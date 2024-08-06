Всего 2 порции этих популярных для завтрака продуктов на 14% повышают риск деменции

К сожалению, когда годами привык есть на завтрак бутерброды и яичницу с беконом, поменять свой рацион довольно сложно. И тут ученые ободрили еще одним открытием: заменив одну ежедневную порцию мясного деликатеса на порцию орехов (30 г) или бобовых (1/2 стакана), вы можете снизить риск деменции на 20%, а также на 1,4 года замедлить когнитивное старение.