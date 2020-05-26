Больницы Петербурга на пределе. Летальность в «нековидных» стационарах растет

Число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией остается высоким – только сегодня госпитализировали почти 700 человек. «Нековидные» стационары, оказывающие экстренную медпомощь, тоже работают с перегрузом. По словам главврача Елизаветинской больницы Сергея Петрова, петербуржцы стали позже обращаться к врачам, что привело к серьезному росту летальности.

По словам Евгения Шляхто, главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, гендиректора Центра Алмазова, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 снижается, но по-прежнему остается высоким.

- Последние 4 дня не растет число тяжелых больных, поступающих в стационары. Но оно остается высоким, это правда. Медорганизации, система здравоохранения работают на пределе. Но последние 4 дня мы не имеем роста. Если вспомним про 22 мая, то это было 767 поступивших, сегодня – меньше 700. Это внушает определенный оптимизм, - сказал академик Шляхто. Он также отметил, что госпитализируются сегодня около 40% заболевших (60% лечатся дома), при этом свободного коечного фонда в городе «не так много».

Экстренная помощь «нековидным» пациентам в городе фактически сосредоточена в трех стационарах-«тысячниках» - НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Елизаветинской и 26-й больницах. По словам главного врача Елизаветинской больницы, его стационар работает с большой нагрузкой.

- Мы принимаем по 300 человек в сутки экстренных. В принципе, такая нагрузка для нас периодически случалась и раньше, но сейчас это каждый день. Когда каждый день такое напряжение, работать трудно, - говорит главврач.

При этом, по словам Сергея Петрова, растет не только число госпитализаций. За последние два месяца в больницу поступает намного больше тяжелых пациентов, которые стали чаще, чем раньше, умирать от соматических болезней.

- Многие обращаются в крайнем случае, через 5-7 дней после начала заболевания. Имеет значение, что люди реально боятся заразиться (коронавирусом) в больницах. Население напугано страшной инфекцией и все боятся обращаться к врачам. В результате, тяжелых больных больше, летальность по соматическим заболеваниям у нас в апреле-мае 2020 года по сравнению с 2019-м выросла на 15-20%, - говорит Сергей Петров. Так, за апрель и 25 дней мая в больнице умерли 570 человек (напомним, с начала пандемии в городе официально зарегистрировано 150 смертей от коронавирусной инфекции).

Как говорит главный врач больницы на Вавиловых, несмотря на большую загрузку и не менее высокий риск заражения коронавирусом, «нековидные» больницы города оказались несправедливо забытыми.

- Неперепрофилированные под «ковид» больницы тоже работают в условиях эпидемии. И риск заболевания сотрудников у нас даже выше, чем в «ковидных» (...). Но почему-то эти 3 больницы, которые сегодня оказывают основной объем экстренной помощи в городе, не включены ни в какие «коронавирусные» программы. Нам не выделяется средств на оборудование, антисептики, мы умудряемся как-то покупать средства защиты для врачей - централизованно они сейчас распространяются только почему-то на «ковидные» больницы. Мы должны все делать сами.

Еще одна несправедливость, которая коснулась сотрудников «нековидных» стационаров – надбавки, полагающиеся только работающим с коронавирусными пациентами.

- Колоссальная проблема, которая зреет в коллективе – выплаты за работу с «ковидными» пациентами. Если с перепрофилированными стационарами все просто – персонал работает, получает надбавки. То у нас создана такая система, что мы должны по истории болезни выискивать, кто оставил там подпись. И если это «ковид+», надо заплатить надбавку, и тоже по очень сложной схеме. Получилось так, что в апреле официально было 7 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции у наших пациентов. Мы все истории «прошерстили», нашли, кто причастен к этим пациентам – получилось 130 сотрудников, которые получили в общем 12 млн рублей. Очень хорошие средства. Но всего 130 из 1800. Остальные получили ноль. Работают все абсолютно в одинаковых условиях, с теми же пациентами, тот же риск заражения. К сожалению, пока решить эту проблему не удается, хотя обращались уже в разные инстанции.

© Доктор Питер