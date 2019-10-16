Коронавирус загнал все частные клиники Испании под госконтроль

Из-за пандемии коронавируса все частные клиники Испании будут контролироваться государством. Такое решение приняло правительство страны. Всего в Испании коронавирус выявили у 11,2 тысячи пациентов, почти 500 умерли.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Испании увеличилось почти на две тысячи. Всего в стране выявили 11,2 тысячи случаев инфицирования, почти 500 пациентов умерли.

В связи с пандемией Covid-2019 местное правительство решило взять все частные клиники под государственный контроль. Кроме того, правительство страны будет контролировать выпуск медицинских масок и тест-систем для выявления вируса. Об этом сообщил главы Минздрава Испании Сальвадор Илла, передает Business Insider.

Власти Испании несколько дней назад ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение жителей на 15 дней. Этот срок может быть продлен. Людям разрешено выходить на улицу, только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы, хотя большинство компаний перевели сотрудников на удаленку. Закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины, кроме продуктовых.

Напомним, сейчас по всему миру зарегистрировано 182 723 тысяч заболевших, 7 174 умерли. В России известно о 114 случаях инфицирования, в Петербурге их 9.

© Доктор Питер