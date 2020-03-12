Итальянцы тестируют на коронавирус умерших от разных болезней. Тесты положительные

Пока коронавирус бодро шагает по планете, Китай — его «родина», усиливает охрану границ, опасаясь, что инфекцию завезут извне: там новых случаев заражения почти нет. Сегодня «горячая точка» - Италия: только за один день число заболевших увеличилось еще на 2 тысяч человек. «Доктор Питер» посмотрел, как изменилась жизнь европейцев в новой коронавирусной реальности.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По словам генерального директора ВОЗ Теодора Гебрейесуса, это первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

Италия. Анализируют всех

Более 12 тысяч заболевших. Еще две недели назад их было 10. Из-за длинного инкубационного периода и большого количества пациентов (около 80 %) с первичными признаками гриппа и простуды инфекция незаметно проникла в страну.

Сейчас вся итальянцы сидят по домам. Происходящее называют «войной». Страна фактически «самоизолировалась» от всего мира, полностью перейдя на карантин. Закрыто авиасообщение с другими странами. Чтобы выехать в другой муниципалитет, требуется пропуск. Закрыто все — детские сады, школы, университеты, кинотеатры, спортивные залы, парикмахерские, мелкие магазины, рестораны. Запрещено праздновать свадьбы, юбилеи, проводить пышные похороны. От любого человека рекомендуется держаться на расстоянии метра.

Российский журналист Андрей Мальгин, давно живущий в Италии, на своей странице в Фейсбуке ведет ежедневную хронику событий: «Журналисты немецкой газеты Tagesspiegel задались вопросом, почему в Италии смертность от коронавируса в десятки раз превышает тот же показатель в Германии. (В Италии более 800 погибших, в Германии и Испании несколько десятков человек, - прим. «Доктор Питер») «Разница не может быть связана с состоянием здоровья итальянцев и немцев, - пишут они. - Согласно глобальному индексу здоровья Bloomberg, здоровье итальянцев заметно лучше, чем у немцев». А я добавлю, что в 2019 году Италия находилась на пятом месте в мире по продолжительности жизни, в то время, как Германия только на 25-м. Разве это не говорит о состоянии здравоохранения? Журналисты с удивлением обнаружили, что в Италии, в отличие от Германии, у каждого умершего в рамках аутопсии берут анализ на коронавирус. И у многих его обнаруживают, хотя скончавшиеся были госпитализированы по совершенно другим поводам. Таких покойников записывают в «жертвы коронавируса» и они заметно портят общую статистику. Президент немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер полагает, что на самом деле смертность от коронавируса в Германии и Италии не сильно различаются. А депутаты итальянского парламента потребовали от Евросоюза установить единые стандарты для статистики по коронавирусу, чтобы Италия не выглядела на общем фоне так плохо. И вообще итальянские политики недовольны Евросоюзом, который, по их мнению, бросил Италию наедине с ее бедой, хотя уставными документами Евросоюза немедленная помощь в подобных ситуациях предусмотрена».

В итальянской прессе опубликовали пронзительное письмо Даниэле Маккини, врача клиники Humanitas Gavazzeni в Бергамо: «Жители Бергамо в принципе не сильно любят попадать в больницы. И на этот раз они держатся до последнего, действуя по инструкции: 7-10 дней сидят дома с лихорадкой, но потом больше не могут терпеть, у них дыхательная недостаточность, им нужен кислород, - пишет врач. - Количество больных растет драматически быстро: 15-20 госпитализаций в день, результаты анализов идут один за другим, и все они положительные. Нас собирают на совещание, чтобы объяснить регламент первой неотложной помощи и работу компьютерной программы, настроенной для этих целей. Через несколько минут мы уже в приемном отделении. На экране компьютера причины поступления в клинику одни и те же: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Заключение рентгена тоже одно на всех: острая двусторонняя пневмония. Все показания к госпитализации. Некоторых сразу везут в реанимацию. Другим даже это уже не поможет. Covid-2019 не задерживается в верхних отделах дыхательных путей, он быстро заражает альвеолы легких, делая их неспособными выполнять свои функции. Давайте посмотрим правде в глаза: выздоровление зависит от вашего организма. Мы надеемся, что организм уничтожит вирус самостоятельно. Мы только изучаем болезнь, лекарства немногочисленны, антивирусная терапия носит экспериментальный характер. Да, в группе риска – люди старше 65 лет. Но, когда вы видите в реанимации молодых людей, интубированных или подключенных к аппарату ECMO, который извлекает кровь из организма и насыщает ее кислородом, иллюзия, что молодой возраст защитит от опасности, рассеивается. Несмотря на все средства защиты, я и мои коллеги, безусловно, подвержены риску. Некоторые уже заразились...».

Германия. Больше всего больничных коек в Европе, их перепрофилируют

Более 1600 случаев заражения коронавирусом. Более трети заболевших живут в регионе Северный Рейн — Вестфалия. На закрытом заседании канцлер Ангела Меркель предположила, что до 70 % населения будут заражены новым коронавирусом. При этом медики оценивают уровень смертности в Германии от 0,1% до 0,7%, говоря о развитой системе местного здравоохранения.

В Германии считают, что закрытие границ никак не остановит распространение вируса. По словам министра здравоохранения Йенса Шпана, сейчас самое главное не допустить перегрузки больниц, если инфекция начнет очень быстро распространяться, как это произошло в Италии. В Германии сегодня самое большое в Европе число больничных коек на душу населения. Институт имени Роберта Коха призвал руководство немецких клиник подготовиться к росту числа тяжелых пациентов в связи с распространением коронавируса. Планируется переоснащение обычных палат в палаты интенсивной терапии и приобретение дополнительных аппаратов для искусственной вентиляции легких. В стране отменены большие публичные мероприятия с посещаемостью более 1000 человек, в том числе футбольные матчи.

Франция. Лувр открыт для туристов

Более 2300 случаев заражения коронавирусом. Заразился даже министр культуры Франции. Больше всего инфицированных - в северных районах Франции, а также на границе с Испанией. Эксперты отмечают, что распространение инфекции во Франции идет по тому же сценарию, что в Германии и Италии.

По мнению президента Макрона, Франция находится в самом начале эпидемии. В аптеки уже поступило около 30 миллионов масок. Власти запретили проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 5 тысяч человек. Отменены также выставка инвестиций в недвижимость в Каннах, карнавал в городе Анси, книжная выставка-ярмарка. Лувр был закрыт на четыре дня по требованию служащих - 2300 работников музея опасаются за свои жизни в случае контакта с инфицированными посетителями. Но ради туристов, которых меньше не стало, музей открыли снова. В прежнем режиме работает и Эйфелева башня.

Испания. Запрещено целовать «Черную Мадонну»

Число зараженных превысило 2200 человек. Больше всего заболевших в Мадриде (почти 800 случаев), в основном пожилые люди.

Но обстановка в стране по-южному расслабленная. Паники нет. По улицам гуляют туристы. В полную силу работают супермаркеты, рестораны, открыты музеи и достопримечательности. Правда, с некоторыми ограничениями. К примеру, Бенедиктинское сообщество святыни Монтсеррат запретило целовать и трогать «Черную Мадонну»

Сегодня в Испании отменены ежегодные конференции, выставки и ярмарки. Запланированный на 15 марта знаменитый барселонский марафон перенесен на октябрь. Футбольные матчи проводятся с пустыми трибунами и без болельщиков. Под угрозой срыва чемпионат Испании по футболу.

В Великобритании, Нидерландах, Швеции, Норвегии и Швейцарии более 400 подтвержденных инфицирований. Дания и Бельгия сообщили о более чем 300 случаях. Тем временем, с 13 марта Дональд Трамп запретил въезд в США из Европы. Запрет будет действовать 30 дней, он не коснется американцев, которые возвращаются домой из стран Шенгенской зоны.

Ирина Фигурина

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