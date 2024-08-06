Всего 2 порции этих популярных для завтрака продуктов на 14% повышают риск деменции

Врачи давно говорят, что вредное питание значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции. Одна из причин связана с микробиотой кишечника, которая влияет и на когнитивные функции. Патогенные бактерии любят нездоровую пищу. И, как показывают исследования, чем больше этих бактерий, тем выше риск развития деменции.
Но понятие «вредное питание» весьма расплывчатое. Поэтому на днях в новом исследовании ученые озвучили конкретные цифры. По их данным, сосиски, колбаса, бекон и другие подобные мясные деликатесы значительно увеличивают шансы приобрести старческое слабоумие в будущем.
«Употребление примерно двух порций переработанного красного мяса в неделю повышает риск развития деменции на 14% по сравнению с теми, кто съедает менее трех порций в месяц», —
За порцию обработанного мяса ученые принимали:
два ломтика бекона;
одну сосиску;
60 г колбасы.
Такие выводы авторы сделали по итогам 43-летнего наблюдения, в котором участвовали более 130 000 человек. За это время ученые выявили 11 173 случая деменции.
Рацион участников отслеживали каждые 2-4 года. Добровольцы должны были ответить, как часто они съедают порцию обработанного красного мяса.
Рассказывали участники и о других съеденных продуктах. В частности, ученых интересовало, сколько орехов и бобовых употребляют добровольцы.
Дополнительно с помощью телефонного интервью ученые оценили когнитивные способности у 17 458 участников. Исследователи определили, что каждая дополнительная ежедневная порция обработанного красного мяса на 1,6 года приближает когнитивное старение, которое отражается на речи, памяти, способности обработки информации и исполнительной функции.
«Также было показано, что переработанное красное мясо повышает риск рака, болезней сердца и диабета. Оно может влиять на мозг, поскольку содержит большое количество вредных веществ, таких как нитриты (консерванты) и натрий», — говорит ведущий автор исследования, научный сотрудник Brigham and Women's Hospital в Бостоне Юхан Ли.
Важно сказать, что исследователи изучали и влияние необработанного красного мяса на здоровье мозга. Однако значимой связи между деменцией и употреблением в пищу стейков, свиных отбивных и котлет из рубленого мяса они не нашли. Поэтому полностью отказываться от мяса все-таки не стоит.
К сожалению, когда годами привык есть на завтрак бутерброды и яичницу с беконом, поменять свой рацион довольно сложно. И тут ученые ободрили еще одним открытием: заменив одну ежедневную порцию мясного деликатеса на порцию орехов (30 г) или бобовых (1/2 стакана), вы можете снизить риск деменции на 20%, а также на 1,4 года замедлить когнитивное старение.
Помимо орехов, фасоли и других бобовых в зачет также идет одна столовая ложка арахисового масла, стакан соевого молока, тофу или соевый белок.
«Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера давно рекомендует придерживаться более здоровой диеты, включая продукты, которые подвергаются меньшей обработке, поскольку они связаны с более низким риском снижения когнитивных способностей, — прокомментировала исследование вице-президент ассоциации доктор Хизер М. Снайдер. — Это крупное исследование — конкретный пример того, как питаться более здоровой пищей».
Однако, по словам экспертов, нет ни одного продукта или ингредиента, который, как было доказано строгими научными исследованиями, предотвращает, лечит или излечивает деменцию.
«Фактически маловероятно, что один продукт или ингредиент будет иметь значительный положительный эффект против такого сложного заболевания, как болезнь Альцгеймера», — предупреждают в ассоциации.