти сняли несколько ограничений: открылась начальная школа, летние террасы кафе, разрешено проводить спортивные мероприятия, но с пустыми трибунами. Но гражданам по-прежнему рекомендуется сидеть дома и без особой нужды не пользоваться общественным транспортом. Собираться более 6 человек запрещено. Впервые с конца марта разрешено выходить на улицу людям старше 70 лет. Третий этап послаблений должен вступить в силу с июля, когда смогут открыться рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.

Между тем, ученые опять делают мрачные прогнозы. Лондонский институт гигиены и тропических заболеваний опубликовал доклад, в котором заявил, что Вторая волна коронавируса будет почти в 2,5 раза сильнее первой, если власти Британии полностью возобновят работу школ и не введут систему массового тестирования и отслеживания контактов людей. На сегодня в стране более 290 тысяч заболевших, погибли более 41 тысячи человек.

Израиль: «Маски отменили, потом вернули»

Более 18 тыс заболевших, умерших 299 человек. Смягчение ограничительных мер началось 7 мая. Открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Министр здравоохранения разрешил не носить маски на улице и в общественных местах, если нет большого скопления людей. Открылись парки, спортивные клубы, рестораны и кафе, пляжи, школы, детские сады. Но через несколько дней в стране был зафиксирован прирост новых случаев заражения, и власти поняли, что с отменой масок поторопились. С 24 мая граждане вновь обязаны носить маски на улице и в общественных местах.

Локальные вспышки среди учащихся и преподавателей религиозных учебных заведений, которые случились в мае, быстро пресекались карантинными мерами. Израильские власти готовы вернуться к жесткому карантину, если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней или при наличии 250 пациентов в тяжелом состоянии.

Испания: «Мадрид строит новую больницу»

Испания - одно из сильно пострадавших государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено более 289 тысяч заболевших, свыше 27,1 тысяч пациентов умерли.

С 26 апреля действует поэтапный план выхода из карантина. Он рассчитан на 8 недель. Вся страна условно поделена на санитарные зоны. Если случается вспышка, то город или регион возвращается обратно в самоизоляцию.

- В прессе много пишут о такой вспышке в провинции Льеда, где 20 человек собрались на дне рождения и все заразились, - рассказывает Екатерина Грачева, жительница Барселоны. - Всех их изолировали, а сама провинция вернулась на первый этап ограничений, хотя был уже на втором, когда уже можно гулять не дальше одного километра от дома, ходить на пляж, посещать кафе и рестораны с открытой террасой. В Барселоне жизнь возвращается в прежнее русло прямо на глазах. Такое ощущение, что поменялся сам воздух. Стало легче дышать, как будто вирус растаял.

Тем временем, в Мадриде, который стал эпицентром испанской пандемии, готовятся ко второй волне коронавируса. В городе строят новую больницу. Власти предполагают, что новый карантин из-за второй волны коронавируса будет в октябре этого года и до апреля 2021-го. Председатель правительства страны Педро Санчес уже заявил, что ношение защитных масок в Испании останется обязательным при определенных обстоятельствах даже после завершения 22 июня действия режима повышенной готовности.

Сейчас правительство ослабило правила в школах, все ученики могут вернуться в класс в сентябре в небольших группах по 20 человек и на расстоянии полутора метров вместо двух, как это первоначально указывалось. Кроме того, планируется, что учащиеся до 10 лет не должны соблюдать минимальное безопасное расстояние и носить маски.

Норвегия: «Эпидемия будет длиться не один год»

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Власти тут же запретили въезд иностранцев, ввели контроль на границах внутри Шенгенской зоны. Пик заболеваемости был пройден 28 марта. 6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. После чего началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, магазинов. Был снят запрет на поездки в загородные дома.

Планируется, что все учреждения начнут работать к 15 июня, в том числе рестораны, спортзалы и бассейны. С 1 июня были разрешены рабочие поездки между страной и другими государствами Северной Европы без обязанности соблюдать 10-дневный карантин. О возобновлении с 15 июня туристических поездок норвежские власти уже договорились с Данией, на очереди Финляндия, Исландия и Швеция. К 20 июля будет рассмотрен вопрос о том, можно ли сделать исключения также для поездок в другие соседние страны Европы. Но ограничения остались — запрещено собираться в одном месте более 50 человек, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

По информации Норвежского института общественного здравоохранения, на сегодня распространение инфекции в Норвегии подавлено, но ущерб от сдерживающих мер был большим. Чтобы не перегрузить систему здравоохранения и минимизировать ущерб от заболевания нужно по-прежнему соблюдать «гигиенические предосторожности, отслеживать и изолировать заболевших и контактных лиц». При этом, как считают норвежские эпидемиологи, «ограничения в сфере транспорта и все основные меры по ограничению социальных контактов имеют нежелательные последствия и не могут продолжаться».

Власти предупреждают, что эпидемия продлится не один год, поэтому, «население должно осознавать, что «нулевое решение» нереалистично: риск может быть снижен, но не может быть устранён полностью, а добровольное следование противоэпидемическим мерам является решающим фактором в борьбе с эпидемией».

По последним данным заразилось 8594 человека, погибших 293. Вводить жесткие ограничения, по мнению эпидемиологов, не стоило. Поэтому при второй волне коронавируса власти не планируют вновь вводить карантин.

Швеция: страна-диссидент

На сегодня более 48 тысяч зараженных, 4,8 тысяч умерших — 90% из них, по данным социального управления Швеции, люди старше 70 лет. Около половины из них жили в специализированных домах престарелых. К примеру, только в одном доме престарелых в Сольме умер каждый четвертый пациент. Именно про них говорил главный эпидемиолог страны Андрес Тегнелл: «Если бы мы снова оказались перед проблемой распространения того же заболевания, но уже знали то, что знаем сейчас, думаю, мы бы выбрали промежуточный путь между тем, которого держалась Швеция, и тем, который выбрали другие страны мира». Это заявление многие в мире расценили как некое сожаление, и даже извинение врача за «шведский эксперимент». Ничего подобного - шведские власти считают, что правильно поступили, не объявив локдаун.

- Несмотря на пандемию жизнь в Швеции продолжалась почти в нормальном режиме. Но неверно думать, что власти не делали ничего, чтобы противостоять распространению коронавируса. Было введено два запрета - на посещение домов престарелых и мероприятий с участием более 50 человек, в том числе спортивных. В Швеции к ковиду относятся очень серьезно, - рассказала «Доктору Питеру» Наталья Еремеева, гид-переводчик, живущая в Стокгольме более 20 лет. - В стране очень много социальной рекламы. Листовки и плакаты на каждом шагу. Людей призывают чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных мероприятий и при первых симптомах простуды оставаться дома. Прогулки на природе, наоборот, поощряются, врачи настоятельно советуют как можно больше гулять на свежем воздухе, чтобы укрепить иммунитет. Все, кто мог, перешли на дистанционную работу. Но детские сады и школы были открыты, также как магазины и рестораны. Политика такова, что гражданам доверяют, рассчитывают на их благоразумие, поэтому не лезут в частную жизнь с репрессивными законами.

Число смертей постепенно снижается с середины апреля. Прогнозируется, что коллективный иммунитет в Стокгольме сформируется уже в июне, по данным Стокгольмского и Ноттингемского университетов для этого должны переболеть 40–45% населения.

США: «Непостижимым образом ковид исчез»

Число заболевших коронавирусом в США достигло 2 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от COVID-19 погибли более 112 000 человек. Это самая большая смертность среди всех стран.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что эпидемия в Нью-Йорке, который считался эпицентром распространения коронавируса в Америке, идет на спад — это связано со снижением циркуляции вируса в популяции. С 8 июня город, живущий на карантине почти три месяца, начал постепенно «открываться» - заработали магазины розничной торговли, строительные площадки, перешло на обычный (а не сокращенный) режим работы метро. Но салоны красоты, театры, рестораны и спортзалы по-прежнему закрыты. Гражданам рекомендуют носить маски в общественных местах.

По словам Евгения Пинелиса, врача-реаниматолога из Бруклина (всю эпидемию он вел пронзительный дневник в Фейсбуке), непостижимым образом ковид исчез: «В ковидной зоне приемника тишина. Два пациента, оба дышат сами, никакой кислородной поддержки им не требуется. Скучающая команда спряталась за ревущим фильтром. СИЗы всех сортов валяются вокруг, респираторы задраны на лоб. Давно уже не заболевал никто из персонала. Полтора месяца назад это помещение было забито до отказа, а между каталками с пациентами приходилась планировать маршрут, все одно матерясь при неизбежном касании казалось бы навсегда загрязненных поверхностей».

Штаты выходят из карантина не одновременно. Где-то наблюдается эпидемиологический спад, где-то нет. Наибольшее количество случаев в Северной Вирджинии, и до сих пор есть прирост. Американские СМИ пишут, что сейчас заболеваемость растет в 20 штатах. Число госпитализаций с коронавирусом увеличилось в Техасе, Аризоне, Арканзасе и Калифорнии, это связывают с акциями протеста, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда. По словам Ашиша Джа, директора Гарвардского института глобального здравоохранения, по всей стране выявляется от 20 000 до 25 000 новых случаев заболевания в день, и от 800 до 1000 человек в день умирают от этого вируса.

А тем временем

В Аргентине впервые зарегистрировано более 1000 новых случаев заражения за день.

ВОЗ рекомендует властям Пакистана временно ввести режим самоизоляции на фоне роста количества заражений.

В Сеуле (Южная Корея) на прошлой неделе вернулись ограничительные меры. Опять закрылись музеи, театры и галереи, а начальным и средним школам было велено ограничить число учащихся.

После смягчения карантинных мер в начале мая в Индии начался бурный рост заболеваемости. В последние дни фиксируется порядка 10 тысяч заболевших в день. Индия уже обогнала Испанию и Италию по числу зараженных ковидом.

По решению Верховного суда Бразилия вновь возобновила публикацию данных о COVID-19. Напомним, власти перестали публиковать данные о распространении в стране инфекции, несмотря на то, что Бразилия занимает 2-е место в мире после США по количеству зараженных. В стране по данным на 11 июня зафиксированы 775 184 случаев коронавирусной инфекции, число умерших достигло 39 797 человек. Но президент Жаир Болсонару ведет себя как ковид-диссидент — критикует губернаторов штатов за введение ограничительных мер и демонстративно не носит маску.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер