В Петербурге более 3 тысяч медиков заразились коронавирусом. Официально 8 погибших

В Петербурге более 3 тысяч врачей заразились коронавирусом, 8 человек погибли. Об этом сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто. Главврачи стационаров рассказали, сколько их сотрудников перенесли инфекцию.

- В Петербурге более 3 тысяч заболевших врачей. Причем большинство заражений связано с выполнением своих функциональных обязанностей. 8 человек погибли, - привел сегодня официальные данные Евгений Шляхто, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор НМИЦ им. Алмазова.

Как сообщил главный врач Клинической больницы №122 Яков Накатис, в его стационаре еще до перепрофилирования COVID-19 переболели не менее 30 сотрудников. Среди заболевших был заведующий отделением.

«Он заболел так, что только благодаря мастерству и возможностям больницы им. Боткина ему спасли жизнь, - сказал Яков Накатис.

Уже после начала приема пациентов с коронавирусной инфекцией, который стартовал с 14 мая, в 122-й больнице заболели двое.

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В 20-й больнице тоже много сотрудников перенесли инфекцию. По словам главного врача Татьяны Суровцевой, переболевшие уже смогли вернуться к работе, многие из них живут в стационаре. Но вернулись на работу не все – два доктора погибли. Среди них - хирург больницы.

Елизаветинская больница не стала «ковидной» и принимает пациентов, нуждающихся в экстренной помощи с разными болезнями. По словам главного врача Сергея Петрова, риск заразиться коровирусом для сотрудников неперепрофилированных больниц выше, чем «ковидных»:

- Поток пациентов колоссальный. Из 300 поступающих мы как минимум у 20-25 пациентов в приемном отделении выявляем на КТ вирусную пневмонию, дальше переводим их в профильные стационары. Но они контактируют с больными, персоналом. Риск очень высокий. Мы сейчас с трудом закрываем дежурные смены, потому что много болеющих, - говорит главврач.

В неофициальном общероссийском списке памяти медработников, погибших во время пандемии коронавируса, уже есть имена 25 человек из Петербурга. На сегодня в Петербурге всего вывлено 14 076 случаев коронавирусной инфекции, 150 человек умерли, 3 744 выздоровели.

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