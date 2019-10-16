В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева рассказали, сколько «ковидных» пациентов в Госпитале для ветеранов войн

Госпиталь для ветеранов войн как-то неожиданно стал «ковидным»: 6 апреля до ночи одних пациентов переводили из одной своей клиники в другую, других выписывали (потом их приходилось госпитализировать обратно). Почему это происходило и сколько пациентов были инфицированы на площадке в ГВВ, «Доктор Питер» спросил у вице-губернатора Олега Эргашева. И получил ответ.

Напомним, 10 апреля «Доктор Питер» опубликовал материал с заголовком «Пациентку с «контактом по COVID-19» выписали из Госпиталя для ветеранов войн, а потом с этим же COVID госпитализировали». Пожилую женщину выписали домой, не предупредив о том, что она контактировала с инфицированными новым коронавирусом. В результате она заболела, контактными по COVID-19 оказалась вся ее семья.

Позже стало известно: речь – не об одной пациентке. 6 апреля с площадки Госпиталя ветеранов войн на Елизаровской одних пациентов и медиков перевозили на автобусах в госпиталь на Народной, других из этой же больницы отправляли домой. Об этом «Доктору Питеру» рассказали читатели.

Госпиталь ветеранов войн - огромное медучреждение, объединившее три года назад три клиники (больница блокадников №46 на Старорусской, реабилитационная больница №23 на Елизаровской и собственно ГГВ на Народной). В нем – почти 1,5 тысячи коек. Как объясняли тогда чиновники, объединяли их, чтобы обеспечить пожилых петербуржцев комплексной медицинской помощью – от высокотехнологичной хирургии до сестринского ухода в одной клинике. Учитывая потребность этого контингента пациентов в постоянной экстренной помощи, странно было бы планировать перевод ГГВ под опасный для пожилых COVID-19 (за исключением клиники на Старорусской, ее и до объединения перепрофилировали под грипп во время эпидемий). Почему это все-таки произошло?

- 27 марта маму госпитализировали в больницу на Елизаровской после инсульта, на 24-е отделение, - рассказал «Доктору Питеру» Юрий, сын одной из пациенток, зараженной здесь COVID-19. – Через какое-то время все отделение уже было с симптомами ОРВИ. Пациенты настояли, чтобы у них взяли мазки, а 6 апреля всех «эвакуировали» – сказали, что нашли у одного из врачей COVID. В выписке из истории болезни написано, что есть подозрение на COVID-19. Когда я забрал ее домой, о том, что нам надо соблюдать карантинные меры, никто не сказал, а мы живем втроем – я, жена и мама. Через неделю позвонила участковый терапевт и сообщила, что маму надо госпитализировать. Ее отвезли в ГГВ, но уже на Народную улицу. Вчера (через 8 дней) маму выписали. Сейчас уже непонятно, что лечить: после инсульта все тяжело плюс инфекция – рекомендовали еще неделю принимать антибиотики.

- 6 апреля с Елизаровской автобусами всех привезли на Народную. Муж даже ролик пытался снять, как люди стоят мерзнут на носилках и на костылях с температурой и кашлем, но снимать запретили. Видео из приемного покоя сделать удалось (есть в распоряжении «Доктора Питера»). Все это длилось с 18 часов и уехал он в 22.30 - часть пациентов отпускали домой, не дождавшись анализов, а наутро стали всех обзванивать – результат положительный. Сколько людей разъехалось по городу в ночь на 6 апреля с вирусом? Всю нашу семью подвергли обструкции: у нас с ребенком температура высокая через 5 дней – подозрение на коронавирус, даже в аптеку некому выйти, - рассказала Юлия.

Такие же истории, как на подбор, описывают читатели: к статье, опубликованной в «Докторе Питере», - более 60 комментариев, многие начинаются со слов: «аналогичная ситуация и у нас…».

Какая хитрость кроется в том, чтобы из стационара, в котором распространяется COVID-19, выписать пациентов домой, а потом, как «новеньких», госпитализировать обратно? И не потому ли комитет по здравоохранению сделал этот госпиталь «ковидным», раз уж по факту он стал таковым? На эти вопросы мы не получили ответа от главного врача Максима Кабанова. Поэтому в официальном запросе от 13 апреля попросили вице-губернатора Олега Эргашева разъяснить, что происходит в госпитале.

«Доктор Питер» получил ответ 21 апреля. Это, правда, не совсем ответ на поставленные вопросы, а разъяснение, которое, видимо, городская администрация может дать в такой непростой ситуации. Публикуем ответ пресс-службы вице-губернатора полностью.

«Центр реабилитации СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» осуществлял свою работу по приему пациентов на медицинскую реабилитацию второго этапа (пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения с наличием реабилитационного потенциала, после эндопротезирования крупных суставов, пациентов после традиционных оперативных вмешательств на сердце). Госпитализация таких пациентов осуществлялась до 6 апреля 2020 года. В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Башкетовой Н.С. осуществлялись переводы из других стационаров Санкт-Петербурга и внутри стационара в период запрета плановой госпитализации.

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от 25.03.2020 года площадка госпиталя по адресу: ул. Старорусская, д.3, стала осуществлять прием пациентов с признаками ОРВИ.

6.04.2020 года распоряжением Комитета по здравоохранению СПб ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» стал осуществлять прием пациентов с внебольничной пневмонией и пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В связи с чем было принято решение о выписке всех пациентов из центра реабилитации госпиталя, находящихся в удовлетворительном состоянии, без признаков ОРВИ, для исключения возможности инфицирования под наблюдение амбулаториев по месту жительства. 6 апреля 2020 года у всех пациентов, идущих на выписку, были взяты мазки на COVID-19. При получении положительных результатов информация из лаборатории Роспотребнадзора передавалась в поликлинику и в подразделение Роспотребнадзора по месту жительства пациентов.

Всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 с момента перепрофилирования в госпиталь поступили 251 человек (247 петербуржцев и 4 жителя Ленобласти), умерло от COVID-19 – 2 человек (сегодня известно уже о трех умерших в госпитале – Прим.ред.), переведено из других учреждений пациентов с установленным диагнозом COVID-19 с начала перепрофилирования - 106 человек (97 петербуржцев и 9 жителей Ленобласти). Всего на лечении находится 357 человек (344 петербуржца и 13 жителей Ленобласти), 6 пациентов в тяжелом состоянии на ИВЛ, состояние остальных пациентов с COVID-19 - удовлетворительное».

В ответе от пресс-службы Олега Эргашева не было ответов на несколько вопросов, заданных «Доктором Питером». Один из них: «Какие действия предпринимают городские власти после выписки из клиники пациентов, контактировавших с инфицированными COVID-19?». Недавно стало известно, что Максим Кабанов теперь руководит созданием еще одной площадки – госпиталя в «Ленэкспо». Он по планам, рассчитан на тысячу коек.

© Доктор Питер